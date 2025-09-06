Jin Seo-yeon đã trở thành chủ đề nóng sau khi giảm thành công 28kg chỉ trong 40 ngày sau khi sinh con và cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn kiêng và tập thể dục đều đặn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Jin Seo-yeon đã đăng tải hình ảnh bữa sáng của mình kèm theo dòng chú thích: "Bữa sáng hôm nay. Khoai lang, trứng, cà chua". Bức ảnh cho thấy bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng với ba loại thực phẩm quen thuộc. Thành công giảm 28kg sau sinh của cô là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và hiệu quả của phương pháp này.

Jin Seo-yeon là nữ diễn viên người Hàn Quốc, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1983. Cô đầu tham gia diễn xuất vào năm 2007 trong bộ phim Eve's Temptation - Good Wife. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong một số phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô được công nhận cho các vai phụ của mình trong Manny (2011), Passionate Love (2013), Tell Me What You Saw (2020) và One the Woman (2021). Cô đã diễn xuất trong các bộ phim như: Romantic Island (2008) và Believer (2018), trong đó cô đã giành được hai giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và năm đề cử trong bảy lễ trao giải khác nhau.

Khoai lang, trứng và cà chua có hàm lượng calo thấp và dễ no

Trong số những thực phẩm Jin Seo-yeon ăn vào bữa sáng, khoai lang là một loại carbohydrate phức hợp tiêu biểu. Giàu chất xơ, khoai lang giúp làm chậm lượng đường trong máu và mang lại cảm giác no lâu. Khoai lang cũng hỗ trợ sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa táo bón.

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, góp phần duy trì khối lượng cơ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Thành phần axit amin của trứng rất cân bằng, và đặc biệt lòng đỏ chứa chất béo, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cảm giác no.

Cà chua ít calo nhưng giàu lycopene, vitamin C và kali. Chúng có đặc tính chống oxy hóa và giúp loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp giảm sưng tấy. Hàm lượng nước và chất xơ cao trong cà chua giúp tạo cảm giác no và hạn chế ăn quá nhiều.

Ba loại thực phẩm này khi kết hợp tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ năng lượng cho ngày mới.

Sự cân bằng dinh dưỡng cũng tốt… Thậm chí còn tốt hơn khi bạn thêm dầu ô liu hoặc các loại hạt

Ăn ba loại thực phẩm này cùng nhau sẽ cung cấp carbohydrate từ khoai lang, protein từ trứng, và vitamin cùng khoáng chất từ cà chua, giúp cân bằng dinh dưỡng. Vì mỗi loại thực phẩm đều tương đối ít calo, nên ngay cả khi bạn không ăn nhiều khoai lang, nó vẫn phù hợp để ăn kiêng.

Tuy nhiên, vì dầu ô liu không chứa chất béo lành mạnh, nên bạn nên thêm một thìa dầu ô liu, giàu axit béo không bão hòa. Dầu ô liu giúp tăng cảm giác no và có tác dụng tích cực đến sức khỏe tim mạch. Ăn dầu ô liu cùng cà chua, đặc biệt, có thể làm tăng khả năng hấp thụ lycopene, một chất chống oxy hóa tan trong chất béo có trong cà chua.

Một lượng nhỏ các loại hạt như hạnh nhân và óc chó cũng có thể giúp cân bằng protein và chất béo, và khi ăn như một món ăn nhẹ sau bữa ăn, chúng có thể giúp giảm bớt sự dao động lượng đường trong máu. Sữa chua Hy Lạp và trái cây cũng giúp bữa sáng của bạn đa dạng hơn, tốt cho sức khỏe đường ruột và cũng hoàn hảo để làm món tráng miệng.