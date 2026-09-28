Quỳnh Anh - Mẹ bé MinHee và hành trình của những clip triệu view: Điều vui nhất là có thể chăm sóc, đồng hành, có mặt khi con cần

Những video trò chuyện bằng tiếng Anh đã khiến MinHee được nhiều người biết đến. Nhưng với mẹ bé, chị Đỗ Quỳnh Anh, kênh “Em bé nói tiếng Anh MinHee” trước hết là nơi lưu giữ tuổi thơ của con. Chị muốn con lớn lên với những trải nghiệm ngoài đời, có thời gian gần bố mẹ và được quyền quyết định về hình ảnh của mình.

MinHee được nhiều khán giả mạng xã hội nhớ đến qua những đoạn video giao tiếp tiếng Anh tự nhiên với mẹ. Chị Đỗ Quỳnh Anh, mẹ bé, từng là giáo viên tiếng Anh. Trong gia đình, chị trò chuyện với con bằng tiếng Anh, còn bố giao tiếp với con bằng tiếng Việt. Cách hai vợ chồng đồng hành cùng con từng được nhiều tờ báo giới thiệu.

Nhưng nếu bỏ đi danh xưng “em bé nói tiếng Anh”, Quỳnh Anh sẽ giới thiệu MinHee như thế nào? Chị không nhắc đến khả năng ngôn ngữ đầu tiên, mà kể về tính cách của con: một cô bé có chính kiến, biết mình thích và không thích điều gì, sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình. MinHee cũng tình cảm và biết quan tâm tới những người xung quanh.

“Con ở trên video như thế nào thì ở nhà cũng như vậy, vì các video đều ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình”, chị nói.

Tiếng Anh bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ở nhà

Quỳnh Anh không nhớ chính xác từ tiếng Anh đầu tiên MinHee nói là gì. Với chị, quá trình ấy không diễn ra ở một thời điểm rõ ràng để có thể đánh dấu trên lịch. Con nghe bố mẹ trò chuyện mỗi ngày, rồi dần phát ra những âm ngắn, những từ đầu tiên và những câu dài hơn.

Là giáo viên tiếng Anh, Quỳnh Anh muốn con làm quen với ngôn ngữ qua giao tiếp hằng ngày. Chị chọn nói tiếng Anh với MinHee như cách nhiều cha mẹ trò chuyện với con bằng tiếng Việt: từ những việc đang làm, những điều con nhìn thấy và những câu hỏi nảy sinh trong cuộc sống.

Hai vợ chồng duy trì một thói quen nhất quán: mẹ nói tiếng Anh, bố nói tiếng Việt với con. Theo Quỳnh Anh, MinHee lớn lên cùng cách giao tiếp ấy nên xem hai ngôn ngữ là một phần quen thuộc của cuộc sống. Chị không nhớ có giai đoạn nào con phản ứng tiêu cực hay từ chối nói tiếng Anh với mẹ.

Tuy nhiên, một ngày của MinHee không chỉ xoay quanh việc học ngôn ngữ. Buổi sáng, bố đưa con đến trường và chiều đón về. Có hôm mẹ đưa con tới lớp năng khiếu; hôm khác hai mẹ con về nhà làm bài tập cô giao, tập đàn, rồi ăn tối, tắm rửa. Trước khi ngủ, họ đọc truyện và tâm sự với nhau.

Cuối tuần, gia đình thường sang thăm ông bà hoặc gặp những gia đình có con gần tuổi để các bạn nhỏ cùng chơi. “Con đã dành phần lớn thời gian ở trường rồi, nên thời gian còn lại mình cố gắng gắn kết với con nhiều hơn”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Hai video đầu tiên và một kênh ra đời ngoài dự tính

Ý định lập kênh xuất hiện sau giai đoạn dịch Covid-19, khi MinHee bắt đầu trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Con có những câu nói ngô nghê, hài hước; Quỳnh Anh lấy điện thoại ghi lại để sau này cả nhà cùng xem. Thấy nhiều người sử dụng TikTok, chị đăng thử các đoạn trò chuyện của hai mẹ con.

Ban đầu, chị xem đó là cách lưu kỷ niệm. Chị cũng nghĩ những video giao tiếp đời thường có thể hữu ích với người muốn luyện nghe, nói tiếng Anh hoặc cha mẹ đang tìm cách trò chuyện với con bằng hai ngôn ngữ.

“Lúc ấy mình không biết xây kênh là gì, cũng chưa có định hướng làm sáng tạo nội dung”, chị kể.

Sau hai video đầu tiên, lượng bình luận và tin nhắn gửi tới nhiều đến mức Quỳnh Anh không kịp trả lời. Nhận thấy các đoạn video được quan tâm, chị tiếp tục đăng thêm những khoảnh khắc của gia đình. Chị nói cuộc sống khi đó không thay đổi quá nhiều, ngoài việc hai vợ chồng có thêm một chủ đề để trò chuyện trong bữa cơm.

Việc quay video cũng diễn ra đơn giản. Quỳnh Anh đặt điện thoại ở chế độ ghi hình rồi cùng con ăn uống, vui chơi, nói chuyện như thường ngày. Nếu có khoảnh khắc hài hước hoặc điều chị muốn chia sẻ, chị chọn đoạn ấy, dựng lại và thêm phụ đề để người xem theo dõi được cuộc trò chuyện song ngữ.

Khi kênh phát triển, công việc phía sau mỗi video nhiều hơn: dựng nội dung, đọc thư, trả lời tin nhắn và bình luận. Quỳnh Anh cố gắng làm những việc đó lúc con đi học hoặc đã ngủ. Khi MinHee ở nhà, chị muốn dành thời gian chơi và học cùng con. Đôi khi, chính những giờ phút ấy lại trở thành chất liệu cho một video mới.

Từ cô bé sợ hộp dế đến hành trình trưởng thành bên bố

Một dấu mốc đáng nhớ khác của MinHee là khi cô bé cùng bố Hoàng Trung tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế" năm 2025.

Nếu trên kênh gia đình, MinHee chủ yếu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện quen thuộc với bố mẹ, chương trình đưa cô bé bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp xúc với môi trường mới, những người bạn mới và hàng loạt thử thách chưa từng trải qua.

Ngay trong hành trình tập sự tại Thảo Cầm Viên, MinHee đã bật khóc khi nhận một hộp đầy dế và được giao nhiệm vụ cho công ăn. Trước nỗi sợ của con, bố Trung không thúc ép hay làm thay mà nhẹ nhàng giải thích, chia nhỏ công việc để con bình tĩnh lại. Sau cùng, hai bố con hoàn thành nhiệm vụ và MinHee nhận được huy hiệu “Con dũng cảm”.

Trong hành trình chính thức, MinHee cùng các bạn trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với cuộc sống và văn hóa ở các vùng miền. Có lúc cô bé rụt rè khi nhìn thấy những con tằm bò trên nong, nhưng sau khi quan sát và thử chạm, MinHee lại vui vẻ nhận xét rằng tằm đáng yêu, “chỉ ăn với ngủ”. Cô bé sau đó cùng các bạn động viên một người bạn khác vượt qua nỗi sợ, rồi tự tay nhuộm khăn để làm quà tặng bố.

Những thử thách ấy cho thấy một hình ảnh khác của MinHee. Không chỉ là cô bé có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, con cũng có những phút sợ hãi, rụt rè và cần được người lớn trấn an như bao đứa trẻ cùng tuổi. Điều đáng nhớ không nằm ở việc con luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ thật tốt, mà ở quá trình con biết quan sát, thử lại và dần vượt qua giới hạn của mình.

Với bố Hoàng Trung, kỷ niệm khiến anh xúc động nhất diễn ra trong chặng ghi hình tại Nghệ An. Khi bố phải xuống đồng cấy lúa, MinHee mang cơm ra nhưng phải lội qua bùn. Thấy bố vất vả, cô bé vừa thương vừa lo đến mức bật khóc. Bố muốn ôm con nhưng hai tay đang lấm đầy bùn. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những ký ức anh nhớ nhất sau hành trình.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế" không chỉ giúp khán giả nhìn thấy MinHee ở một không gian khác, mà còn mang đến cho hai bố con quãng thời gian đồng hành riêng, nơi bố hiểu thêm về sự nhạy cảm và tình cảm của con, còn MinHee học cách tự lập, hợp tác, chia sẻ và thích nghi với những điều chưa quen thuộc.

Hành trình ấy cũng nối dài điều gia đình luôn mong muốn dành cho con: không để tuổi thơ chỉ tồn tại trên màn hình, mà phải được tạo nên từ những chuyến đi, những lần lấm bẩn, những nỗi sợ được vượt qua và những kỷ niệm thật sự giữa cha mẹ với con cái.

Để con có tuổi thơ của mình, cả trên mạng và ngoài đời

Đưa hình ảnh con lên mạng xã hội đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người biết đến MinHee. Quỳnh Anh cho biết gia đình đặt ra những giới hạn đã duy trì nhiều năm: không công khai ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, tên lớp học hay số điện thoại của người giám hộ.

Chị cũng nghĩ đến lúc con lớn hơn và có thể đưa ra lựa chọn riêng. “Nếu sau này con không muốn xuất hiện trên kênh nữa, tất nhiên mình sẽ tôn trọng ý kiến của con và không để con xuất hiện nữa”, Quỳnh Anh nói.

Nhìn lại hành trình ấy, điều khiến chị vui nhất không phải một video được nhiều người xem. Đó là việc hai vợ chồng có thể chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc, đồng hành và có mặt khi con cần.

Từ những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh trong căn nhà quen thuộc đến hành trình cùng bố vượt qua thử thách trên truyền hình, mỗi trải nghiệm đều trở thành một phần ký ức tuổi thơ của MinHee.

Quỳnh Anh mong sau này, khi xem lại những thước phim đã được gia đình lưu giữ, con sẽ nhớ đến các chuyến đi, những lần vui chơi, những cuộc trò chuyện trước giờ ngủ và tình yêu thương mình đã nhận được.

Với chị, kênh video có thể giúp lưu giữ những khoảnh khắc ấy. Còn tuổi thơ của MinHee vẫn đang diễn ra mỗi ngày, ở trường, ở nhà, trong những chuyến đi và trong khoảng thời gian con được ở bên những người mình yêu quý.

Bé MinHee được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho gia đình ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn tại đây



