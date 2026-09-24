Linda Ngo: Dạy con cách "vượt sướng" để sự đủ đầy không lấy đi khả năng tự lập

Linda Ngo là nhà sáng tạo nội dung được yêu thích qua những chia sẻ chân thật về gia đình, hôn nhân và hành trình nuôi dạy con cùng Phong Đạt. Từ một người mẹ từng hoang mang vì chẩn đoán đa nang buồng trứng, cô học cách đón nhận những điều ngoài kế hoạch khi Maison chào đời ở tuần 35. Sau khi làm mẹ, Linda không chọn hy sinh toàn bộ cuộc sống riêng, mà hướng đến việc nuôi con trong đủ đầy nhưng vẫn tự lập.

Khi mẹ học cách linh hoạt trước những điều ngoài dự tính

Khi được chẩn đoán đa nang buồng trứng và nghe bác sĩ nói có thể khó có con, Linda không tránh khỏi hoang mang. Phong Đạt động viên hai vợ chồng bình tĩnh tìm hiểu, chăm sóc sức khỏe và thử tự nhiên trước khi nghĩ đến IVF.

“Trong ba tháng, bọn mình tập trung nhiều hơn vào sức khỏe: ăn uống lành mạnh, hạn chế đường, đi bộ nhiều, tập thể thao đều đặn và ngủ sớm. Khoảng thời gian đó giúp mình cảm thấy chủ động hơn thay vì chỉ ngồi lo lắng. Và rất may mắn, Maison đã đến tự nhiên ngay từ lần đầu bọn mình thử”, Linda kể.

Khi mang thai, cô tiếp tục đọc và chuẩn bị rất nhiều nhưng Maison lại sinh non ở tuần 35.

“Hành trình đó khiến mình hiểu rằng khi có con, kế hoạch sẽ thay đổi rất nhiều. Mình vẫn nên chuẩn bị trước nhưng quan trọng hơn là học cách thích nghi và bình tĩnh xử lý khi mọi thứ không diễn ra như dự tính. Bây giờ mình vẫn thích lên kế hoạch, chỉ là mình không còn áp lực phải kiểm soát mọi thứ. Chuẩn bị giúp mình bớt bị động, còn sự linh hoạt giúp mình đi qua những thay đổi nhẹ nhàng hơn”, cô chia sẻ.

Trước khi có Maison, Linda từng sợ phần lớn việc chăm con sẽ rơi vào mình. Nỗi lo ấy dần được hóa giải khi Phong Đạt chủ động bước vào vai trò làm bố. Tháng đầu sau sinh, trong lúc Linda tập trung hồi phục và hút sữa, anh đảm nhận phần lớn việc chăm Maison, từ thức đêm, thay tã đến học tắm cho con.

Bà mẹ xinh đẹp "flex": “Anh chưa bao giờ xem chăm con là việc của riêng vợ hay ông bà. Bọn mình cũng không chia mọi thứ đúng 50–50. Có ngày mình làm nhiều hơn nhưng cũng có những ngày anh ấy làm nhiều hơn”.

Công bằng trong hôn nhân không phải là tính xem ai làm nhiều hơn, mà là khi một người quá tải, người còn lại sẽ chủ động san sẻ. Linda Ngô

Một lần cô bảo mẫu nghỉ đột xuất đúng lúc Maison bị ốm, hai vợ chồng phải vừa chăm con, vừa làm việc, nấu ăn và dọn dẹp. Linda nhận ra: “Công bằng trong hôn nhân không phải là tính xem ai làm nhiều hơn, mà là khi một người quá tải, người còn lại sẽ chủ động san sẻ”.

Dạy con “vượt sướng” trong một gia đình đủ đầy

Linda lớn lên trong gia đình có điều kiện nhưng mẹ từng nói “nhà mình rất khó khăn” để dạy con tiết kiệm. Với Maison, cô chọn thành thật rằng đủ đầy là một may mắn và dạy con hiểu giá trị của công sức.

“Bố mẹ có thể đầu tư cho con một nền tảng tốt về sức khỏe, giáo dục và những trải nghiệm. Nhưng bọn mình sẽ không vì thế mà cho con tiền một cách thoải mái hay đáp ứng mọi mong muốn ngay lập tức”, Linda nói.

Cô muốn Maison học cách chờ đợi, biết lựa chọn và tự cố gắng để có được điều mình mong muốn.

“Nếu phải ‘giữ lại một chút thiếu thốn’, mình nghĩ đó là không để con có cảm giác muốn gì cũng được đáp ứng ngay. Maison sẽ cần học cách chờ đợi, lựa chọn và tự cố gắng để có được một số điều mình muốn. Có đủ điều kiện không đồng nghĩa với việc con không cần hiểu giá trị của tiền bạc và công sức”, mẹ bỉm bày tỏ quan điểm.

Linda gọi vui cách nuôi dạy ấy là “vượt sướng”. Đó không phải là cố tình làm con khổ, mà là không để sự đủ đầy khiến con mất đi khả năng chịu khó, tự lập và biết ơn.

Người mẹ hạnh phúc cũng là một bài học dành cho con

Trước khi làm mẹ, Linda yêu cái đẹp, chăm sóc bản thân và có một đời sống riêng rõ ràng. Cô chưa bao giờ nghĩ dành thời gian cho mình là bỏ bê con. Ngược lại, những lúc quá bận đến mức không kịp chăm sóc bản thân, cô có cảm giác mình đã bỏ quên một phần con người trước đây.

“Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là đi spa hay có thật nhiều thời gian rảnh. Đôi khi chỉ cần mười phút để mình cảm thấy sạch sẽ, chỉn chu và trở lại là chính mình. Khi em vui vẻ và ổn hơn, em cũng có nhiều năng lượng, sự bình tĩnh và kiên nhẫn hơn khi ở bên Maison”, Linda khẳng định.

Cô không cho rằng một người mẹ lúc nào cũng phải đẹp hay chỉn chu. Nhưng nếu làm đẹp, đi làm hoặc duy trì sở thích khiến người mẹ hạnh phúc, cô ấy không cần thấy mình ích kỷ vì điều đó.

Bởi cô nghĩ: “Mình muốn Maison lớn lên và nhìn thấy mẹ là một người phụ nữ yêu gia đình nhưng cũng có công việc, ước mơ và biết yêu chính mình. Sau này khi con yêu một người phụ nữ, mình mong con cũng sẽ biết trân trọng thế giới và những ước mơ riêng của cô ấy. Con không chỉ học từ cách mẹ yêu con, mà còn học từ cách mẹ đối xử với chính mình”.

Là người làm nội dung cùng Phong Đạt, Linda cũng cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh Maison. Cô từng được gia đình quay lại nhiều khoảnh khắc khi còn nhỏ và rất trân trọng những thước phim ấy. Nhưng trước mỗi lần đăng tải, cô luôn tự hỏi: Sau này khi lớn lên xem lại, con sẽ cảm thấy được yêu thương hay không thoải mái?

Sẽ có ngày mình làm tốt, cũng sẽ có ngày mình chỉ đủ sức cho con ăn, ôm con và cùng con bình an đi qua hết một ngày. Mình nghĩ như vậy cũng đã rất đáng được ghi nhận rồi. Mình không cần hoàn hảo mới xứng đáng được động viên! Linda Ngô

Cô thừa nhận bản thân muốn ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, tích cực và cũng hạn chế chia sẻ quá cụ thể thông tin riêng tư của con. Một video vài chục giây không thể hiện được toàn bộ cuộc sống. Phía sau những hình ảnh vui vẻ vẫn có những ngày con quấy, bố mẹ thiếu ngủ và mọi thứ không hề đi theo kế hoạch.

Linda hiểu mình là một người mẹ may mắn khi có điều kiện, chồng đồng hành và người hỗ trợ. Dẫu vậy, cô vẫn từng hoảng khi Maison bị ốm, bất lực khi con khóc mãi không nín và có những ngày chỉ muốn được ở một mình.

Vì thế, cô cho rằng người chuẩn bị làm mẹ không chỉ cần sắm sửa cho em bé, mà còn nên chuẩn bị cho cuộc sống sau khi con ra đời: tìm hiểu các khoản chi, có một khoản dự phòng trong khả năng và cùng bạn đời nói rõ về việc chăm con, việc nhà, công việc cũng như cách tìm kiếm hỗ trợ khi cả hai quá tải.

Cô cũng muốn các bà mẹ thôi xem việc tự làm được tất cả là cách chứng minh tình yêu. Biết nghỉ ngơi, biết nhờ giúp đỡ và thừa nhận mình không ổn cũng là một phần của trách nhiệm.

“Sẽ có ngày mình làm tốt, cũng sẽ có ngày mình chỉ đủ sức cho con ăn, ôm con và cùng con bình an đi qua hết một ngày. Mình nghĩ như vậy cũng đã rất đáng được ghi nhận rồi. Mình không cần hoàn hảo mới xứng đáng được động viên”, Linda nói.

Một người mẹ tốt không phải là người có thể làm hết mọi thứ một mình. Đó là người đã đi qua rất nhiều ngày không hoàn hảo nhưng vẫn chọn quay lại, ôm con và học cách yêu con tốt hơn vào ngày mai!

Hot mom Linda Ngô được đề cử ở hạng mục "Mẹ bé triệu view" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho Linda Ngô ở hạng mục Mẹ bé triệu view để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn tại đây



