Kinh doanh thời đại Covid-19: Khi máy sản xuất khẩu trang thật sự là máy in tiền ở Trung Quốc

Cháy hàng khẩu trang

Với tỷ lệ nhiễm Covid-19 đang gia tăng mỗi ngày trên thế giới thì nhu cầu về khẩu trang cũng tăng vọt. Tại các hiệu thuốc ở nhiều nước trên thế giới đã hoàn toàn “cháy hàng” khẩu trang vào cuối tháng 1 vừa qua.

Một số chính phủ như Pháp đã nhấn mạnh rằng, việc đeo khẩu trang không thực sự cần thiết. Việc ưu tiên nhất đó chính là cung cấp thiết bị bảo vệ cho nhân viên y tế để đối phó trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, người dân vẫn có nhu cầu đeo khẩu trang khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp nơi. Chính vì lẽ đó mà các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhảy vào.

Trước tình hình này, Trung Quốc đã gửi hàng triệu khẩu trang cho các đối tác Sáng kiến Vành đai, Con đường Châu Âu, Cộng hòa Séc và Ý. Tiếp đến là Serbia, sau đó cũng đến Pháp và một số khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma đã nhanh chóng nắm bắt thời cuộc và nhảy vào hành động, cung cấp 2 triệu khẩu trang được phân phối trên khắp các nước Châu Âu.

Ngoài ra, nhà cung cấp mạng 5G và dịch vụ viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, Huawei cũng đề nghị tặng một lượng lớn thiết bị bảo hộ cá nhân cho Ireland.

Ethiopia đã nhận được 1,5 triệu bộ dụng cụ thử nghiệm, 5,4 triệu khẩu trang và hàng tấn các vật tư y tế khác.

Jack Ma cũng đã cam kết tổng cộng 1,1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19, 6 triệu khẩu trang và 60.000 bộ quần áo bảo hộ y tế và tấm khiên che mặt cho các nước Châu Phi. Đầu tháng này, phía Ethiopia đã nhận được 1,5 triệu bộ dụng cụ thử nghiệm, 5,4 triệu khẩu trang và hàng tấn các vật tư y tế khác.

Khoảng cách lớn về nhu cầu

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, các nhà sản xuất đã nhảy vào cuộc đua sản xuất khẩu trang. Trong hai tháng đầu năm, có không dưới 8.950 nhà sản xuất mới bắt đầu sản xuất khẩu trang tại Trung Quốc, theo nền tảng dữ liệu kinh tế Tianyancha.

Được tìm kiếm nhiều nhất vẫn là khẩu trang N95. Chữ "N" trong tên N95 có nguồn gốc từ Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia (National Institute for Occupational Safety and Health), trong khi đó số 95 biểu thị cho khả năng lọc các loại hạt có trong môi trường lên đến 95%. Khẩu trang N95 có thể hiểu là loại khẩu trang dùng để bảo vệ sức khỏe, đạt tiêu chuẩn lọc được các loại hạt siêu nhỏ với kích thước 0.3 micromet.

Khẩu trang N95.

"Máy sản xuất khẩu trang thật sự là một máy in tiền thật", Shi Xinggui, Giám đốc bán hàng của một công ty sản xuất N95 tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nói với hãng thông tấn xã Pháp AFP.

"Sản xuất 60.000 - 70.000 khẩu trang mỗi ngày tương đương với việc in tiền", ông Shi nói.

(Nguồn: RFI)