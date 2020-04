Park Min Young đẹp cực phẩm khi làm nữ sinh vẫn không thể cứu rating thảm hại của “Trời đẹp em sẽ đến”

Park Min Young đã có màn khởi động trong thập kỷ mới không mấy thành công khi dự án truyền hình I'll Go To You When The Weather Is Nice - Trời đẹp em sẽ đến chiếu trên đài jTBC không nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.

Với cốt truyện nhẹ nhàng, không có quá nhiều drama, Trời đẹp em sẽ đến đã mang về cho nhà đài jTBC mức rating thê thảm khi chỉ quanh quẩn ở con số từ 1-2% ở mỗi tập lên sóng.

Mặc dù Trời đẹp em sẽ đến được đánh giá là "flop", tuy nhiên có một điều mà người hâm mộ không thể phủ nhận chính là nhan sắc ngày càng lên hương của “nữ hoàng dao kéo" Park Min Young.

Trong bộ ảnh vừa được nhà sản xuất tung ra, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài xinh đẹp của Park Min Young khi ở tuổi 34, đặc biệt là khi cô nàng khoác lên mình bộ trang phục nữ sinh.

Góc nghiêng cực phẩm của Park Min Young.

Trong phim Trời đẹp em sẽ đến, Park Min Young vào vai cô nữ sinh Mok Hae Won. Vì quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị bận rộn mà Mok Hae Won dọn về sinh sống tại một ngôi làng nhỏ. Tại đây, cô có cơ hội được làm quen với anh chàng Im Eun Seob (Seo Kang Joon), ông chủ của một hiệu sách nhỏ ở quê, gần nhà Mok Hae Won. Và cũng nhờ lần gặp gỡ này, cả hai có duyên với nhau, viết nên câu chuyện tình thôn quê đầy ngọt ngào, bình dị.

Tạo hình của Park Min Young và bạn diễn trẻ Seo Kang Joon.

Trời đẹp em sẽ đến tiếp tục được phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.