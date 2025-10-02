Tuần thai thứ 28: Bé yêu lớn như trái xoài lớn, tăng cân nhanh, phổi gần hoàn thiện.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể khó thở nhẹ hoặc đau hông.

Uống axit folic, bổ sung sắt, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng tam cá nguyệt thứ ba với năng lượng mới nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 28

Trong tuần thai thứ 28, bé yêu tiến bộ vượt bậc: tăng cân nhanh, phổi sản xuất chất surfactant nhiều hơn, tăng khả năng sống sót ngoài tử cung. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể gặp khó thở nhẹ hoặc đau hông do tử cung ép lên cơ hoành và xương chậu.

Đây là giai đoạn mẹ hoàn tất xét nghiệm glucose và chuẩn bị cho các lần khám thai thường xuyên hơn. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 28 của thai kỳ, em bé dài khoảng 37-38cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái xoài lớn, quả cà tím hay cây rau diếp), nặng 900-1000g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây khó thở nhẹ, đau hông, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, chẳng ai không biết mẹ đang mang bầu lớn nữa rồi.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 7-9 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Khó thở nhẹ xảy ra do tử cung ép lên cơ hoành, và đau hông xuất hiện do áp lực lên xương chậu. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 37-38cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái xoài lớn), nặng 900-1000g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Bé tăng cân nhanh, lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp điều hòa thân nhiệt sau sinh. Phổi sản xuất chất surfactant, hỗ trợ hô hấp. Mí mắt mở, và bé phản ứng với ánh sáng hoặc âm thanh.

- Siêu âm cho thấy bé cử động đều đặn hơn (đá, xoay, nấc cụt), với lông mày, móng tay, và da hồng hào hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 28

Trong tuần thứ 28 của thai kỳ, triệu chứng mang thai bắt đầu rõ hơn trong tam cá nguyệt thứ ba:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn đều đặn hơn, thường xuyên hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Khó thở nhẹ: Tử cung ép lên cơ hoành, gây khó thở nhẹ, đặc biệt khi nằm ngửa hoặc hoạt động nhiều.

- Đau hông: Áp lực tử cung lên xương chậu gây đau hông hoặc khó chịu khi đi lại hoặc ngồi lâu.

- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 28

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu sắt (thịt bò, rau xanh đậm), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ cân nặng bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê bụng, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập thở sâu: Yoga bầu hoặc thở sâu giúp giảm khó thở nhẹ, cải thiện tuần hoàn, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc răng miệng: Đánh răng nhẹ nhàng, dùng chỉ nha khoa, và khám răng nếu nướu sưng hoặc chảy máu.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giữ tâm trạng vui vẻ và giảm lo lắng về tam cá nguyệt thứ ba.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động đều đặn hơn.

- Nếu lo lắng về khó thở hoặc đau hông, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) to reduce táo bón and hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 28

- Xét nghiệm glucose: Tuần 28 là thời điểm cuối để làm xét nghiệm glucose kiểm tra tiểu đường thai kỳ nếu chưa thực hiện. Hỏi bác sĩ về hướng dẫn ăn uống trước xét nghiệm.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sinh non: Khả năng sống sót của bé ngoài tử cung cao hơn (trên 90% với chăm sóc đặc biệt), nhưng mẹ cần theo dõi dấu hiệu sinh non (co bóp đều, vỡ ối).

- Khám thai định kỳ: Từ tuần 28, mẹ có thể cần khám thai 2 tuần/lần để theo dõi sức khỏe mẹ và bé.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Khó thở nhẹ tuần 28 có bình thường không?

Có, khó thở nhẹ là do tử cung ép lên cơ hoành. Tập thở sâu, ngồi thẳng, và nằm nghiêng trái giúp giảm triệu chứng.

2. Đau hông tuần 28 làm sao cải thiện?

Dùng gối kê bụng khi ngủ, tập thở sâu, và tránh đứng hoặc ngồi quá lâu. Hỏi bác sĩ nếu đau kéo dài.

3. Cử động thai tuần 28 khác tuần 27 thế nào?

Bé cử động đều đặn hơn, với các lần đá hoặc lăn rõ rệt, thường xuyên hơn khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Xét nghiệm glucose tuần 28 cần chuẩn bị gì?

Xét nghiệm kiểm tra tiểu đường thai kỳ, thường tuần 24-28. Hỏi bác sĩ về nhịn ăn hoặc chế độ ăn trước xét nghiệm.

5. Làm sao hỗ trợ cân nặng bé tăng tuần 28?

Bổ sung sắt (thịt bò, rau spinach) và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ bé tăng cân và phát triển phổi.

Tóm tắt nhanh các việc mẹ bầu cần làm ở tuần thứ 28