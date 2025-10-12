Khi thời tiết trở lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, cơ thể con người, nhất là người cao tuổi, thường yếu đi, dễ mắc bệnh và cảm thấy mệt mỏi hơn. Lúc này, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giữ làn da khỏe đẹp.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, có một loại thực phẩm nhỏ bé, quen thuộc, giá rẻ nhưng lại là "báu vật sức khỏe" thực thụ. Đó chính là hạt bí ngô.

Hạt nhỏ, dinh dưỡng "khủng"

Hạt bí ngô, phần hạt tách từ quả bí, tuy nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng lại vô cùng lớn, thậm chí có thể sánh với các loại hạt đắt tiền như óc chó hay hạnh nhân.

Đặc biệt, hàm lượng kẽm trong hạt bí ngô cao gấp 6 lần quả óc chó và gấp 3 lần hạt mè đen. Đây là khoáng chất cực kỳ quan trọng với người cao tuổi, giúp tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa, cải thiện trí nhớ và giữ cho làn da luôn tươi tắn.

Theo ThS. Nguyễn Thị Huyền (một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng), khi tuổi tác tăng, khả năng hấp thu kẽm giảm dần, khiến cơ thể dễ mệt mỏi và da xỉn màu.

"Kẽm từ thực phẩm tự nhiên như hạt bí ngô dễ hấp thu hơn so với viên uống tổng hợp. Loại hạt này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào, rất tốt cho người cao tuổi", bà Huyền chia sẻ.

Lý do người cao tuổi nên ăn hạt bí ngô thường xuyên

Kẽm không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein, phân chia tế bào - yếu tố cần thiết để duy trì cơ bắp và hồi phục vết thương.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn chứa nhiều vitamin E, magie, kali và sắt - những chất không thể thiếu cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Bác sĩ Lê Minh Hoàng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: "Hàm lượng magie trong hạt bí ngô khá cao, giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh. Ăn một nắm nhỏ hạt bí ngô buổi tối có thể hỗ trợ sản sinh melatonin tự nhiên, giúp người cao tuổi dễ ngủ và ngủ sâu hơn".

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phytosterol trong hạt bí ngô có khả năng giảm cholesterol máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Vì vậy, đây là món ăn vặt "vàng" giúp bảo vệ tim mạch - căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi.

Nhiều lợi ích hơn bạn tưởng

Không chỉ tốt cho tim mạch, hạt bí ngô còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ tự nhiên dồi dào, giúp ngăn ngừa táo bón. Một số nghiên cứu còn ghi nhận, ăn hạt bí ngô thường xuyên có thể giúp ổn định đường huyết - điều đặc biệt có lợi cho người mắc tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa.

Hạt bí ngô cũng cung cấp protein thực vật chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ, tăng sức bền và giảm cảm giác mệt mỏi - Điều mà người cao tuổi thường gặp phải khi hoạt động thể lực.

Cách ăn hạt bí ngô tốt cho sức khỏe

Việc bổ sung hạt bí ngô vào chế độ ăn hàng ngày rất đơn giản:

- Có thể ăn trực tiếp như món ăn nhẹ;

- Rắc lên salad, sữa chua, cháo hoặc ngũ cốc buổi sáng;

- Xay nhỏ rồi trộn vào bánh mì, bánh quy hoặc súp để tăng hương vị.

- Nếu thích sáng tạo, bạn còn có thể dùng hạt bí ngô rang giòn làm topping cho món rau củ nướng hoặc nghiền thành bột để làm nước sốt.

Tuy nhiên, cần lưu ý ăn điều độ vì hạt bí ngô chứa lượng calo tương đối cao. Chỉ cần khoảng 20g mỗi ngày, tương đương một nắm nhỏ, là đủ cung cấp lượng kẽm và vitamin cần thiết mà không gây tăng cân.

