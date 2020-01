Không phải cơm canh hay thịt thà, đây mới là món ăn "trường thọ" bạn nên dùng mỗi bữa tối để chống lại bệnh tật

Nếu như bạn đánh giá bữa tối chỉ là một bữa ăn đơn giản, ít quan tâm nhất trong ngày thì đó quả là một suy nghĩ sai lầm. Việc ăn quá nhiều vào bữa tối hoặc ăn những món tai hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ, gây thiếu ngủ, mệt mỏi, dẫn đến giảm tuổi thọ, mắc bệnh tim, trầm cảm, căng thẳng, tiểu đường, béo phì… Thêm vào đó, một bữa tối thiếu dinh dưỡng cũng sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đói bụng và ăn nhiều hơn vào ban đêm – tác nhân gây ra nguy cơ với tăng cân, béo phì, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch…



Bấy nhiêu thông tin đó là đủ để chứng minh tầm quan trọng của bữa tối. Nhưng phải làm sao để có một bữa tối cân bằng, không thừa chất, cũng không thiếu hụt dinh dưỡng? Câu hỏi này đã được những chuyên gia dinh dưỡng trả lời trên trang Insider.com. Hóa ra không phải cơm phở hay thịt thà, những món đơn giản dưới đây mới là những thực phẩm vàng dành cho bữa tối.

Rau + cá hồi

Chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo, đồng thời là tác giả của cuốn sách "The no-brainer nutrition guide for every runner" cho biết bữa tối có sự cân bằng của rau củ, ngũ cốc, protein và chất béo lành mạnh sẽ giúp chúng ta ăn no và tránh ăn vặt vào ban đêm.

Cá hồi là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối.

Bà gợi ý bữa tối có thể bao gồm cá hồi nướng, quinoa, rau củ nướng, đậu phụ, một bát rau… Chất béo lành có thể đến từ món canh rau nấu bằng dầu ô liu.



Bông cải xanh + khoai lang

Chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, Kathryn Riner, đồng thời là nhà sáng lập Healthy Kids Nutrition khuyên mọi người hãy chuẩn bị nhiều hơn một món ăn trong bữa tối để có một bữa ăn cân bằng, hấp dẫn.

Tuy nhiên, đó phải là những món ăn lành mạnh, tránh xa đồ chiên rán, đồ ngọt, đồ cay… Bà gợi ý một bữa tối đa dạng nhưng tốt cho sức khỏe đó là cá hồi, bông cải xanh, đậu đen, khoai lang…

Khoai lang được khuyên ăn nhiều vào bữa tối.

Đồ ăn chay

Chuyên gia dinh dưỡng Meredith Price cho biết, bữa tối của bà thường bao gồm các loại salad, 2-3 miếng đậu phụ nướng, một miếng khoai tây nướng và một cốc nước to. Chuyên gia cho hay, đồ ăn chay là một bữa ăn khoa học và cân bằng cho bữa tối, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, hơn nữa nó lại cung cấp cho cơ thể nhiều carbohydrate, chất béo và protein để phòng chống bệnh tật.

Thêm vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên ăn tối trong khoảng 18h hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không thể ăn sớm như vậy thì bạn cũng nên ăn trước 20h bởi một bữa tối quá muộn sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng càng ăn tối muộn thì càng phải ăn ít đi, bạn có thể ăn khoai tây, hoa quả, cháo yến mạch, canh rau hoặc đĩa salad…



Những món tuyệt đối không nên ăn trong bữa tối

- Đồ ăn quá nhiều chất: Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn đồ nhiều chất vào bữa tối sẽ có lượng lipit trong máu cao gấp 3-4 lần so với những người ăn uống khoa học. Thêm vào đó, việc tiêu thụ quá nhiều calo trong bữa tối sẽ khiến cholesterol trong máu bạn tăng lên, gây ra xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch...

- Món nhiều canxi: Ăn nhiều đồ chứa canxi như tôm, cá… trong bữa tối sẽ khiến canxi tích lũy trong thận và đường tiết niệu gây sỏi thận.

Ăn nhiều đồ chứa canxi như tôm, cá… sẽ gây sỏi thận.

- Thực phẩm gây đầy hơi: Những món gây đầy hơi như bắp cải, hành tây, chuối… sẽ gây hại cho dạ dày, hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến giấc ngủ.



- Món chiên rán: Món chiên rán có chứa lượng cholesterol cao, làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gan, túi mật, tuyến tụy... Từ đó sẽ kích thích trung tâm thần kinh và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

- Đồ cay: Việc ăn đồ cay ngay trước khi ngủ sẽ khiến cho cơ thể của bạn cảm thấy khó chịu, gây thiếu ngủ.