Chú bé Panda vèo 1 cái đã tròn 5 tháng tuổi, MC Mai Ngọc có những chia sẻ khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm

Trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc mới đây đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc nhân dịp con quý tử - bé Panda bước sang tháng tuổi thứ 5. Nữ MC bày tỏ niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc khi được đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc.

Mai Ngọc viết: "Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ đều thấy biết ơn vì em bé đã có một ngày thật vui. Mẹ chỉ mong em bé ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon, khoẻ mạnh và bình an.

Có con mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc cho bố mẹ và thực sự là một cuộc cải cách, sang trang của cả một đời người. Có con buộc ai cũng cần trưởng thành hơn, nghĩ suy nhiều hơn không chỉ cho riêng mình nữa.

Và điều mọi em bé cần nhất là thời gian mà bố mẹ dành cho con. Cân bằng công việc và thiên chức làm mẹ, không phải điều tự nhiên mà có, đó là một sự nỗ lực không ngừng của mỗi người phụ nữ".

Theo chia sẻ của cô, việc có con đã mang lại rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Với Mai Ngọc, thiên chức làm mẹ giống như một “cuộc cải cách” và là bước ngoặt quan trọng của cả đời người. Bé Panda không chỉ mang đến niềm vui mà còn là động lực để bố mẹ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và hành động vì gia đình nhỏ thay vì chỉ cho riêng mình.

Nữ MC cũng gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa về hành trình làm cha mẹ: điều quý giá nhất mà mỗi em bé cần không phải là những món quà xa xỉ, mà chính là thời gian và sự hiện diện của bố mẹ bên cạnh. Cô thừa nhận, để cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ không phải điều dễ dàng, mà là kết quả của một sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Những lời chia sẻ này của Mai Ngọc khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm. Trong xã hội hiện đại, vai trò và trách nhiệm của phụ nữ ngày càng nặng nề. Họ không chỉ giữ thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình mà còn phải phấn đấu, khẳng định bản thân trong công việc và các mối quan hệ xã hội.

Người phụ nữ hôm nay vừa là chỗ dựa tinh thần cho chồng con, vừa là người đồng hành, chia sẻ gánh nặng kinh tế, lại vừa là tấm gương nuôi dạy con cái nên người. Áp lực đôi khi khiến họ mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí cảm thấy mình không đủ sức gánh vác hết mọi việc.

Thế nhưng, tất cả những nhọc nhằn ấy dường như tan biến ngay khi họ được ôm thiên thần nhỏ của mình vào lòng. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo hay tiếng bi bô của con chính là nguồn năng lượng nhiệm màu giúp người mẹ có thêm sức mạnh để bước tiếp. Có thể ngoài kia là muôn vàn khó khăn, nhưng chỉ cần trở về nhà, vòng tay ôm lấy con đã đủ để trái tim người phụ nữ tìm thấy sự bình yên. Đó là lý do vì sao, dù vất vả đến đâu, tình mẫu tử vẫn luôn được ca ngợi là thiêng liêng và bất diệt.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới gia đình Mai Ngọc, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những suy tư của cô về tình mẫu tử.

Kể từ khi công khai hình ảnh con gái, Mai Ngọc luôn nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ bởi sự viên mãn trong hôn nhân, mà còn ở cách cô truyền tải năng lượng tích cực, gần gũi khi chia sẻ về cuộc sống làm mẹ.