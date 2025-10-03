Nữ diễn viên Suzy đã xuất hiện trên kênh YouTube của mình và chia sẻ rằng cô thường kết thúc việc tắm trong vòng 10 phút. Cô còn nói thêm, nếu cố gắng, cô có thể làm điều đó nhanh hơn nữa. Việc tắm nhanh chóng của Suzy không chỉ là một thói quen hàng ngày mà còn có thể là bí quyết để duy trì làn da khỏe mạnh.

Là một ca sỹ Hàn Quốc, Bae Suzy đã lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Ngoài ca hát, đóng phim, Bae Suzy cũng rất chăm chỉ tham gia các show truyền hình, tạp kỹ. Là gương mặt sáng giá của showbiz Hàn, Bae Suzy được chọn là một trong 4 "Bảo vật quốc dân" của Hàn Quốc cùng với YoonA (Girls' Generation), Seolhyun (AOA) và Tzuyu (Twice).

Các nhà nghiên cứu từ bệnh viện đại học Granada tại Tây Ban Nha đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ tiếp xúc nước đối với hàng rào bảo vệ da trên 50 người lớn. Kết quả cho thấy, càng tiếp xúc lâu với nước nóng, mức độ mất nước qua da (TEWL), độ pH của bề mặt da và chỉ số đỏ da càng tăng lên, gây tổn thương cho hàng rào bảo vệ da.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng nên hạn chế thời gian tiếp xúc với nước và sử dụng nước ấm hoặc lạnh khi tắm và rửa mặt để bảo vệ da.

Chăm sóc tóc và da đầu đúng cách

Đối với da đầu, việc tiếp xúc lâu với nước nóng cũng không tốt. Tuy nhiên, cần phải loại bỏ chất nhờn và tế bào chết một cách hợp lý để duy trì một môi trường da đầu khỏe mạnh. Theo Hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), những người có tóc thẳng và da đầu nhờn nên gội đầu hàng ngày, trong khi những người có tóc khô, xoăn hoặc dày nên hạn chế việc gội đầu quá mức để tránh phá vỡ cân bằng độ ẩm.

Khi sử dụng dầu gội, nên tập trung vào da đầu để loại bỏ dầu, còn dầu xả nên thoa vào phần đuôi tóc hoặc toàn bộ tóc tùy thuộc vào tình trạng tóc. Cần nhẹ nhàng sấy khô tóc sau khi gội và sử dụng lược có răng cưa rộng để tránh làm hỏng tóc. Khi sử dụng máy sấy tóc hoặc máy là, nên chọn nhiệt độ thấp hoặc trung bình và luôn dùng kèm với sản phẩm bảo vệ tóc khỏi nhiệt.

Phương pháp tắm đúng để bảo vệ da

AAD đưa ra những lời khuyên về cách tắm phù hợp giúp bảo vệ cả da và da đầu. Họ nhấn mạnh việc bôi kem dưỡng ẩm chứa ceramide, glycerin, hoặc dầu khoáng ngay sau khi tắm là cách chăm sóc da trong khoảng thời gian vàng.

Các bước khuyến cáo bao gồm: Giới hạn thời gian tắm trong 5-10 phút, chỉ sử dụng sữa rửa mặt ở những vùng cần thiết, rửa sạch với nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm trong vòng 3-5 phút sau khi tắm.

Chuyên gia da liễu khẳng định rằng thói quen tắm ngắn và đúng cách không chỉ giúp giảm thiểu mất nước mà còn là phương pháp cơ bản nhất để chăm sóc sức khỏe làn da và da đầu.