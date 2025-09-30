Vợ hơn 8 tuổi, lỡ 1 lần đò, có 2 con riêng của nam ca sĩ Việt lo sợ 1 điều

Duy Phước sinh năm 1992, là con trai của nghệ sĩ Duy Phương và diễn viên – nghệ sĩ Lê Giang. Từ nhỏ, anh đã được biết đến như một “thần đồng tấu hài”, sau này vừa tham gia sân khấu hài, vừa ca hát và đóng phim.

Năm 2011, anh kết hôn với Trân Châu – người phụ nữ hơn anh 8 tuổi, từng một lần đò và có hai con riêng. Thời điểm ấy, cuộc hôn nhân của cả hai nhận không ít dị nghị.

Duy Phước và Trân Châu quen nhau khi anh mới 18 tuổi, còn cô đã 26 tuổi. Ban đầu chỉ là bạn, tình cảm của họ lớn dần theo thời gian. Dù vấp phải sự phản đối, Duy Phước vẫn quyết tâm gắn bó. Anh không ngần ngại đảm nhận vai trò cha dượng, yêu thương và chăm sóc hai con riêng của vợ như con ruột.

Vợ chồng từng trải qua sóng gió, có lúc chia tay nửa năm vì áp lực kinh tế và mâu thuẫn. Nhưng sau tất cả, họ vẫn trở về bên nhau. Năm 2021, cặp đôi đón thêm con chung, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình xây dựng gia đình.

Vợ chồng Duy Phước - Trân Châu và con gái chung.

Trên Tri Thức Trẻ, Trân Châu từng tâm sự về nỗi lo sợ khi gắn bó với người chồng kém tuổi:

“Tôi già hơn anh Phước còn anh ấy thì ngày càng chững chạc, nhiều người ngưỡng mộ, theo đuổi. Điều tôi lo sợ nhất là một ngày nào đó, anh Phước sẽ thương người khác.

Dù vậy thì tôi vẫn luôn nói với anh Phước rằng, nếu anh Phước thương người khác hãy nói thẳng cho tôi biết. Tôi sẽ chia tay để anh đến với tình yêu mới. Anh Phước đã quá khổ vì 3 mẹ con tôi rồi. Tôi không thể ích kỷ được".

Theo Trân Châu chia sẻ, đó không phải là sự thiếu tin tưởng, mà là nỗi bất an của một người từng trải qua đổ vỡ.

Nhưng trên thực tế, Duy Phước đã nhiều lần chứng minh tình cảm bằng hành động: lo toan kinh tế, chăm sóc con riêng của vợ, đồng hành cùng cô trong từng giai đoạn khó khăn. Chính điều này khiến hôn nhân của họ ngày càng bền chặt.

Câu chuyện của Duy Phước và Trân Châu là minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua khoảng cách tuổi tác, định kiến xã hội nếu cả hai đủ tin tưởng, sẻ chia và biết đặt hạnh phúc gia đình lên trên cái tôi cá nhân.