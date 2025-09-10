Vừa qua ngày 9/9, ngày được cho là đặc biệt, đánh dấu sự khép lại của năm 2025 - năm thế giới số 9 theo thần số học. Chính vì vậy trên MXH, không ít người đã đăng tải bài đăng, dòng trạng thái, bình luận liên quan đến “năm số 9” hay kết thúc, tạm “năm thanh lọc”. Ai nấy cũng đều nhắn nhủ, gửi một lời tạm biệt đến những điều đã cũ và sẵn sàng để mở ra một chu kỳ mới.

Trên trang cá nhân của mình, MC Mai Ngọc cũng có những dòng chia sẻ ngắn gọn trong ngày đặc biệt này.

Cô viết: “09.09.2025, người ta bảo hết hôm nay là hết năm số 9, kết thúc quá trình thanh lọc, nghiệp gì cần trả cũng đã trả, từ mai sẽ gieo những hạt mầm mới. Tạm biệt những điều đã cũ trong 9 năm qua, tạm biệt tất cả những điều đã xảy đến và biết ơn những điều vẫn đang ở lại. Ngẫm thấy cũng đúng " Cuộc đời không bắt ta chịu khổ, cuộc đời muốn ta tỉnh ngộ" - Chúc tôi, chúc bạn như viên kim cương càng được mài giũa, càng lấp lánh, càng giá trị!”.

MC Mai Ngọc

Trong bài đăng của Mai Ngọc, nhiều người chú ý khi cô nhắc đến những điều đã cũ trong 9 năm qua. Không ít người theo dõi nữ MC từ lâu thắc mắc, phải chăng Mai Ngọc đang muốn nhắc đến cuộc hôn nhân đầu tiên của mình cùng nam doanh nhân gốc Hà Nội. Bởi cả hai từng kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân vào năm 2016. Tuy nhiên đến tháng 4.2024, nữ MC thông báo cả hai đã chính thức ly hôn khiến nhiều người bất ngờ.

Song, nhiều người khác lại cho rằng con số 9 năm mà Mai Ngọc nói tới có thể là chu kỳ 9 năm trong thần số học. Dẫu vậy, nhiều người vẫn gửi lời chúc đến nữ MC, mong cô luôn hạnh phúc.

Trước đó vào ngày 5/9, MC Mai Ngọc cũng có một bài đăng đánh dấu cột mốc 1 năm với nhiều sự thay đổi. Cô không nói chi tiết về vấn đề đã từng gặp, chỉ viết ra như một cách để lưu lại những kỷ niệm cả vui, cả buồn.

“05/09/2024 - 05/09/2025. Với nhiều người đây là ngày như bao ngày, nhưng với tôi sẽ là ngày không bao giờ quên. 1 năm cảm giác như cả 1 đời vậy, có niềm vui có cả những giọt nước mắt, hơn hết ngày này sẽ luôn nhắc tôi nhớ: "Cứ sống rồi sẽ sống". Để ở đây để năm nào cũng nhớ, đây là ngày đã thay đổi hoàn toàn một người phụ nữ”, MC Mai Ngọc viết.

Sau khi kết hôn lần 2, Mai Ngọc tạm dừng công việc dẫn chương trình, tập trung vào chăm sóc tổ ấm

Cô cũng thường xuyên truyền cảm hứng yêu bản thân đến với hội chị em phụ nữ

Trên các nền tảng MXH của mình, Mai Ngọc cũng thường chia sẻ về cuộc sống đời thường, kèm theo những dòng trạng thái cảm xúc, tạo động lực yêu bản thân. Hiện tại, sau khi kết hôn với chồng thiếu gia vào cuối năm 2024, cô đã chào đón con đầu lòng và dành phần lớn thời gian để làm mẹ, chăm sóc con.

Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng quý tử, chia sẻ về các tips chăm con nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện cùng chồng. Nhiều người cũng bày tỏ, nữ MC lộ rõ vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Không những vậy, cô cũng nhận nhiều lời khen bởi phong độ nhan sắc ổn định, thậm chí ngày càng mặn mà, cuốn hút.