MC Mai Ngọc "đi trước một bước" trong việc chăm con, miệt mài nghiên cứu để bé cứng cáp hơn từng ngày

Là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, MC Mai Ngọc không chỉ ghi điểm nhờ phong cách dẫn chuyên nghiệp mà còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh đời thường gần gũi, tinh tế. Từ khi trở thành mẹ, cô lại càng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi sự chu đáo và cách chăm con khoa học. Dù em bé mới chỉ 5 tháng tuổi, Mai Ngọc đã nhanh chóng "đi trước một bước" khi bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng các phương pháp ăn dặm, với mong muốn bé sẽ cứng cáp và phát triển toàn diện hơn từng ngày.

Trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc mới đây chia sẻ loạt sách về ăn dặm mà cô vừa sắm. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và dành lời khen ngợi khi thấy cô mẹ trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới đầy thử thách của con. Dù bé chưa bước vào thời kỳ ăn dặm, Mai Ngọc cho rằng việc tìm hiểu từ sớm là rất cần thiết. Bởi lẽ, kiến thức sẽ giúp bố mẹ tránh lúng túng, đồng thời xây dựng được thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ những ngày đầu tiên.

Ăn dặm là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ việc bé hoàn toàn phụ thuộc vào sữa sang làm quen với nguồn dinh dưỡng mới. Một chế độ ăn dặm khoa học không chỉ giúp bé phát triển thể chất, tăng cân và chiều cao đều đặn, mà còn tạo tiền đề tốt cho hệ tiêu hóa và sự phát triển trí não. Ngược lại, nếu cha mẹ thiếu chuẩn bị, cho con ăn dặm sai cách có thể khiến bé biếng ăn, chậm lớn hoặc dễ gặp rắc rối về tiêu hóa. Hiểu được điều đó, MC Mai Ngọc càng chú trọng nghiên cứu, mong muốn con gái mình sẽ bước vào giai đoạn này một cách suôn sẻ và vui vẻ nhất.

Để đồng hành cùng con, Mai Ngọc chọn lọc kỹ lưỡng những cuốn sách uy tín, phù hợp với các mẹ trẻ hiện đại. Mỗi cuốn đều mang đến kiến thức thực tế, dễ áp dụng và gần gũi:

1. Sổ Tay Ăn Dặm Của Mẹ Nhật – Yurie Niiya

Đây là cuốn sách nổi tiếng, cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Với sự chi tiết trong từng công thức, từng giai đoạn, sách giúp cha mẹ nắm rõ cách giới thiệu thực phẩm mới cho bé một cách an toàn, khoa học.

Nơi mua: 1980 Books

2. Thực Đơn Ăn Dặm Theo Tuần Cho Bé

Cuốn sách này tập trung vào tính ứng dụng cao, gợi ý thực đơn cụ thể theo từng tuần. Điều này giúp mẹ dễ dàng theo dõi, thay đổi món ăn cho bé mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Đây chắc chắn là "cứu tinh" cho những mẹ bận rộn.

Nơi mua: 1980 Books

3. Ăn dặm kiểu Nhật

Ngoài "Sổ Tay Ăn Dặm Của Mẹ Nhật", Mai Ngọc còn tìm đọc thêm cuốn "Ăn dặm kiểu Nhật" để có cái nhìn toàn diện hơn về phương pháp được nhiều bà mẹ Việt Nam ưa chuộng. Sách cung cấp không chỉ lý thuyết mà còn kèm hình minh họa rõ ràng, giúp bố mẹ dễ áp dụng vào thực tế.

Nơi mua: Nhà sách Loan Nguyễn

4. Ăn dặm không phải cuộc chiến

Đúng như tiêu đề, cuốn sách này giúp cha mẹ thay đổi tư duy, coi ăn dặm là hành trình khám phá đầy thú vị thay vì áp lực. Đây cũng là bí kíp để mẹ và bé giữ tinh thần thoải mái, tránh tình trạng căng thẳng khi bé chưa hợp tác trong những bữa đầu tiên.

Nơi mua: THAIHABOOKS

Việc MC Mai Ngọc miệt mài đọc sách, học hỏi từ sớm cho thấy tinh thần trách nhiệm và tình yêu lớn dành cho con. Cô hiểu rằng chăm sóc con không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, mà cần có kiến thức khoa học làm nền tảng. Điều này không chỉ giúp bé cứng cáp, khỏe mạnh hơn từng ngày, mà còn giúp mẹ an tâm, tự tin đồng hành cùng con qua từng cột mốc phát triển.

Có thể nói, lựa chọn "đi trước một bước" của MC Mai Ngọc là minh chứng rằng làm mẹ hiện đại không chỉ là chăm sóc con bằng tình yêu thương, mà còn bằng tri thức. Và chắc chắn, chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp hành trình làm mẹ của cô trở nên nhẹ nhàng, trọn vẹn hơn, để bé yêu có một khởi đầu vững vàng cho tương lai.