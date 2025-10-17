Không còn thời “trọng nam khinh nữ”: Công chúa Charlotte chính thức viết lại luật kế vị nước Anh

Theo sử gia Dr. Nige Fletcher chia sẻ trong bộ phim tài liệu mới của Channel 5 (dẫn lại từ Daily Mail ): "Lần đầu tiên trong lịch sử Anh, người kế vị thứ hai sau Thái tử không phải là một hoàng tử mà là một công chúa. Công chúa Charlotte hiện đứng trên cả em trai – Hoàng tử Louis trong thứ tự kế vị ngai vàng".

Sự thay đổi này bắt nguồn từ một đạo luật quan trọng được thông qua ngay trước khi Hoàng tử George chào đời năm 2013. Luật mới đã xóa bỏ nguyên tắc "trưởng nam kế vị" tồn tại suốt nhiều thế kỷ, cho phép nữ giới có quyền kế vị ngang hàng nam giới. Điều đó đồng nghĩa: Nếu Charlotte được sinh ra trước George, cô bé hoàn toàn có thể trở thành Nữ vương tương lai của Vương quốc Anh .

Sử gia Tom Quinn cho rằng bộ ba George – Charlotte – Louis đang lớn lên trong một "kỷ nguyên Hoàng gia mới", rất khác với thời của Vua Charles và Vương tử Andrew hay giữa Thân vương William và Vương tử Harry trước đây. "Luật mới này sẽ khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sẽ không còn cảnh hai người đàn ông va vào nhau như hai con hươu trong rừng để tranh vị trí nữa", ông nói đầy ẩn ý.

Thậm chí, theo tiết lộ của Ailsa Anderson – cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng Elizabeth II, bộ ba hoàng tử và công chúa nhỏ còn có quyền "tự do và lựa chọn nhiều hơn cha mẹ họ từng có" . Điều đó cũng hé mở rằng, có thể trong tương lai, Charlotte và Louis sẽ không phải đảm nhận vai trò Hoàng gia toàn thời gian , mà được sống gần gũi và tự do hơn một cách "cách mạng hóa" hình ảnh Hoàng gia trong thế kỷ 21.

Dù mới 10 tuổi, Công chúa Charlotte đã là một trong những thành viên được yêu thích nhất Hoàng gia Anh. Không chỉ bởi vẻ đáng yêu và thông minh, mà còn bởi cách cô luôn thể hiện sự chững chạc bên anh trai George trong mọi sự kiện chính thức. Từ lễ đăng quang của Vua Charles III đến các hoạt động cộng đồng, Charlotte luôn khiến công chúng thốt lên: "Cô bé sinh ra để làm điều lớn lao".

