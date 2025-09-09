Cho con tập thể thao mỗi sáng, MC Mai Ngọc nhờ cậy tới 1 thứ siêu mát để khỏi lo mồ hôi

Trong story mới đây, MC Mai Ngọc khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh cậu quý tử Panda tập thể thao buổi sáng. Kèm theo bức ảnh, nàng MC duyên dáng còn chú thích: "iu! Thể thao mỗi sáng. Góc trả lời các mẹ: Gối Bubble Tree, Thảm Mochi, Nhộng Malang Honey, combo siêu mát." Điều này không chỉ cho thấy sự chu đáo của Mai Ngọc trong việc đồng hành cùng con trai, mà còn tiết lộ "bí kíp" giúp bé Panda thoải mái vận động mà không lo mồ hôi bí bách.

Là người nổi tiếng với lối sống khoa học, chăm sóc sức khỏe và vóc dáng chuẩn mực, Mai Ngọc cũng áp dụng phong cách ấy vào việc nuôi dạy con. Với cô, rèn luyện thể thao mỗi ngày từ nhỏ không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất, mà còn rèn tính kỷ luật, sự dẻo dai và tinh thần vui vẻ. Tuy nhiên, để trẻ luôn thoải mái khi vận động, lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ an toàn, mát mẻ cũng quan trọng không kém. Đó là lý do Mai Ngọc tin dùng bộ ba sản phẩm "siêu mát": gối Bubble Tree, thảm Mochee và nhộng Malang Honey.

1. Gối Bubble Tree - Giấc ngủ êm ái, nâng niu từng giấc mơ

Đối với trẻ nhỏ, giấc ngủ ngon chính là chìa khóa để phát triển chiều cao, cân nặng và cả trí tuệ. Gối Bubble Tree nổi bật với chất liệu thoáng khí, mềm mại, ôm sát theo dáng đầu và cổ của bé. Điểm cộng lớn nhất của loại gối này là khả năng kháng khuẩn và thấm hút mồ hôi cực tốt, giúp bé Panda có những giấc ngủ ngon sau khi vận động buổi sáng. Đây cũng là thiết kế êm ái, để bé tha hồ vận động mà không sợ tác động tới phần đầu nhạy cảm. Nhờ vậy, bé thức dậy khỏe khoắn, sẵn sàng cho một ngày tràn đầy năng lượng.

Nơi mua: Monnie Kids - Giá: Khoảng 600k

2. Thảm Mochee - "Sân chơi mini" cho con tập luyện an toàn

Không gian tập luyện của trẻ cần vừa sạch sẽ, vừa êm ái để hạn chế va chạm. Thảm Mochee được Mai Ngọc sử dụng chính là trợ thủ đắc lực. Với thiết kế dày dặn, chống trơn trượt, dễ vệ sinh và đặc biệt là mát mẻ, thảm Mochee tạo nên một "sân chơi mini" ngay trong nhà. Lớp CoolTouch được làm từ công nghệ làm mát hiện đại, thấm hút mồ hôi nhanh, sờ vào mát lạnh - bé nằm lâu không hề bí nóng. Lớp chống thấm, chống tràn giữ thảm luôn khô ráo. Lớp Airmesh 3D lưu thông không khí tốt, nâng đỡ nhẹ nhàng, bảo vệ làn da nhạy cảm của bé. Bé Panda có thể tập bò, tập lăn hay thực hiện các động tác vận động đơn giản mà mẹ không cần lo ngại những cú ngã nhỏ. Đây cũng là sản phẩm được nhiều bà mẹ hiện đại lựa chọn vì sự tiện lợi và an toàn cho con.

Nơi mua: MinJee Baby - Giá: Khoảng 200k

3. Nhộng Malang Honey - Giải pháp ngủ ngon, chống giật mình

Để đảm bảo bé Panda không bị gián đoạn giấc ngủ sau khi vận động, Mai Ngọc chọn nhộng Malang Honey. Chiếc nhộng này được thiết kế ôm trọn cơ thể bé, giúp hạn chế tình trạng giật mình khi ngủ. Chất vải mềm mịn, thông thoáng, phù hợp cả những ngày thời tiết nóng bức. Đặc biệt, nhộng Malang Honey còn được nhiều mẹ đánh giá cao bởi độ bền và tính ứng dụng lâu dài, vừa là "cái kén" ấm áp cho bé, vừa tạo cảm giác an toàn như vòng tay mẹ.

Nơi mua: Malang Honey - Giá: Khoảng 600k

Có thể thấy, thay vì chỉ chăm chút cho bản thân, MC Mai Ngọc còn vô cùng tỉ mỉ trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc con. Bộ ba gối Bubble Tree, thảm Mochi và nhộng Malang Honey không chỉ giúp bé Panda thoải mái vận động thể thao mỗi sáng, mà còn mang lại giấc ngủ ngon, sự an toàn và cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đây chính là cách Mai Ngọc vừa nuôi dưỡng sức khỏe cho con, vừa giữ trọn niềm vui và sự yên tâm của một người mẹ.

Với câu chuyện nhỏ này, nhiều bà mẹ trẻ cũng có thể tham khảo để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho con mình. Bởi đôi khi, không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một "combo siêu mát" đúng chuẩn cũng đủ để giúp con khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng như bé Panda nhà MC Mai Ngọc.