Giữa khủng hoảng dịch Covid-19, sinh viên trường y ở Mỹ đối mặt với tương lai không thể kiếm được việc làm với món nợ lớn và phải đổi nghề

Tình hình dịch Covid-19 trở nên căng thẳng tại Mỹ đã gây ra sự thiếu hụt về thiết bị y tế cũng như đội ngũ nhân viên y tế. Thậm chí, một số y tá ở thành phố New York đã phải sử dụng túi đựng rác để thay cho áo choàng y tế. Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, đã kêu gọi các bác sĩ và y tá về hưu trở lại làm việc. Đại học New York cũng là trường y khoa hàng đầu nước Mỹ, đang cho các sinh viên năm 4 bắt đầu vào làm viện tại bệnh viện.

Dù lực lượng bác sĩ đang thiếu hụt nhưng để các sinh viên tốt nghiệp trường y được nhận vào bệnh viện làm việc không phải là chuyện dễ. Số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm luôn cao hơn số lượng bác sĩ mà các cơ sở y tế cần tuyển nhờ vào tài trợ của liên bang. Tuy nhiên, chương trình này lại khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Nhiều người ở độ tuổi 20 đã gánh trên vai khoản nợ hàng trăm nghìn đô la sau 8 năm học đại học và cao học, không tìm được việc làm ở bệnh viện nên đành phải kiếm sống bằng nghề lái xe dịch vụ hoặc nhân viên pha cà phê.

Tiến sĩ Monya De, bác sĩ nội khoa ở Los Angeles, nói rằng đại dịch Covid-19 đang khiến sự thiếu hụt nhân sự y tế trở nên rõ rệt hơn.

Một báo cáo năm 2019 của Hiệp hội các trường Cao đẳng Y tế Hoa Kỳ dự báo nhu cầu về bác sĩ sẽ tăng nhanh hơn nguồn cung, dẫn đến sự thiếu hụt lên đến 121.900 bác sĩ vào năm 2032.

"Bất kể trong 15 năm qua, chúng tôi đã làm mọi thứ để tăng số lượng sinh viên y khoa, nếu như các cơ sở y tế không tăng tuyển bác sĩ thì những sinh viên đó không thể tiếp tục công việc học tập, thực tập để rồi chăm sóc cho bạn, cho tôi, cho những người hàng xóm và cho cả gia đình chúng ta. Việc tăng tuyển chỉ là một biện pháp nhỏ trong cả một quá trình giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ" - Tiến sĩ Atul Grover, phó chủ tịch điều hành của AAMC, nói với Yahoo News.

Hàng năm, sinh viên năm cuối tại trường y tham gia Chương trình bác sĩ nội trú quốc gia nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện. Theo NRMP, 40.084 sinh viên đã gửi đơn ứng cử cho chương trình năm nay nhưng số lượng quy định chỉ rơi vào khoảng 37.256. Những người không được chọn có thể theo đuổi công việc trong ngành dược hoặc nghiên cứu, tiếp tục một quá trình khó khăn tiếp theo sau nhiều năm học tập và chi hàng nghìn đô la để được làm bác sĩ. Tệ hơn, các sinh viên ngành y có thể phải chuyển ngành nghề vì không tìm được một suất làm việc tại các cơ sở y tế.

Theo Kavita Patel, từng là giám đốc chính sách của Văn phòng các vấn đề liên chính phủ và tham gia cộng đồng trong chính quyền Obama, trước khi nộp đơn cho chương trình bác sĩ nội trú, ứng viên phải trải qua một số kỳ thi cấp giấy phép y tế nghiêm ngặt.

"Họ đến từ những ngôi trường có tiếng nhưng mọi thứ lại không được suôn sẻ như kế hoạch. Họ không nộp đơn xin việc đúng chỗ hoặc đã đặt ra mục tiêu công việc quá cao" - Kavita nói.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi AAMC cho thấy 75% trưởng khoa y ở các trường đại học lo lắng về số lượng tuyển dụng ít ỏi của các cơ sở y tế trên toàn quốc và 44% bày tỏ sự e ngại về khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Một số thành viên Quốc hội đã cố gắng giải quyết vấn đề này với dự luật cắt giảm tình trạng thiếu hụt bác sĩ nội trú năm 2019 với mục tiêu bổ sung 15 nghìn vị trí bác sĩ nội trú ở bệnh viện trong vòng 5 năm tới. Dự luật này được giới thiệu trong Hạ viện và Thượng Viện năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa tạo ra được thay đổi đáng kể.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân trên khắp cả nước trong tương lai. Sau khi cải thiện những giới hạn về đào tạo bác sĩ, chúng ta sẽ có thể tạo ra các vị trí bác sĩ nội trú để ngăn chặn sự thiếu hụt bác sĩ có trình độ cao trong thời gian sắp tới. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của cộng đồng chúng ta. Tình hình hiện tại cho thấy sự khẩn cấp trong việc thông qua dự luật này" - ông John Boozman, thành viên của đảng Cộng hòa cũng là người ủng hộ cho dự luật này, nói.

Tuy nhiên, các chuyên khoa chăm sóc chính, bao gồm y học gia đình, nội khoa và nhi khoa, lại không đủ nhân lực bởi vĩnh viên ngành y không đăng kí vào làm ở đây, theo ông Barry Barry Eisenberg, nhà phân tích truyền thông cao cấp tại NRMP, nói với Yahoo News.

Ngoài sự thiếu hụt tổng thể đội ngũ bác sĩ vào năm 2032, báo cáo của AAMC còn dự đoán sự thiếu hụt lên đến 55.200 bác sĩ chuyên ngành chăm sóc chính. Mức lương thấp, thời gian làm việc dài và sự kiệt sức là tất cả những yếu tố khiến sinh viên tốt nghiệp không đăng tuyển vào làm chuyên ngành này.

Ngoài ra, Tiến sĩ Atul Grover còn chỉ ra lỗ hổng trong các chuyên ngành khác của khoa y. Chẳng hạn như bác sĩ phẫu thuật đang cần phải được đào tạo nhiều hơn khi bùng nổ thế hệ trẻ cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người cần được phát triển.

"Tôi nghĩ cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện tại đã chỉ ra cho chúng ta thấy được rõ ràng sự thiếu hụt nhân lực y khoa. Nhiều người cho rằng chúng tôi nên nỗ lực hơn và sử dụng thêm công nghệ để bù đắp. Tất cả điều đó rất tuyệt vời nhưng thách thức là nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng lên cả cộng đồng.

Sau khi khủng hoảng đi qua, hy vọng nó sẽ sớm đi qua, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cần nguồn nhân lực bác sĩ nội trú bổ sung" - ông Atul nói.

(Nguồn: Yahoo News)