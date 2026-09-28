Bố mẹ từng mắng cả thiên hạ để bênh chị gái tôi, nhưng sau cú sốc chị gây ra, người chịu thiệt hại lại chính là tôi

Tôi có một chị gái tên Giang. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ, chị là đứa con đáng yêu, giỏi giang nhất nhà. Chị thích gì, muốn gì, bố mẹ cũng cố đáp ứng. Hồi chị học đại học, chuyện yêu đương của chị cũng khiến tôi nhiều lần ngỡ ngàng. Bạn bè cấp 3 của chị thỉnh thoảng lại nói với bố mẹ tôi rằng Giang đang quen người này, người kia, rồi hôm nay đi với người này, vài tuần sau lại thấy đi với người khác, có cả người đã có gia đình. Nhưng mỗi lần nghe vậy, bố mẹ tôi đều nổi giận. Không phải nổi giận với chị Giang mà nổi giận với những người kể chuyện. Bố mẹ bảo họ ghen ghét, nói xấu con gái mình, thậm chí còn quát rằng con gái họ sống thế nào thì người ngoài không có quyền phán xét.

Tôi lúc ấy còn nhỏ, chỉ đứng bên cạnh nghe và nghĩ chị thật may mắn. Chị làm gì cũng được bố mẹ bênh vực.

Cho đến năm thứ ba đại học, chị Giang bất ngờ vác bụng bầu về nhà xin cưới. Chị bỏ luôn việc học, ở nhà sinh con rồi trông con. Lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ im lặng rất lâu. Hai người không còn bênh chị trước mặt họ hàng, cũng chẳng còn vui vẻ khoe về con gái như trước. Tôi biết bố mẹ xấu hổ, nhưng chưa bao giờ họ trách chị Giang nặng lời.

Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài hai năm. Chị Giang ly hôn, đưa con về nhà bố mẹ đẻ rồi xin đi làm công nhân. Tôi cứ tưởng sau chuyện đó, chị sẽ thay đổi. Nhưng không. Chị vẫn quen người này người kia, thỉnh thoảng cuối tuần lại bỏ con ở nhà nhờ bố mẹ trông để đi chơi với người yêu. Bố mẹ có lúc bực đến mức than thở cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn chăm cháu giúp chị.

Còn tôi thì từ đó trở thành một đứa con hoàn toàn khác trong mắt bố mẹ.

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Lên cấp ba, tôi đi đâu cũng phải báo, đi với bạn nào cũng phải nói rõ, về muộn một chút là bị hỏi dồn, cấm đoán rồi còn bị bố đánh. Tôi không được mặc váy ngắn, không được đi chơi tối, càng không được yêu đương. Có lần một bạn nam trong lớp nhắn tin hỏi bài, mẹ nhìn thấy liền mắng tôi cả buổi, bảo con gái phải biết giữ mình, đừng có đi vào "vết xe đổ" của chị.

Điều khiến tôi buồn nhất là tôi chưa từng làm gì sai, nhưng lúc nào cũng phải chứng minh rằng mình không giống chị. Tôi học hành nghiêm túc, ít giao du, tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tự kiếm tiền và cố gắng sống đúng như những gì bố mẹ mong muốn. Vậy mà đến bây giờ, tôi vẫn thường xuyên bị mắng.

Tôi mua một bộ quần áo mới, mẹ bảo đi làm rồi thì lo làm ăn, đừng học theo người ta ăn diện. Tôi đi ăn với đồng nghiệp về muộn một chút, bố lại mắng con gái đi đâu mà tối khuya mới về. Tôi có người bạn khác giới, bố mẹ lập tức hỏi có phải đang yêu không? Đừng có chửa ễnh ra rồi về đòi cưới.

Nhiều lúc tôi nhìn chị Giang, thấy chị vẫn sống theo cách của chị, vẫn được bố mẹ đón về, chăm con giúp, rồi lại nhìn mình. Tôi không hiểu tại sao người từng khiến bố mẹ thất vọng nhiều lần lại luôn được tha thứ, còn tôi chỉ cần sơ suất một chút cũng bị nhắc nhở như thể tôi sắp lặp lại cuộc đời của chị.

Tôi biết bố mẹ sợ tôi khổ. Tôi cũng biết sau những chuyện đã xảy ra, họ trở nên cảnh giác hơn. Nhưng có những lúc tôi chỉ mong bố mẹ nhìn tôi như một người riêng biệt, chứ không phải một phiên bản khác của chị Giang đang chờ ngày mắc sai lầm.