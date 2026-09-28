Đăng Khôi và vợ sau hơn 20 năm đồng hành: "Chúng tôi không bao giờ mang chuyện ly hôn ra dọa nhau"

Nhắc đến những gia đình ấm áp của showbiz Việt, khán giả thường nghĩ ngay đến Đăng Khôi và Thủy Anh. Hơn hai mươi năm bên nhau, họ đã cùng đi từ những ngày anh còn là chàng ca sĩ trẻ đến khi trở thành bố mẹ của ba cậu con trai.

Người trong nghề biết đến Thủy Anh không chỉ là vợ, mà còn là người quản lý đứng sau mọi lịch diễn của chồng, đồng thời tự điều hành doanh nghiệp riêng suốt 16 năm. Đăng Khôi từng nói thành công của anh "100% là nhờ vợ", câu nói được khán giả nhắc lại nhiều lần mỗi khi nhắc đến cặp đôi này.

Sau hơn hai mươi năm đi cùng nhau, Thủy Anh định nghĩa thế nào về sự đồng hành?

Thủy Anh: Với tôi, đồng hành không có nghĩa là lúc nào hai người cũng phải đi cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Mà là dù mỗi người có một hành trình riêng, mình vẫn luôn biết người kia đang ở đâu, đang cần gì và mình có thể làm gì để người ấy yên tâm bước trên con đường của mình.

Hai mươi mấy năm có những giai đoạn anh Khôi ở phía trước, tôi ở phía sau. Cũng có lúc tôi bận rộn với công việc, với các con, thì anh Khôi lại là người ở bên nâng đỡ. Một cuộc hôn nhân đi được đường dài không phải vì hai người chưa từng thay đổi, mà vì trong suốt quá trình trưởng thành ấy, mình đủ kiên nhẫn để hiểu người bên cạnh, đủ bao dung để chấp nhận những phiên bản khác của nhau, và sau rất nhiều lần thay đổi, mình vẫn chọn ở lại.

Ba tháng chia tay trước đây đã dạy mỗi người điều gì mà nếu không xa nhau có lẽ sẽ không học được?

Thủy Anh: Ngày còn trẻ, tôi nghĩ yêu nhau thì phải ở cạnh nhau mới thấy an toàn. Nhưng ba tháng xa nhau khiến tôi nhận ra trước khi là vợ của một người, mình vẫn phải là chính mình.

Khoảng thời gian đó cho tôi cơ hội nhìn lại anh Khôi bình tĩnh hơn, không phải bằng cảm xúc của người đang yêu mà bằng câu hỏi: người này có thật sự là người mình muốn đi cùng cả đời không? Anh Khôi cũng có thời gian nhìn lại mình. Sau này tôi mới hiểu, có những cuộc chia tay không phải để kết thúc, mà để hai người trưởng thành hơn trước khi quyết định có bắt đầu lại hay không. Nếu không có ba tháng đó, có lẽ đã không có gia đình trọn vẹn hôm nay.

Hôn nhân không tránh được những lúc bất đồng. Anh chị đối diện với những khoảng lặng ấy thế nào?

Thủy Anh: Chúng tôi cũng có lúc giận nhau, không muốn nói chuyện ngay. Nhưng hai vợ chồng có một nguyên tắc rất rõ: được giận, được buồn, nhưng không được làm tổn thương nhau bằng những lời mà sau này không thể rút lại.

Khi đang nóng, tôi thường chọn im lặng một chút, không phải để trừng phạt nhau mà để cả hai bình tĩnh, rồi mới ngồi xuống nói chuyện. Khoảng lặng trong hôn nhân không đáng sợ. Đáng sợ là hai người dần quen với việc không nói chuyện với nhau nữa. Và chúng tôi không bao giờ mang chuyện ly hôn ra dọa nhau lúc cãi vã, vì có những lời chỉ mất vài giây để nói nhưng để lại vết thương rất lâu.

Trong nhà, ai là người quyết định cuối cùng ở những chuyện lớn?

Thủy Anh: Tôi nghĩ không nên có một người lúc nào cũng quyết định cuối cùng. Chuyện con cái, chuyển nhà hay những việc ảnh hưởng đến cả hai thì phải cùng bàn. Còn trong từng lĩnh vực, ai có chuyên môn hoặc chịu trách nhiệm chính thì người đó có tiếng nói lớn hơn. Nguyên tắc của chúng tôi là không cố thắng nhau, bởi nếu mình thắng một cuộc tranh luận mà người mình yêu tổn thương thì thật ra mình cũng chẳng thắng gì.

Có giai đoạn Đăng Khôi gần như rút khỏi showbiz để lo cho gia đình, đồng hành cùng mẹ ruột và mẹ vợ trong bệnh tật. Nhìn lại, đó là quãng thời gian mất mát hay được nhiều nhất?

Đăng Khôi: Có cả mất mát lẫn những điều nhận được, nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ mình được nhiều hơn mất. Lúc đó sự nghiệp của tôi còn rất nhiều thứ để theo đuổi. Bước ra khỏi sân khấu chắc chắn có tiếc nuối, có cơ hội phải bỏ qua, và tôi từng tự hỏi liệu mình có đang đi chậm quá không.

Nhưng có những thời điểm mình không thể giữ tất cả, và lúc đó gia đình là điều tôi muốn chọn. Tôi muốn ở bên mẹ, cùng Thủy Anh chăm sóc mẹ. Sự nghiệp có thể tiếp tục, sân khấu có thể trở lại, nhưng thời gian dành cho người mình thương thì không quay lại lần thứ hai. Giai đoạn đó giúp tôi hiểu thành công không chỉ là mình đứng được bao lâu trên sân khấu, mà còn là mình đã có mặt ở đâu khi những người quan trọng nhất cần mình. Nên tôi không coi đó là "rời showbiz", chỉ là tạm bước sang một sân khấu khác, sân khấu của gia đình.

Khi chồng chọn lùi lại, Thủy Anh có sợ người ta nghĩ anh ấy hết thời?

Thủy Anh: Nói chưa bao giờ lo thì không thật. Làm nghệ thuật, việc xuất hiện nhiều hay ít đôi khi khiến người khác đánh giá khác nhau, và anh Khôi cũng từng suy nghĩ về điều đó. Nhưng tôi luôn nói với anh: "Mình biết mình đang làm gì và vì sao mình chọn điều đó là được."

Tôi chưa bao giờ muốn anh phải cố xuất hiện chỉ để chứng minh rằng anh vẫn còn đó. Nếu một ngày anh trở lại sân khấu, tôi mong đó là vì anh thực sự muốn hát, muốn làm nghề, chứ không phải vì sợ người khác nghĩ gì. Một nghệ sĩ lùi lại không có nghĩa là họ hết giá trị.

Vừa là vợ, vừa là quản lý, vừa điều hành doanh nghiệp riêng suốt 16 năm, ba vai đó có bao giờ va nhau trong cùng một ngày?

Thủy Anh: Có chứ, và chắc là rất nhiều lần (cười). Có ngày buổi sáng tôi là vợ, trưa là quản lý của anh Khôi, chiều điều hành công việc riêng, tối về là mẹ của ba đứa trẻ. Khó nhất không phải là làm nhiều vai, mà là giữ cho các vai không lẫn vào nhau.

Trong công việc, anh Khôi là chồng nhưng vẫn phải có nguyên tắc, có những điều tôi phải nói thẳng mà nếu là vợ bình thường có khi sẽ ngại. Nhưng về nhà, tôi không muốn tiếp tục làm quản lý của chồng. Phụ nữ rất dễ rơi vào trạng thái lúc nào cũng "điều hành", trong khi gia đình không phải doanh nghiệp để mình lúc nào cũng kiểm soát. Công việc cần sự quyết đoán, còn gia đình cần sự mềm mại.

Đăng Khôi từng nói thành công của anh 100% là nhờ vợ. Chị thấy đúng bao nhiêu phần?

Thủy Anh: Nếu anh Khôi nói 100% thì tôi xin đính chính một chút (cười). Không ai thành công hoàn toàn nhờ một người khác. Tôi có thể đứng phía sau hỗ trợ, quản lý công việc, nhắc anh những điều anh quên hay ở bên lúc khó khăn. Nhưng người bước lên sân khấu, chịu áp lực, luyện tập và quyết định mình muốn trở thành nghệ sĩ thế nào vẫn là anh Khôi. Ngược lại, những gì tôi có hôm nay cũng không chỉ nhờ anh. Sống với nhau lâu, một phần cuộc đời người này nằm trong thành công của người kia. Nên tôi không nhận 100%, tôi sẽ nói: "Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên cuộc sống này."

Nếu chọn một khoảnh khắc đời thường, không máy quay, không sân khấu, để nói rằng nhà mình đang hạnh phúc, đó là lúc nào?

Thủy Anh: Có lẽ là những bữa tối cả nhà cùng ở nhà. Nhà tôi ai cũng thích nấu ăn nên căn bếp là nơi mọi người quây quần nhiều nhất. Các bé được tự làm những món đơn giản, có khi ngon, có khi không ngon lắm nhưng cả nhà vẫn vui (cười). Càng nhiều năm tôi càng thấy hạnh phúc không nhất thiết phải lớn lao, đôi khi chỉ là sau một ngày dài được về nhà, nghe tiếng các con nói chuyện và cùng ăn một bữa cơm.

Ba con trai, ba tính cách, ba độ tuổi. Làm sao để không đứa nào thấy mình bị thiệt?

Thủy Anh: Công bằng không có nghĩa là chia mọi thứ thành ba phần bằng nhau. Có bé cần bố mẹ nghiêm hơn, có bé cần được lắng nghe nhiều hơn, có bé lại cần thêm không gian để tự lập. Đối xử giống hệt nhau đôi khi lại là không công bằng. Tôi cũng cố gắng không so sánh các con, vì mỗi bé có hành trình riêng.

Hai cậu con lớn nhận xét về bố rất khác nhau, một bên bảo bố nghiêm, một bên bảo bố chiều. Ai nói đúng?

Đăng Khôi: Cả hai đều đúng (cười). Tôi nghiêm ở những điều là nguyên tắc: cách cư xử với mọi người, sự tự giác, trách nhiệm với việc mình làm, vì tự do phải đi cùng trách nhiệm. Nhưng nếu con muốn thử một môn thể thao mới hay theo đuổi một sở thích riêng, phù hợp và an toàn thì tôi thường ủng hộ. Tôi không muốn các con nghe lời vì sợ bố. Dù bố nghiêm hay chiều, các con phải cảm nhận được bố luôn đứng về phía mình, kể cả khi bố không đồng ý với lựa chọn của con.

Có lần nào anh buông tay để con thất bại thật mà kìm được không nhảy vào làm hộ?

Đăng Khôi: Có, và đó là một trong những điều khó nhất khi làm bố. Bản năng của bố mẹ là thấy con gặp khó thì muốn làm giúp ngay. Nhưng nếu cứ làm thay, đến lúc nào đó con sẽ không biết tự giải quyết vấn đề. Nên có lúc tôi biết con đang làm chưa đúng mà vẫn để con tự làm, tự chịu trách nhiệm. Buông tay không có nghĩa là mặc kệ, tôi vẫn quan sát và đặt giới hạn để con an toàn.

Có lần các con thất bại thật, buồn thật, còn quay sang trách bố mẹ sao không giúp. Khi con bình tĩnh lại, tôi ngồi cùng con xem con gặp vấn đề gì và lần sau sẽ làm khác thế nào. Điều tôi muốn cho con không phải một cuộc đời không có thất bại, mà là khả năng bước tiếp sau mỗi lần thất bại.

Từ khi có bé Kai, điều gì trong nếp nhà thay đổi mà anh chị không lường trước?

Thủy Anh: Kai đến khiến cả nhà gần như phải học lại cách sắp xếp thời gian. Nhưng điều tôi không ngờ là em bé lại khiến hai anh lớn trưởng thành hơn rất nhiều: biết nhường em, quan tâm em và ý thức hơn về vai trò của mình. Có nhiều clip viral trên mạng xã hội về cảnh Ken và Đăng Anh thay bố mẹ chăm em, khán giả còn đùa rằng anh Ken trông ra dáng hơn cả bố Khôi. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc vì mình đã nuôi dưỡng được những em bé tử tế.

Sau hơn 48 tiếng một mình xoay xở với ba con trong "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân", anh mới thực sự thấy điều gì ở vợ?

Đăng Khôi: Trước đó tôi vẫn biết vợ mình giỏi và đảm đang, nhưng sau 48 tiếng tôi mới hiểu công việc của cô ấy lớn đến mức nào. Chăm ba đứa trẻ không chỉ là cho ăn, tắm rửa, đưa đón, mà trong đầu lúc nào cũng phải nhớ con nào cần gì, lịch học ra sao, ăn gì, ngủ giờ nào. Bên cạnh đó Thủy Anh vẫn làm việc của mình, quản lý công việc của tôi và lo rất nhiều việc khác. Sau chương trình, tôi có cảm giác rất rõ: "À, hóa ra bình thường vợ mình đang làm từng này việc." Phụ nữ trong gia đình làm rất nhiều việc mà không có chức danh, không có giờ tan ca. Sau 48 tiếng, tôi không nghĩ mình đã làm được việc của vợ, chỉ mới hiểu thêm một chút về những gì cô ấy làm mỗi ngày.

Ảnh: "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân"

Có bao giờ chị thấy mệt vì luôn là người đứng phía sau, người lo hết?

Thủy Anh: Có. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Nhưng tôi không nghĩ phụ nữ nên chờ người khác tự nhận ra sự hy sinh của mình. Mệt thì phải biết nói, kiểu "Hôm nay vợ mệt rồi, chồng lo việc này giúp vợ nhé." Mình không thể vừa muốn người kia hiểu mình, vừa không bao giờ nói mình cần gì. Mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng tự làm tất cả.

Nhiều phụ nữ sau khi làm mẹ dần chỉ còn là vợ của ai đó, mẹ của ai đó. Chị giữ lại phần Thủy Anh của riêng mình bằng cách nào?

Thủy Anh: Tôi từng có khoảng thời gian gần như quên mất mình là ai, vì dành quá nhiều thời gian chăm sóc mọi người mà quên rằng bản thân cũng cần được chăm sóc. Sau này tôi hiểu làm mẹ không có nghĩa là mình phải biến mất. Tôi vẫn muốn làm việc, học hỏi, chăm sóc bản thân, có những mục tiêu riêng. Không phải vì không yêu gia đình, mà chính vì yêu gia đình nên tôi càng muốn mình là người phụ nữ có năng lượng tốt và có đời sống riêng.

Tôi rất tự hào khi được gọi là vợ của Đăng Khôi, mẹ của ba cậu con trai. Nhưng trước tất cả, tôi vẫn muốn mình là Thủy Anh. Mình không cần chọn giữa gia đình và bản thân. Có lẽ đó mới là cách để một người phụ nữ đi đường dài mà không đánh mất chính mình.