5 món "nước thần" rẻ bèo vừa giải nhiệt lại bơm collagen giúp chị em trẻ khỏe trông thấy

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày này, cả 3 miền đều có nắng sớm với cường độ nắng tăng dần, cục bộ nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Riêng Hà Nội, nhiệt độ cũng có thể lên đến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhu cầu uống nước giải nhiệt lúc này hẳn sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, sử dụng những loại nước ngọt, nước tăng lực đóng chai thường chứa rất nhiều chất tạo ngọt, chất bảo quản... không tốt cho sức khoẻ cũng không làm bạn đã cơn khát. Thay vì lựa chọn chúng, giới chuyên gia khuyên chị em nên dùng những loại nước uống có thể tự làm lại khoẻ thân.

Những ly nước rẻ tiền này vừa giúp giải nhiệt, đã khát, đồng thời bơm collagen, giúp hồi sinh làn da mỏng yếu khi dùng thường xuyên, đúng cách.

3 loại nước giải nhiệt, trị mụn, bơm collagen cho da

1. Nước chanh

Theo BS Vũ Đại Dương (chuyên ngành Dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội), nước chanh rất giàu vitamin C. Uống nước chanh đều đặn giúp giảm viêm, giảm mụn do có khả năng làm giảm tiết bã nhờn.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) còn nhận định, uống nước chanh đều đặn không chỉ giải nhiệt ngày hè mà còn đánh bay tình trạng thâm sau mụn, cải thiện tình trạng nhanh hơn bình thường. Chỉ cần uống một ly nước chanh vào những ngày này, làn da bạn sẽ tránh mụn, trị mụn, kháng khuẩn cho da đồng thời tăng miễn dịch, giải nhiệt cực nhanh.

Chưa kể, đồ uống này còn có công dụng tăng sinh collagen cực tốt. Healthline ghi nhận nguồn vitamin C trong chanh đảm bảo chức năng này, từ đó giảm nếp nhăn cho da. Chị em có tình trạng da khô do lão hoá, tổn thương do ánh nắng mặt trời, dùng nước chanh thường xuyên sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt.

2. Nước dừa

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nước dừa có vị ngọt mát, tính bình, đi vào tỳ, thận và vị. Uống nước dứa giúp giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu. Người xưa cũng uống nước dừa thường xuyên để giảm mụn, chữa nóng trong. Đây là kinh nghiệm có từ rất lâu đời.

Nghiên cứu đăng tải trên Clevelandclinic vào năm 2017 cho thấy, nước dừa hỗ trợ điều trị mụn trứng cá do đặc tính kháng khuẩn của nó. Từ đó đem lại làn da mịn màng, tràn đầy collagen, chị em phụ nữ không nên bỏ qua.

3. Nước rau má

Theo lương y Bùi Hồng Minh, trong Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy...

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để trị mụn. Đây là thứ nước vừa giúp giảm mụn vừa làm đẹp da.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau má chứa rất nhiều beta caroten, saponins, alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, Fe, Mg, Mn, P, Kali, các loại vitamin B1, B2, B3, C và K... vừa tốt cho sức khỏe tổng thể, vừa tốt cho làn da. Cụ thể, những chất này giúp giải nhiệt từ bên trong, đem lại làn da tươi trẻ, tràn đầy collagen.

2 loại trà chữa nóng trong, cho làn da căng bóng

1. Trà atiso

Lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam) cho biết, trong Đông y, atiso được sử dụng nhờ nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Uống trà atiso đều đặn, đúng cách giúp hạ huyết áp, chống oxy hóa, phòng tránh ung thư.

Uống trà atiso còn giúp mát gan, giải độc gan. Trong khi đó, gan không khỏe thì dễ phát sinh mụn. Lúc này, bạn có thể uống trà atiso để giảm mụn cũng rất tốt.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, atiso còn rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen cho da hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, dùng đúng cách giúp bạn tăng miễn dịch, giải nhiệt từ bên trong cơ thể.

2. Trà bí đao

Theo lương y Bùi Hồng Minh, Đông y ghi nhận bí đao có vị ngọt, tính mát, không độc có tác dụng thanh phế mát vị, sinh tân, hoá đàm, lợi đại tiểu tiện... Đặc biệt, đây còn là loại quả rất tốt để trị mụn nhọt, rôm sẩy, da khô sần, nám mặt...

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, 100g bí đao có 0,4g protid, 2,4g glucid, 19mg canxi, 12mg photpho, 0,3mg sắt và nhiều loại vitamin như carotene, B1, B2, B3, C... Vitamin C trong bí đao không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen.

Vì thế, uống trà bí đao nhiều năm gần đây được chị em tin dùng để trị mụn, giải nhiệt, đồng thời tăng collagen.