Không riêng Jung Hae In - Park Min Young, phim của Yoo Seung Ho - Kim Dong Wook cũng gặp "vận đen", tệ nhất là cái tên này

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, khán giả chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt bộ phim Hàn từ đài cáp đến trung ương, tuy nhiên chỉ có Crash Landing On You (đài tvN) và Itaewon Class (đài jTBC) tạo được tiếng vang, còn lại đa phần đều gặp phải tình trạng rating thảm hại.

Sau khi Jung Hae In và Park Min Young bỗng dưng "dính chàm" khi 2 dự án truyền hình là A Piece of Your Mind và Trời đẹp em sẽ đến có mức rating thê thảm, quanh quẩn chỉ từ 1-2% thì Yoo Seung Ho, Kim Dong Wook, L (Infinite) là những cái tên tiếp theo gặp phải "vận đen" này.

Jung Hae In - Park Min Young khiến người xem thất vọng với 2 dự án truyền hình đều nhạt nhẽo, thiếu sức hút.

Cụ thể theo như bảng tổng hợp rating phim Hàn phát sóng tối thứ 5 ngày 17/4, khán giả không khỏi hoảng hồn khi bộ phim Memorist của Yoo Seung Ho chiếu đài tvN chỉ đạt 2.8%. Trong khi đó, Find Me in Your Memory của Kim Dong Wook cũng chẳng cứu vãn được tình hình khi chiếu ở đài trung ương MBC nhưng rating cũng chỉ chạm ngưỡng 3.1%.

Ngoài ra, thảm hại nhất phải kể đến Meow, the Secret Boy (Meow, chàng trai bí ẩn) của L (Infinite) chiếu trên KBS với mức rating chỉ đạt 0.9%, thấp nhất từ trước đến nay.

Rating phim tối 16/4 khiến khán giả không khỏi hoảng hồn vì quá thảm hại.

Từ trước đến giờ, Yoo Seung Ho vẫn luôn được khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai và cách diễn dễ chạm đến trái tim người xem. Tuy nhiên anh lại bị đánh giá thấp trong việc lựa chọn kịch bản. Hầu như những bộ phim Yoo Seung Ho chọn đóng đều không đạt thành tích vượt trội về mặt rating. Và Memorist cũng là một ví dụ điển hình khi nội dung phim quá ảo khiến người xem dễ chán chỉ sau vài tập phát sóng.

Ngoài ra, thể loại phim phá án pha rùng rợn không phải là thế mạnh của đài tvN trong khi đây là "mảnh đất" vốn thuộc về nhà đài OCN.

Memorist với sự góp mặt của Yoo Seung Ho đạt mức rating thê thảm.

Find Me In Your Memory tuy có nam chính là Kim Dong Wook - Moon Ga Young, thế nhưng nhịp phim quá chậm cùng dàn diễn viên thứ đều là những idol như Rowoon (SF9), Lee Jin Hyuk (UP10TION), Yura (Girl's Day) cũng chẳng đủ để thu hút khán giả. Ngoài ra, Meow, The Secret Boy lại có nội dung kì lạ - người mèo, chắc chắn sẽ chỉ thu hút được khán giả trẻ độ tuổi dưới 25, hay fan cứng của L - nam chính của bộ phim.



Find Me In Your Memory dù chiếu trên đài MBC nhưng chỉ số rating quá tệ.