Không chỉ Jung Hae In, Park Min Young cũng cho thấy "ăn may" nhờ có Park Seo Joon khi phim mới đạt rating thảm hại

Năm 2020, Park Min Young đánh dấu một bước tiến đầy mới lạ trong sự nghiệp khi lựa chọn I'll Go To You When The Weather Is Nice - Trời đẹp em sẽ đến làm dự án tái xuất của mình.

Luôn gắn liền với dòng phim tình cảm hài như Thư ký Kim, Bí mật nàng fangirl tình tiết lắm "drama", thế nhưng trong Trời đẹp em sẽ đến, Park Min Young hóa thân vào "gái quê" Mok Hae Won với phần lớn là những phân đoạn buộc phải thể hiện cảm xúc nội tâm.

Tạo hình của Park Min Young trong trời đẹp em sẽ đến.

Chính vì tình tiết phim quá nhẹ nhàng, trôi đều và không có drama hấp dẫn đã khiến Trời đẹp em sẽ đến có rating thấp thảm hại. Cụ thể trong tập phát sóng tối 14/4, rating của tập 14 chỉ đạt 2.1%, giảm thêm 0.5% so với tập trước đó. Đây được xem là "bom xịt" của đài jTBC từ đầu năm đến nay dù có sự góp mặt của Park Min Young.

Trước đó, với sự giúp đỡ của Park Seo Joon, tác phẩm do cô góp vai nữ chính là Thư ký Kim được đông đảo công chúng đón nhận, mang về tỷ suất người xem cao khi đạt 10% ở tập cuối.

Rating Trời đẹp em sẽ được xem là thấp nhất từ đầu năm đến nay của đài jTBC.

Về phía Jung Hae In, một lần nữa nam diễn viên tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi bộ phim A Piece of Your Mind - Một nửa của một nửa, đóng với Chae Soo Bin đạt rating thấp kỷ lục khi chỉ còn 1.1%, dù đã được nhà đài thông báo cắt bỏ 4 tập để đẩy nhanh tình tiết.

Phim Jung Hae In tiếp tục lao dốc dù đã được nhà đài cắt bỏ đi 4 tập để đẩy nhanh tình tiết.

Trên thực tế, Jung Hae In và Park Min Young đều là những diễn viên có độ nổi tiếng nhất định cũng như khả năng diễn xuất cao. Tuy nhiên việc nhận phim ồ ạt, bắt cặp với các diễn viên mới kém tiếng, trong khi nội dung quá nhẹ nhàng đã khiến cả hai bỗng dưng "mang tiếng" đóng phim xịt.