Mẹ 3 con nhan sắc triệu view: Nuôi con sát nhau, không cần giúp việc vẫn có thể “thong thả” làm mẹ theo cách của riêng mình

31 tuổi, ba con lần lượt sinh năm 2019, 2021 và 2022 nhưng hot mom Trinh Nguyễn sở hữu vóc dáng nhiều bà mẹ bỉm ngưỡng mộ. Từng trải qua những năm tháng mà chỉ riêng việc chăm con đã đủ khiến một người mẹ quay cuồng: Đẻ sát, bé thứ 3 sinh non, không có giúp việc nhưng Trinh vẫn duy trì công việc content creator, kinh doanh và chăm sóc bản thân. Bí quyết của cô không phải cố trở thành một "siêu nhân mẹ", mà là kiên trì xây dựng nếp sinh hoạt phù hợp cho các con, đồng thời biến chính cuộc sống thường ngày thành khoảng thời gian cả gia đình cùng vui, cùng lớn lên.

Hành trình mẹ tự tìm ra cách để không bị cuốn vào guồng quay

Nhìn vào hành trình làm mẹ của Trinh Nguyễn, điều khiến nhiều người bất ngờ là khoảng cách giữa ba lần sinh. Năm 2019, cô đón con đầu lòng; năm 2021 có thêm em bé thứ hai và chỉ một năm sau, gia đình tiếp tục chào đón em bé thứ ba. Ba đứa trẻ đều còn nhỏ, trong đó em bé thứ ba sinh non, khiến những năm đầu làm mẹ của Trinh không hề đơn giản.

Chăm sóc bản thân không phải một việc xa xỉ mà là cách để người mẹ có thêm sức khỏe và năng lượng bước vào hành trình nuôi con. Và khi ba đứa trẻ cùng lớn lên trong một mái nhà, nguồn năng lượng ấy càng trở nên quan trọng. Trinh Nguyễn

Thời gian đầu, cô có bà hỗ trợ chăm con. Sau đó, phần lớn việc chăm sóc ba em bé đều do Trinh tự xoay xở, trong khi vẫn làm content creator và kinh doanh. Nhưng thay vì cố gắng làm tất cả cùng lúc, cô lựa chọn một việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên trì: rèn cho các con một nếp sinh hoạt ổn định.

Cả ba em bé đều được Trinh rèn theo hướng "easy", ăn và ngủ tương đối đúng giờ. Những ngày đầu chắc chắn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trinh cho biết: "Con không hợp tác ngay nên mình phải kiên trì, điều chỉnh từng chút để con quen với nếp ăn, ngủ. Khi các con đã vào giờ giấc rồi thì mình mới chủ động được thời gian của mình".

Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt trong cách Trinh làm mẹ. Cô không xem việc chăm con là cuộc chạy đua xem ai có thể hy sinh nhiều hơn, mà tìm cách tổ chức cuộc sống để mẹ vẫn có thể làm việc, chăm sóc bản thân và tận hưởng thời gian bên các con.

Quan điểm ấy từng thể hiện khá rõ khi Trinh mang thai em bé thứ ba. Dù sức khỏe giảm sút sau hai lần sinh khá sát nhau, cô vẫn duy trì yoga, gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, đồng thời chú trọng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi.

"Các mẹ thường nghĩ là bầu thì không tập được gym vì nó nặng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé, thế nhưng với một cơ thể khỏe mạnh, không quá nôn nghén nhiều thì tập gym hoàn toàn được. Tuy nhiên các mẹ muốn tập thì nên tham khảo bác sĩ và có huấn luyện viên giám sát. Mình luôn giữ tinh thần chửa đẻ cũng phải khoẻ và xinh", mẹ 3 con chia sẻ bí quyết.

Với Trinh, chăm sóc bản thân không phải một việc xa xỉ mà là cách để người mẹ có thêm sức khỏe và năng lượng bước vào hành trình nuôi con. Và khi ba đứa trẻ cùng lớn lên trong một mái nhà, nguồn năng lượng ấy càng trở nên quan trọng.

Không chỉ là nuôi con mà tạo ra 1 team anh em đoàn kết

Ba đứa trẻ sinh sát nhau đồng nghĩa với việc tuổi thơ của chúng gần như diễn ra cùng một thời điểm. Thay vì xem đó là áp lực, Trinh dần biến điều này thành một lợi thế: các con có bạn chơi, có người đồng hành và học cách chia sẻ với nhau từ rất sớm.

Những khoảnh khắc đời thường của gia đình cũng trở thành nội dung Trinh chia sẻ trên mạng xã hội. Ba đứa trẻ cùng chơi, cùng khám phá, cùng xuất hiện trong những video của mẹ. Nhưng với Trinh, quay video không chỉ để tạo nội dung. Đó còn là một cách để các con có thêm thời gian bên nhau.

"Mình thấy các con chơi cùng nhau cũng là một điều rất vui. Nhiều khi mình quay lại những khoảnh khắc đó để lưu giữ cho gia đình, sau này nhìn lại cũng thấy cả tuổi thơ của các con ở trong đó. Các bạn nhỏ cũng quen với việc cùng nhau chơi, cùng nhau xuất hiện nên tình cảm anh em được gắn kết hơn", mẹ 3 con chia sẻ.

Trong căn nhà có ba em bé, tiếng cười vì thế xuất hiện từ những điều rất nhỏ. Có thể là một trò chơi, một bộ lego, một chiếc xe đạp hay những lần các con cùng nhau bày biện đồ chơi. Mẹ không nhất thiết phải nghĩ ra những hoạt động thật cầu kỳ; chỉ cần tạo không gian để các con được chơi cùng nhau và người lớn thực sự bước vào thế giới của chúng.

Những hoạt động tưởng như bình thường ấy lại tạo thành ký ức gia đình. Với một bà mẹ có ba con nhỏ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc phải đưa cả nhà đi đâu thật xa, mà là làm sao để mọi người có thời gian thực sự ở cạnh nhau. Trinh Nguyễn

Đây cũng là điều Trinh từng lựa chọn trong những kỳ nghỉ của gia đình. Khi các con còn nhỏ, cô không quá hào hứng với những chuyến đi xa đông đúc mà thích để cả nhà ở nhà, cùng xem bộ phim các con yêu thích, chơi đồ chơi, vận động hoặc cùng ăn một bữa cơm.

"Dù ngày nghỉ lễ hay ngày thường, khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là khi cả gia đình sum vầy bên nhau, được ở cạnh các con. Bố mẹ có thời gian làm những điều đơn giản như uống trà, xem phim, nhâm nhi tách cafe. Các con được tô màu, chơi xe đua, đọc truyện".

Những hoạt động tưởng như bình thường ấy lại tạo thành ký ức gia đình. Với một bà mẹ có ba con nhỏ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc phải đưa cả nhà đi đâu thật xa, mà là làm sao để mọi người có thời gian thực sự ở cạnh nhau.

Làm mẹ nhưng không đánh mất cuộc sống của mình

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Trinh Nguyễn là sau ba lần sinh nở, cô không lựa chọn thu mình hoàn toàn vào vai trò người mẹ. Cô vẫn làm việc, kinh doanh, tập luyện và chia sẻ cuộc sống hàng ngày với cộng đồng. Nhưng đồng thời, các con vẫn là một phần tự nhiên trong mọi hoạt động của cô.

Có lẽ sau những năm tháng nuôi ba đứa trẻ sát nhau, điều Trinh hiểu rõ nhất là một người mẹ không cần phải trở thành hình mẫu hoàn hảo. Cô chỉ cần tìm được phương pháp phù hợp với chính gia đình mình.

Trinh rèn con vào nếp để mẹ có thời gian. Cô chăm sóc sức khỏe để có năng lượng đồng hành cùng các con. Cô để ba đứa trẻ chơi cùng nhau, cùng xuất hiện trong những video và lớn lên trong một tuổi thơ có thật nhiều tiếng cười. Và quan trọng nhất, cô không coi việc làm mẹ là lý do để mình phải từ bỏ cuộc sống riêng.

Bởi một người mẹ hạnh phúc không phải là người lúc nào cũng làm được nhiều nhất, mà là người biết sắp xếp cuộc sống để mình vẫn có thể yêu con, yêu công việc, yêu bản thân và vui vẻ trong chính những ngày rất đỗi bình thường.