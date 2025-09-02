Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nhiều sao Hàn Quốc ở tuổi 40 – 50 như Uhm Jung-hwa, Go Hyun-jung hay Ha Ji-won đều có chung một bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là uống nước chanh hàng ngày.

Vì sao lại là nước chanh?

Nước chanh được xem là "thần dược" của sắc đẹp nhờ chứa nhiều vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng làm sáng da, thúc đẩy sản sinh collagen giúp da đàn hồi tốt hơn, giảm nếp nhăn. Uống thường xuyên có thể giúp giảm nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Bên cạnh đó, axit citric trong chanh hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột. Thói quen uống một cốc nước chanh vào buổi sáng sớm có thể kích hoạt hệ tiêu hóa, đào thải độc tố, mang lại da sáng mịn và ít mụn hơn.

Chanh còn chứa pectin, một loại chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Ngoài ra, hàm lượng flavonoid và kali dồi dào trong chanh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống mệt mỏi – yếu tố đặc biệt quan trọng với những ngôi sao có lịch trình bận rộn.

Bí mật trong tủ lạnh của Ha Ji-won

Trong chương trình giải trí Please Take Care of My Refrigerator của đài JTBC, nữ diễn viên Ha Ji-won khiến khán giả bất ngờ khi mở tủ lạnh toàn thực phẩm lành mạnh: Từ chiết xuất chanh, dầu ô liu cho đến sữa ong chúa - những thứ mà cô sử dụng như một phần trong quy trình làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Tủ lạnh gọn gàng, khoa học cũng phản ánh lối sống kỷ luật giúp Ha Ji-won giữ được vẻ trẻ trung rạng rỡ, với danh xưng "mỹ nhân không tuổi".

Công thức đơn giản nhiều nữ diễn viên áp dụng:

Rửa sạch một quả chanh, cắt đôi. Vắt nước cốt chanh vào 1 lít nước lọc. Thái mỏng một ít vỏ chanh cho vào hỗn hợp, để tăng chất xơ và dưỡng chất. Đừng vắt quá kỹ, giữ hương vị nhẹ nhàng, tự nhiên. Có thể thêm mật ong hoặc stevia nếu thích ngọt.

Uống một ly nước chanh vào buổi sáng khi bụng đói để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Bạn cũng có thể nhâm nhi cả ngày, hoặc thêm đá để giải khát.