Vì sao nhiều gia đình nhờ bà ngoại trông cháu, nhưng hiếm khi có “mâu thuẫn mẹ vợ - con rể”?

Điều nhiều gia đình có cả vợ lẫn chồng đi làm lo nhất không hẳn là thiếu tiền, mà là không có ai giúp trông con. Nhất là sau khi em bé chào đời, hai vợ chồng dễ bị những việc trước mắt đè nặng đến mức không kịp thở. Ngày càng nhiều gia đình nhờ bà ngoại chăm cháu. Điều đó không có nghĩa bà ngoại nhất định chăm trẻ giỏi hơn, mà bởi đúng lúc ấy, bà trở thành người có thể giúp gia đình gánh bớt áp lực. Tôi cũng hiểu hơn vì sao nhiều người xem những món đồ chăm trẻ giúp tiết kiệm công sức là thứ cần có.

Nhìn vào cuộc sống hiện nay, điều này rất dễ thấy. Sau sinh, người mẹ cần thời gian hồi phục, người bố vẫn phải đi làm, ban ngày không ai có thể hoàn toàn gác việc riêng. Nếu mẹ chồng và con dâu lại khác quan điểm, gia đình rất dễ cãi nhau từ những chuyện nhỏ như cho bé ăn thế nào, dỗ bé ra sao, ai là người quyết định. Khi bà ngoại đến trông cháu, nhiều gia đình lại thấy nhẹ nhõm hơn, không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng.

Xét cho cùng, việc bà ngoại chăm cháu trở nên phổ biến không chỉ vì quan hệ ruột thịt. Giữa bà với con rể và cháu ngoại còn có một khoảng cách vừa phải trong cách ứng xử. Hai bên ít phải giữ thể diện với nhau, cũng ít hơn những cuộc hơn thua xem ai có tiếng nói trong nhà. Bà ngoại sẵn lòng giúp một tay, con rể cũng dễ thấy biết ơn; nhờ vậy, nhiều mâu thuẫn được hóa giải. Nhà bớt căng thẳng, đứa trẻ cũng có thể lớn lên trong môi trường ổn định hơn.

Cha mẹ trẻ ngày nay thực sự rất mệt. Ban ngày đi làm, tối về lại tiếp tục chăm con. Gửi trẻ thì tốn kém, tìm được người giúp đáng tin cũng không dễ. Lúc này, bà ngoại không chỉ đơn giản là đến trông cháu; bà đang giúp cả gia đình nhỏ giữ được nhịp sinh hoạt. Bề ngoài, người ta thấy bà vất vả. Thực ra, bà còn đang đỡ lấy nỗi lo của cả nhà.

Cảm nhận của riêng tôi rất rõ: Điều quý nhất khi bà ngoại chăm cháu không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là gia đình bớt đi nhiều mệt mỏi không cần thiết. Con có người trông, hai vợ chồng có lúc để thở, nếp nhà cũng dễ ổn định hơn. Nếu có thêm những món đồ chăm trẻ thuận tiện, như địu giúp bế bé đỡ mỏi, dụng cụ hỗ trợ cho ăn hay đồ giúp dỗ bé vào ban đêm, bà ngoại có thể bớt vất vả, cha mẹ trẻ cũng đỡ kiệt sức.

Nhiều gia đình gặp khó không phải vì thiếu yêu thương, mà vì ai cũng quá mệt. Việc bà ngoại đến chăm cháu, về bản chất, là cách những người trong nhà đỡ đần nhau khi có quá nhiều việc phải lo. Nếu biết trân trọng và gìn giữ sự giúp đỡ ấy, gia đình cũng sẽ vững vàng hơn.