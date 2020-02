Đối đầu "Itaewon Class", rating phim mới của Park Min Young rớt thê thảm, phản ứng netizen Hàn càng bất ngờ

Sau một thời gian dài chờ đợi, I'll Go To You When The Weather Is Nice (Trời Đẹp Em Sẽ Đến) đã chính thức lên sóng, mang đến những thước phim đẹp nao lòng, với sự góp mặt của hai nhan sắc bùng nổ "visual" Park Min Young và Seo Kang Joon.

Với những tình tiết nhẹ nhàng, tiết lộ dần bối cảnh cuộc đời của chàng Im Eun Seob (Seo Kang Joon) và nàng Mok Hae Won (Park Min Young), có lẽ những gì đọng lại lớn nhất trong 2 tập đầu tiên của Trời Đẹp Em Sẽ Đến lại đến từ 1001 khoảnh khắc "chị đẹp" Mok Hae Won.

Chính vì tình tiết phim quá nhẹ nhàng, trôi đều và không có bất kỳ drama hấp dẫn đã khiến 2 tập đầu tiên của Trời Đẹp Em Sẽ Đến lần lượt thu về mức rating là 1.9% và 1.6%, quá thấp so với kì vọng về một dự án đánh dấu màn tái xuất của Park Min Young, cũng như đối đầu với "người tình" Park Seo Joon - nam diễn viên đang "làm mưa làm gió" trong bộ phim truyền hình Itaewon Class.

Rating của I'll Go To You When The Weather Is Nice của Park Min Young và Seo Kang Joon rớt thê thảm chỉ sau 2 tập phát sóng.

Từng là "người tình" của nhau trong bộ phim đình đám Thư Ký Kim, thế nhưng màn tái xuất của cặp đôi lại có phần chênh lệch khi Itaewon Class của Park Seo Joon thì quá hot, còn I'll Go To You When The Weather Is Nice của Park Min Young lại không gây được nhiều sự chú ý.

Mặc dù khởi đầu chưa có tình tiết quá nổi bật, thế nhưng điều bất ngờ ở đây chính là phản ứng tích cực hơn mong đợi của khán giả Hàn Quốc dành cho bộ phim: "Bình tĩnh nào! Phim của Park Min Young không bao giờ tệ đâu", "1,6% tỷ lệ người xem thôi sao? Có bị nhầm không đấy?", "Tôi đang chờ tập 3", "Rating quá tệ hại, thật không hiểu nổi khán giả đang xem cái gì nữa?".

Phản ứng bất ngờ của khán giả xứ Hàn khi phim của Park Min Young khi rating quả thảm hại.

Theo lý giải của các fan Việt thì một phần nguyên nhân khiến Trời Đẹp Em Sẽ Đến chưa tạo được sự bùng nổ là vì chiếu ngay khung giờ của Người Thầy Y Đức 2 - bộ phim đang được lòng rất nhiều khán giả xứ Hàn. Ngoài ra, tình tiết nhẹ nhàng không drama như Itaewon Class hay Người Thầy Y Đức 2 chính là cũng là nguyên nhân khiến khán giả chưa chú ý nhiều đến bộ phim.

Trời Đẹp Em Sẽ Đến là bộ phim xoay quanh cuộc sống của cô nàng Hye Won (Park Min Young), một cô gái bình thường đến Seoul với mơ ước trở thành một nghệ sĩ đàn cello. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra đã khiến Hye Won bị tổn thương và cô quyết định trở về quê nhà Bookhyun.

Tại đây, Hye Won gặp gỡ Eun Seob (Seo Kang Joon) - chủ tiệm sách "Chúc Ngủ Ngon" và sở hữu một cuộc sống bình thường như bao người dân làng khác. Sau đó, họ đem lòng yêu nhau và tận hưởng cuộc sống dung dị, nhưng chứa đầy sự hạnh phúc.

Trời Đẹp Em Sẽ Đến tiếp tục được phát sóng vào 22g00 (giờ địa phương), thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.