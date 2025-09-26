Dâu hào môn Tăng Thanh Hà cũng "nghiện" pickleball: Ăn vận kín đáo, mang vợt xinh mê

Không chỉ giữ được hình ảnh ngọc nữ thanh lịch trong lòng công chúng, Tăng Thanh Hà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng. Với trào lưu pickleball đang bùng nổ, nữ diễn viên cũng không đứng ngoài trào lưu khi chia sẻ những hình ảnh trên sân pickleball.

Xuất hiện trên sân, Tăng Thanh Hà chọn cho mình phong cách thể thao kín đáo nhưng đầy năng động. Cô diện áo thun basic kết hợp chân váy tennis, phối cùng giày thể thao trắng và tất cao cổ. Set đồ vừa đơn giản vừa trẻ trung, khoe được vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân săn chắc. Nhiều người nhận xét, Hà Tăng trông chẳng khác gì những nữ sinh năng động, đầy sức sống.

Điểm thú vị là dù chơi thể thao ngoài trời hay trong nhà, cô vẫn giữ nguyên sự tinh tế thường thấy: không phô trương, không cầu kỳ, chỉ gọn gàng và thoải mái nhưng vẫn toát lên thần thái rạng rỡ.

Pickleball hiện là môn thể thao bùng nổ ở Mỹ và lan sang nhiều quốc gia châu Á. Đây là sự kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Pickleball không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện độ dẻo dai mà còn mang lại những phút giây thư giãn, vui vẻ bên bạn bè. Với tính cách yêu thích vận động và duy trì lối sống lành mạnh, không khó hiểu khi Hà Tăng nhanh chóng bị môn thể thao này chinh phục.

Một điểm gây chú ý khác chính là chiếc vợt Selkirk mà Tăng Thanh Hà sử dụng. Đây là thương hiệu vợt pickleball nổi tiếng hàng đầu của Mỹ, được nhiều vận động viên chuyên nghiệp lựa chọn.

Selkirk nổi bật với thiết kế hiện đại, chất liệu bền bỉ và công nghệ sản xuất tiên tiến. Cây vợt mà Hà Tăng dùng thuộc dòng Selkirk SLK Halo - một trong những mẫu được yêu thích nhờ mặt vợt rộng, hỗ trợ người chơi kiểm soát bóng tốt và tạo cảm giác chắc tay. Phần tay cầm được bọc da tổng hợp êm ái, chống trơn trượt, giúp người chơi thoải mái trong những trận đấu kéo dài.

Với gam màu đen - cam khỏe khoắn, chiếc vợt Selkirk không chỉ là dụng cụ thể thao mà còn là một phụ kiện thể hiện phong cách. Dễ hiểu vì sao Hà Tăng lại yêu thích và thường xuyên khoe nó trong những khung hình trên sân. Được biết, mẫu vợt này có giá khoảng 3 triệu đồng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số mẫu vợt khác dưới đây.

Vợt Pickleball Poviss Active Pro Glow phiên bản 16mm

Vợt Pickleball Matcha Schooling làm từ Glassfiber Độ dày 14mm

Set 2 vợt Pickleball Holbrook Rove + bóng + balo chuyên dụng

Từ việc lựa chọn trang phục thể thao tối giản mà tinh tế, đến việc sử dụng vợt Selkirk chất lượng cao, Tăng Thanh Hà một lần nữa khẳng định gu sống hiện đại, năng động nhưng không kém phần sang trọng.

Pickleball có thể chỉ là thú vui mới mẻ, nhưng hình ảnh Hà Tăng trên sân bóng lại mang đến cảm hứng tích cực cho nhiều chị em phụ nữ: hãy vận động, hãy chăm sóc sức khỏe và đừng quên duy trì sự chỉn chu, đẹp mắt trong mọi hoạt động thường ngày.

Có thể nói, với Hà Tăng, pickleball không chỉ là môn thể thao, mà còn là cách cô truyền tải thông điệp sống khỏe - sống đẹp đến với công chúng. Và chiếc vợt Selkirk trên tay cô chính là điểm nhấn đầy phong cách cho hành trình ấy.