Việt Chinh: Làm mẹ không phải để dừng lại, mà để học cách chủ động hơn với cuộc đời mình

Việt Chinh sinh năm 1995. Trước khi bén duyên với lĩnh vực tài chính, cô từng theo học ngành Sư phạm rồi gắn bó khoảng sáu năm với công việc chăm sóc khách hàng. Năm 29 tuổi, Việt Chinh lập gia đình; chồng cô công tác trong ngành Công an. Cũng trong năm ấy, cô đón em bé đầu tiên - cột mốc khiến nhịp sống, những ưu tiên và cả cách cô hình dung về tương lai thay đổi rõ rệt.

Song hành với công việc chính, Việt Chinh xây dựng kênh nội dung chia sẻ trải nghiệm chọn mua và sử dụng sản phẩm cho mẹ và bé. Đây là nơi sở thích quay phim, chụp ảnh và dựng video của cô tìm được một hướng đi phù hợp với đời sống mới.

Từ trải nghiệm thật đến một kênh dành cho các mẹ

Khi trở thành mẹ, Việt Chinh dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các sản phẩm dành cho con. Từ mong muốn tiết kiệm chi phí, được tiếp cận sản phẩm chính hãng và tạo thêm một khoản thu nhập cho gia đình, cô thử bắt đầu công việc KOC. Video đầu tiên là phần chia sẻ về D3K2 cho bé. Những phản hồi tích cực, đặc biệt là nhận xét về chất giọng dễ nghe và cách truyền đạt tự nhiên, đã cho cô thêm động lực. Nhưng điều Việt Chinh nhớ nhất lại là các góp ý cụ thể: cần dựng nhịp nhanh hơn, điều chỉnh tốc độ lời dẫn, lựa chọn phông chữ thân thiện hơn với tiếng Việt.

Mỗi video sau là một lần Việt Chinh sửa kịch bản, căn góc quay, thu lời dẫn rồi kiên nhẫn học dựng. Cô không tô vẽ một hành trình nuôi con hoàn hảo, mà ưu tiên những điều đã thật sự trải nghiệm.

Mình muốn mọi người nhớ đến kênh là một nơi review chân thật, gần gũi và xuất phát từ trải nghiệm thực tế của một người mẹ. Việt Chinh

Khi nói về một sản phẩm mẹ và bé, Việt Chinh đặt ba tiêu chí lên trước: nguồn gốc và thông tin rõ ràng, trải nghiệm thực tế, cùng mức độ phù hợp với nhu cầu riêng của từng gia đình. Với sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, cô tìm hiểu kỹ trước khi đăng tải, đồng thời luôn phân biệt đâu là thông tin từ thương hiệu, đâu là cảm nhận cá nhân. Bởi theo cô, niềm tin của người xem quan trọng hơn việc cố khẳng định một sản phẩm là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.

Khi một món đồ thật sự tiện lợi và phù hợp, Việt Chinh muốn kể lại để các mẹ có thêm dữ liệu tham khảo. Theo cô, nội dung mẹ và bé không cần quá cầu kỳ; sự chân thật và cảm giác “mẹ này giống mình” mới tạo nên kết nối lâu dài.

Không chạy theo sự hoàn hảo

Công việc tài chính đòi hỏi sự tập trung, còn việc làm mẹ cần thời gian và cảm xúc. Để không bị cuốn vào áp lực phải làm tốt mọi vai trò cùng lúc, Việt Chinh học cách ưu tiên. Trong giờ làm, cô tập trung hoàn thành công việc chính. Buổi tối và cuối tuần là quãng thời gian dành cho con. Còn các video KOC thường được thực hiện vào sáng sớm hoặc khi em bé đã ngủ. Có ngày cô chỉ làm được một việc nhỏ, cũng có ngày hoàn toàn không thể mở máy quay - và cô đã học cách bình thản với điều đó.

Từng có những lúc công việc dồn dập, con cần mẹ, còn cô lại muốn duy trì kênh. Chồng từng khuyên Việt Chinh nhận ít nhãn hàng hơn để giảm áp lực. Cô lắng nghe, chọn lọc những công việc phù hợp và không nhận quá nhiều cùng một lúc. Quan trọng hơn, Việt Chinh nhận ra cô không cần biến điều mình yêu thích thành một nghĩa vụ phải hoàn thành mỗi ngày.

Mình không cần trở thành một người mẹ hoàn hảo, cũng không cần lúc nào kênh cũng phải có nội dung mới. Khi mệt, mình cho phép bản thân nghỉ. Việt Chinh

Việt Chinh không đo mình bằng số video hay số công việc đã nhận, mà bằng việc mình vẫn còn năng lượng cho gia đình và còn thấy vui khi sáng tạo. Sự cân bằng ấy không cố định, nhưng giúp cô không đánh mất bản thân trong guồng quay làm mẹ.

Từ mẹ bỉm review đến mẹ bỉm tài chính

Chặng đường tới, Việt Chinh muốn xây dựng hình ảnh “mẹ bỉm tài chính”: một người mẹ vừa chăm con, vừa chủ động phát triển bản thân và cùng gia đình chuẩn bị cho tương lai. Làm trong lĩnh vực tài chính cô tin chuyện quản lý tiền bạc có thể bắt đầu từ những khoản nhỏ như tiền lì xì, quà mừng đầy tháng hay khoản tiết kiệm cho bé. Kênh của cô vì thế cũng sẽ dần mở rộng từ sản phẩm mẹ bé sang những chia sẻ gần gũi về thói quen tài chính của các gia đình trẻ.

Làm mẹ khiến Việt Chinh nhìn sự nghiệp dài hạn hơn. Cô vẫn muốn có công việc ổn định và mục tiêu riêng, nhưng không còn xem gia đình là phần đối lập với sự nghiệp. Trong bốn ngày con sốt cao, những đêm gần như thức trắng và các ngày xin nghỉ để ở cạnh bé rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần con ăn được thêm một chút hay nở nụ cười với mẹ, cô lại có thêm sức để tiếp tục.

Sau này, Việt Chinh không mong con nhìn mẹ như một người luôn giỏi giang. Điều cô muốn con thấy là sự cố gắng, kiên định và kiên nhẫn; rằng phụ nữ có thể có gia đình, sự nghiệp, đam mê và những mục tiêu riêng.

Mẹ không cần phải lựa chọn giữa việc yêu thương con và yêu thương chính mình. Việt Chinh

Lời nhắn Việt Chinh gửi tới những người mẹ đang loay hoay giữa con cái, công việc và mong muốn được sống cho mình rất giản dị: có lúc phải ưu tiên con, có lúc tập trung cho công việc, có lúc cần nghỉ ngơi - tất cả đều bình thường. Đừng thấy có lỗi vì muốn phát triển bản thân, kiếm tiền, theo đuổi điều yêu thích hay dành thời gian cho riêng mình. Một người mẹ hạnh phúc, theo Việt Chinh, là người tìm ra cách sống phù hợp với mình và gia đình.

Lê Thị Việt Chinh được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho gia đình ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn tại đây



