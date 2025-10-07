Anh nhìn tôi, giọng buồn buồn:

"Anh thật sự rất tiếc. Em dễ thương, xinh đẹp, thông minh và vui tính lắm. Em còn quyến rũ nữa. Anh thật sự đánh giá cao em".

Nhưng trong đầu tôi, từng lời như mũi dao. Ẩn ý quá rõ: Anh thích ngủ với em, chứ không thật sự thích em.

Nếu ngay lúc đó mặt đất nứt ra nuốt chửng tôi, có lẽ tôi sẽ biết ơn.

Nỗi đau tưởng chừng nhỏ lại hóa ra dữ dội

Sau khi chia tay người yêu cũ, mối tình 4 năm rưỡi, tôi từng nghĩ chẳng gì có thể đau bằng. Tôi đã quen với việc có ai đó bên cạnh, rồi tập quen với trống trải. Cứ ngỡ mình đã cứng cáp.

Nhưng lần này, cơn đau đến nhanh hơn, rát bỏng hơn. Tôi không hiểu tại sao. Khi chia tay người cũ, nỗi buồn kéo dài cả năm, thỉnh thoảng lại nhói lên. Còn nỗi đau "mập mờ" này thì nóng hổi, như vết bỏng trong tim. Tôi cố gạt đi, nhưng sau đó nhiều ngày, hình ảnh anh vẫn hiện ra.

Từ "nói chuyện mỗi ngày" thành "biến mất không dấu vết"

Mối quan hệ mập mờ có điểm yếu chết người: Nó chẳng có ranh giới. Một ngày, 2 người nói chuyện thâu đêm. Hôm sau, bạn có thể bị hủy theo dõi, chặn, hoặc bị "bốc hơi" khỏi đời họ mà không một lời.

Tôi đứng trên ban công căn hộ mới thuê, nhìn chậu cây anh tặng. Tôi trừng mắt nhìn nó, định ném xuống sân. 1 tuần sau, khi bạn cùng phòng vui vẻ kể chuyện "situationship" của cô ấy, tôi bất ngờ bật khóc. Không phải khóc lặng lẽ, mà là khóc đến nghẹt thở, nấc lên từng hồi, đầu ong ong.

Tôi thấy xấu hổ. Tôi biết mình đâu có yêu anh ta sâu sắc như người cũ. Vậy mà sao vẫn đau đến thế?

"Tớ thấy trên TikTok nói y chang chuyện này"

Hôm sau, tôi kể với bạn thân. Cô ấy gật đầu:

"Tớ thấy trên TikTok nói đúng y chang. Cô gái đó cũng bảo, chia tay mối quan hệ 3 tháng mà đau hơn chia tay bạn trai 5 năm".

Hóa ra không chỉ mình tôi. Ở khắp nơi, trong phần bình luận, trên Twitter, mọi người đều hỏi cùng một câu: Tại sao thứ vốn chẳng có tên lại khiến ta đau đến thế?

Vì sao "tình không tên" lại khiến người ta tổn thương hơn?

Chuyên gia tâm lý Oloni (tác giả cuốn The Big O) nói: "Lý do chia tay mối quan hệ mập mờ đau hơn thường là vì chỉ có một người không hề thấy trước điều đó".

Chuyên gia giải thích: "Situationship thì vui, bùng nổ, nhiều cảm xúc. Nhưng chẳng ai biết nó sẽ đi đến đâu, có thành tình yêu không, hay chỉ là nhất thời. Còn trong mối quan hệ thật sự, ta thường cảm nhận được khi nó sắp kết thúc".

Với một mối quan hệ dài, bạn có thời gian chuẩn bị. Có thể đã cãi nhau, nói chuyện, rồi chia tay, rồi quay lại, trước khi dứt hẳn. Chính sự chuẩn bị đó khiến nỗi đau nhẹ hơn, giống như ngọn lửa cháy chậm.

Còn "mối quan hệ mập mờ" thì không. Một ngày, bạn vẫn cười đùa, nhắn tin, chia sẻ playlist Spotify. Ngày hôm sau, mọi thứ biến mất: danh sách nhạc bị xóa, tin nhắn biến mất, người kia chặn bạn.

Bạn muốn biết vì sao họ không chọn mình. Muốn hỏi mình sai ở đâu. Nhưng lại tự nhủ: Mình đâu có quyền hỏi, vì người đó chưa bao giờ thật sự là "bạn trai" của mình cả.

Tôi giả vờ bình thản, trong khi lòng tan nát

Khi anh nói lời chia tay, anh hỏi nhẹ:

"Em có thắc mắc gì không?"

Tôi lắc đầu, cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi sợ nếu hỏi, sẽ bị cho là yếu đuối, hay tệ hơn là "điên rồ". Nhưng thật ra, trong đầu tôi có cả trăm câu hỏi.

Sau đó, anh thú nhận anh vẫn gặp lại bạn gái cũ trong suốt thời gian bên tôi. Tôi chỉ là người "thay thế tạm thời" cho đến khi cô ấy muốn quay lại.

Tôi tự hỏi: Anh có bao giờ thật sự thích tôi không?

Không lời giải thích, không kết thúc rõ ràng, chỉ để lại một khoảng trống khiến tôi tự nghi ngờ bản thân. Anh bảo: "Không phải lỗi của em". Nhưng trong lòng tôi vẫn dằn vặt: Hay tại mình chưa đủ tốt?

Khi vết thương cũ bị khơi lại

Bác sĩ tâm lý Omolola Olukotun nói rằng, với những người có "kiểu gắn bó không an toàn", chia tay kiểu này đau hơn vì nó khơi dậy nỗi sợ bị bỏ rơi từ nhỏ. Nỗi sợ rằng, người mình thương có thể biến mất bất cứ lúc nào, không thể tin cậy được.

Bà khuyên: "Hãy thử vẽ một vòng tròn. Ghi hết những lý do khiến chuyện này không thành. Bạn sẽ thấy phần lỗi của mình chỉ là một lát nhỏ. Khi nhìn rõ điều đó, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn".

Những người thiếu cảm giác an toàn thường bị cuốn hút bởi chính những mối quan hệ cũng bất an, dù biết rằng nó sẽ khiến họ lo lắng triền miên.

Tôi học cách "buông tha" cho chính mình

Tôi nhận ra, muốn hết đau, tôi phải tha thứ cho mình. Phải chấp nhận rằng tôi từng thật lòng thích người đó. Và tôi không ngờ anh chọn người khác, dù anh hoàn toàn có quyền.

Tôi đã nói chuyện với chuyên gia trị liệu, đã chui vào giường bạn thân để khóc, đã viết ra hết nỗi lòng.

Không phải "mối quan hệ mập mờ" nào cũng tệ.

Situationship không hẳn là xấu. Nó có thể giúp ta vui, học cách hiểu bản thân hơn, biết mình chịu đựng được gì trong tình cảm.

Nhưng dù không gọi là "tình yêu thật sự", thì cảm xúc bên trong ta vẫn là thật.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Refinery29)