Lan Khuê lại bị chê mặc sến, Hà Hồ nhận ý kiến trái chiều với outfit “ngợp" đồ hiệu tại The New Mentor tập 7

Dù đã trải qua kha khá tập phát sóng nhưng The New Mentor vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt với lượng người xem đông đảo. Đặc biệt, những màn “lên đồ" của 4 vị super mentor trong mỗi tập đều luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn MXH. Mới đây, loạt outfit ngập tràn đồ hiệu, đa dạng phong cách của 4 người đẹp tiếp tục được dân tình đặt lên bàn cân so sánh.

“Nữ hoàng giải trí” khiến dân tình choáng ngợp khi diện full set Chanel cho cả 2 outfit, khoe trọn thần thái sang chảnh, cuốn hút cùng thân hình “đỉnh của chóp". Với tạo hình đầu tiên, nữ ca sĩ đầy cá tính, trẻ trung khi diện áo ba lỗ crop top mix cùng quần jeans thì sang đến layout thứ 2, cô lại lựa chọn bộ bodysuit hoạ tiết ôm sát body. Tưởng chừng như hoàn hảo nhưng màn "lên đồ" lần này của Hồ Ngọc Hà không hoàn toàn nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Một số ý kiến cho rằng việc cô mix quá nhiều phụ kiện cao cấp đã vô tình khiến trang phục trở nên rối mắt, thiếu tinh tế



Tham gia The New Mentor, Thanh Hằng ghi điểm với hàng loạt bộ cánh thời thượng, bắt kịp xu hướng. Tập 7 cũng không ngoại lệ, siêu mẫu đình đám thu hút mọi ánh nhìn với trang phục màu đỏ tua rua đặc trưng của FANCì Club, kết hợp với boots để diện mạo thêm phá cách, phóng khoáng. Sang đến outfit tiếp theo, cô lại chuyển hướng với phong cách sang chảnh, kiêu kỳ trong mẫu váy ôm body cut-out vai kết hợp cùng giày cao gót buộc dây. Ngoài ra, Thanh Hằng còn nhận nhiều lời khen có cánh với set đồ Versace màu xanh đầy trendy, hút mắt

Vốn được đánh giá là "tắc kè hoa" của chương trình khi không ngại thay đổi nhiều phong cách nhất trong 4 super mentor, Hương Giang biến hoá không ngừng với mẫu váy 2 dây họa tiết màu sắc, kết hợp cùng các phụ kiện như vòng cổ, khăn buộc tay để tăng vẻ độc đáo, nổi bật. Với outfit còn lại, nàng hậu lại có phần an toàn, nền nã hơn với mẫu bodysuit hoạ tiết kẻ răng sói, tôn lên triệt để vóc dáng cùng vòng eo thon gọn

Lan Khuê tiếp tục kém ưu thế trong cuộc đua “lên đồ" khi diện mẫu áo sơ mi cổ nơ cùng váy 2 dây hoạ tiết. Set đồ này bị đánh giá là quá sến súa, công sở và làm cho diện mạo của người đẹp trở nên già dặn, đứng tuổi trông thấy. Với outfit còn lại, dù Lan Khuê không bị chê “mặc xấu" nhưng tổng thể trang phục lại khá đơn giản, không có nhiều đột phá nên việc “lép vế" so với Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang cũng là điều dễ hiểu



Một số bình luận của netizen:

- Đợt này ưng mấy outfit của Thanh Hằng ghê, đẹp hợp dáng, còn thấy Lan Khuê hơi an toàn với không ấn tượng, Hồ Ngọc Hà sang còn Hương Giang thì chịu chơi thay đổi tạo hình nhưng mà hên xui lúc đẹp lúc "xu".

- Không biết ai mặc đẹp hơn, chứ xấu nhất là Lan Khuê từ đầu đến giờ, Thanh Hằng keo quá!

- Lan Khuê nợ tiền stylist hay sao vậy, mà từ đầu đến giờ mix đồ cho cứ sến rện, Hà Hồ là khác hẳn so với 3 người còn lại nhỉ, luôn nổi bật.

- Tắc kè hoa năm nay thuộc về Hương Giang nhưng tôi lỡ mê style chị Hà và chị Hằng rồi!

- Nhìn outfit Hà Hồ tập này bị ngộp, cái gì cũng vừa phải thôi thì ok chứ đâu phải đắp cả đống hàng hiệu lên là đẹp đâu. Set trắng đen nếu bỏ vòng cổ ra thấy ổn hơn chứ chữ Chanel chia người bà ra làm 3 khúc, nhìn như diện đồ hãng để quảng cáo chứ không phải dùng Chanel để tô điểm thêm vẻ đẹp của Hà Hồ.