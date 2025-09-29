Tăng Thanh Hà - Linh Rin ra sân pickleball: Người diện hẳn đồ bơi, người kín đáo năng động

Pickleball đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Không chỉ thu hút giới trẻ, pickleball còn khiến nhiều ngôi sao và người đẹp đình đám mê mẩn. Hai nàng dâu hào môn nổi tiếng Tăng Thanh Hà và Linh Rin cũng gia nhập "hội yêu pickleball" và gây chú ý với lựa chọn trang phục trái ngược: Một bên kín đáo năng động, một bên táo bạo khi diện hẳn đồ bơi.

Tăng Thanh Hà: Kín đáo, năng động và chuẩn sporty chic

Nhắc đến phong cách của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau khi lấy chồng, khán giả dễ dàng nhận thấy sự chỉn chu, tối giản nhưng vẫn sang trọng. Khi ra sân pickleball, Tăng Thanh Hà cũng giữ vững tinh thần ấy.

Trong một buổi tập, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn diện áo crop top tím oải hương kết hợp cùng chân váy xếp ly đen đơn giản. Bộ đồ tập đến từ thương hiệu Cotton On Vietnam, mang lại sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Cô hoàn thiện set đồ bằng sneakers Nike trắng, phối cùng vớ cao cổ đồng màu - công thức phối đồ gọn gàng, khỏe khoắn và cực kỳ hợp với tinh thần thể thao.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp Tăng Thanh Hà ghi điểm với vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự tinh tế, phù hợp với tinh thần vận động.

Không chỉ có một lựa chọn, Tăng Thanh Hà còn xuất hiện trong set đồ tông tím toàn diện với áo thun và chân váy mix cùng giày trắng. Khi khác, cô chọn áo thun kẻ sọc năng động, vừa khỏe khoắn vừa trẻ trung. Có thể thấy, Tăng Thanh Hà ưu tiên phong cách kín đáo, tiện dụng và đơn giản nhưng vẫn đủ thanh lịch, đúng chất "dâu hào môn".

Linh Rin: Khi táo bạo với bikini, khi kín đáo thời thượng

Trái ngược với đàn chị, Linh Rin - vợ doanh nhân Phillip Nguyễn - từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng ảnh diện bikini chơi pickleball ngay trên bãi biển. Người đẹp chọn đồ bơi liền thân màu xanh coban với chi tiết cách điệu ở phần thân trên, kết hợp dép đi biển đồng màu. Mái tóc dài buông xõa trong gió biển càng làm tăng vẻ gợi cảm và phóng khoáng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một khoảnh khắc vui chơi trên biển, bởi khi ra sân pickleball đúng nghĩa, Linh Rin cũng lựa chọn trang phục kín đáo, tiện lợi hơn. Cô thường chọn bộ đồ tập tông nâu của Nike, mix bra top cùng chân váy xếp ly, khoác thêm áo jacket trắng nhẹ nhàng để che chắn cơ thể. Phụ kiện đi kèm là giày thể thao trắng năng động. Kiểu tóc cột cao đuôi ngựa giúp cô vừa trẻ trung vừa thoải mái khi vận động.

Có khi, Linh Rin lại chọn diện áo thun mix cùng quần biker short, mang túi tote trẻ trung khi lên đường ra sân pickelball.

Điểm chung của Linh Rin với Tăng Thanh Hà là phong cách make-up nhẹ, gần như để mặt mộc, tôn vinh đường nét tự nhiên, tạo nên hình ảnh khỏe khoắn và gần gũi.

Cùng xuất hiện trên sân pickleball nhưng Tăng Thanh Hà và Linh Rin đã mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu Tăng Thanh Hà trung thành với sự kín đáo, gọn gàng, năng động thì Linh Rin lại gây chú ý bởi sự linh hoạt, khi thì táo bạo với bikini, lúc lại thanh lịch với đồ tập chuẩn sporty chic.

Dù lựa chọn khác nhau, cả hai đều chứng minh sự yêu thích thể thao và khả năng định hình phong cách riêng. Có lẽ chính sự đa dạng ấy đã khiến hình ảnh của Tăng Thanh Hà - Linh Rin luôn thu hút sự quan tâm của công chúng, không chỉ trên thảm đỏ mà cả khi ra sân thể thao.