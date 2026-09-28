Bố mẹ vợ ở Hưng Yên từng “cực ghét” con rể, phải cắm sổ đỏ trả nợ giúp, bất ngờ cuộc sống sau 12 năm

Không ưa con rể ngay lần đầu gặp mặt

Nhớ lại ấn tượng trong lần đầu tiên gặp con rể, bà Trần Thị The (55 tuổi, quê ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) nói: “Rất là đáng ghét, ghét ngay từ ngày đầu tiên vì bạn ấy đến tán con tôi mà lại gọi vợ chồng tôi là “anh chị”. Giải thích về điều này, anh Nguyễn Trung Thành (44 tuổi, con rể bà The, hiện là chủ doanh nghiệp kinh doanh gốm sứ, nghệ nhân sản xuất gốm sứ Bát Tràng) cho biết: “Tại vì bố mẹ trẻ quá”.

Trong khi đó, ông Phan Đức Tạo (62 tuổi, chồng bà The) bộc bạch: “Tôi cũng không ấn tượng lắm. Tôi lăn tăn vì con rể hơn con mình nhiều tuổi quá, không biết sau này hai đứa sống với nhau như thế nào”.

Thời điểm về ra mắt gia đình bạn gái là lúc anh Thành vừa bị phá sản, gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, gia đình ông Tạo điều kiện kinh tế khá giả. Ông bà hiện là chủ một doanh nghiệp may mặc. Con gái ông bà - chị Phạm Thị Hoa (hiện 36 tuổi) lúc đó vừa mới ra trường, xinh xắn, trẻ trung, nhiều người theo đuổi.

Bà Trần Thị The (áo tím).

Biết con yêu một người đàn ông hơn 8 tuổi, lại khó khăn, ông bà ra sức phản đối. Thế nhưng, anh Thành không bỏ cuộc, vượt qua tất cả để có được người mình yêu.

Trải lòng lý do chấp thuận cho các con kết hôn dù trước đó phản đối kịch liệt, bà The nói: “Tất cả xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ rất thương con. Khi biết 2 đứa yêu nhau là bao nhiêu đêm tôi không ngủ. Thời điểm Thành đến với Hoa gần như là 2 bàn tay trắng, không có gì, vừa vỡ nợ, lại cứng tuổi. Tôi nghĩ không một người làm cha, làm mẹ nào lại tán thành.

Đến giờ thì tôi đúc kết lại là: “Ghét của nào trời trao của ấy” và “Đẹp trai không bằng chai mặt”. Mọi thứ hội tụ hết ở trong câu chuyện của con rể tôi. Gia đình tôi không đồng ý nhưng Thành cứ đến suốt”.

Ông Tạo (bên trái ảnh) và anh Thành (bên phải ảnh).

Một hôm, bà The hỏi con gái: “Con yêu Thành ở điểm gì?” thì chị Hoa bộc bạch, xét về góc độ là người con, chị thấy anh Thành là người hiếu thảo. Còn ở góc độ một người chồng, chị thấy anh Thành khá tâm lý. Bà The khi ấy cũng nhắc nhở con: “Việc Thành hiếu thảo với cha mẹ có thể là đúng còn chuyện tâm lý thì chưa chắc. Lúc yêu thì mọi thứ màu hồng, còn lấy về chưa biết được”.

Cuối cùng, tình mẫu tử, tình yêu thương con vẫn được bà The đặt lên hàng đầu. Con gái đã quyết tâm thì vợ chồng bà cũng chấp nhận tác thành.

Cắm sổ đỏ lấy tiền trả nợ cho con

Đến nay, anh Thành đã trở thành con rể của vợ chồng bà The được 12 năm. Tổ ấm có thêm 3 nhóc tỳ kháu khỉnh, công việc làm ăn thuận lợi. Thế nhưng để vợ chồng anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của vợ chồng bà The.

Anh Thành "cười như được mùa" trong ngày cưới.

“Sau khi 2 đứa cưới thì vợ chồng tôi tiếp tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác”, bà The kể. Vừa cưới xong, chị Hoa đã liên tục về nhà mẹ đẻ mượn tiền để làm ăn, ban đầu mỗi lần vay 150 - 200 triệu đồng. Sau đó thì số tiền ngày càng tăng lên, lúc thì 800 triệu đồng, rồi 1 tỷ đồng, lúc thì 1,5 tỷ đồng. Vợ chồng bà The phải cắm sổ đỏ công ty để lấy tiền cho con trả nợ, làm ăn.

Chưa hết, thấy các con thuê nhà tốn kém, ông bà lại gom tiền, mua căn chung cư ở Hà Nội để vợ chồng chị Hoa và người em ở. Đến giờ, ông bà cũng cho các con luôn.

Anh Thành bộc bạch, hành trình gây dựng sự nghiệp của 2 vợ chồng rất khó khăn. Năm 2016, khi vừa cưới được hơn 1 năm thì họ hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và thua lỗ 5-6 tỷ đồng. Sau đó, 2 vợ chồng cố gắng gây dựng lại thì lại mất hết vì dịch Covid-19. Rồi liên tiếp các vấn đề liên quan đến đối tác làm ăn khiến công việc kinh doanh cứ chật vật vãi.

Vợ chồng anh Thành, chị Hoa.

Anh Thành dùng chiến thuật "đẹp trai không bằng chai mặt" để quyết tâm lấy được người mình yêu.

May mắn đến ngày hôm nay, công việc kinh doanh của vợ chồng anh Thành cũng đã ổn. Đầu năm 2026, vợ chồng bà The mới đầu tư vài tỷ đồng cho các con mở showroom đồ gốm. Nhìn các con thành công, vợ chồng bà rất hạnh phúc và tự nhủ bản thân còn khỏe, còn giúp đỡ con được cái gì thì giúp. Ưu điểm mà bà nhìn thấy ở con rể, con gái là chịu khó, có tư duy học hỏi.

Bà The chia sẻ thêm, dù trước đây từng ghét con rể song kể từ khi anh Thành chính thức là con cái trong nhà, bà hết lòng giúp đỡ các con. Ông bà cũng coi con rể như con trai trong nhà, có vấn đề gì là thẳng thắn góp ý. Mỗi khi các con về, ông Tạo lại đích thân vào bếp nấu nướng chiêu đãi cả nhà.

Góp ý thêm với con rể, con gái, vợ chồng bà The mong các con điều chỉnh lại vấn đề chi tiêu trong gia đình vì ông bà thấy các con chi tiêu hơi nhiều, hơi lãng phí.

Cả gia đình quây quần bên mâm cơm.

Bản thân cũng là chủ doanh nghiệp, bà The khuyên con rể khi gặp bất cứ tình huống gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, không nên quá nóng nảy. Bà truyền cho anh Thành kinh nghiệm điều hành công việc thuận lợi hơn.

Về phía mình, anh Thành bày tỏ sự biết ơn bố mẹ vợ. Với chàng rể, bố mẹ là tấm gương về tình yêu lao động. Anh hy vọng sau này, khi ở tuổi như bố mẹ bây giờ, bản thân cũng sẽ còn nhiệt huyết với công việc, yêu lao động như bố mẹ. Anh cũng mong bố mẹ có thật nhiều sức khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV