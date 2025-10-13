Sau thời gian dài kín tiếng, Meghan Markle bất ngờ trở lại mạng xã hội bằng một bài đăng khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt. Nữ công tước xứ Sussex chia sẻ loạt hình ảnh mới của con gái út – Công chúa Lilibet như một cách gửi lời chúc mừng Ngày Quốc tế Trẻ em Gái (International Day of the Girl).

Trong video ngắn, Lilibet xuất hiện hồn nhiên chạy nhảy giữa khu vườn nhà ở California, mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười tươi tắn như sao chổi nhỏ. Một tấm khác ghi lại khoảnh khắc mẹ con Meghan nắm tay nhau giữa ánh nắng, giản dị nhưng ngập tràn tình mẫu tử.

Dòng chú thích của Meghan nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội: “Gửi đến tất cả những cô gái trên thế giới – đây là hành tinh của các con. Hãy bảo vệ quyền lợi của mình, sử dụng tiếng nói của mình, và luôn sát cánh bên nhau. Chúng tôi cũng sẽ làm điều đó cho các con. Hãy bước ra và tỏa sáng nhé!”.

Bài đăng mang đậm tinh thần nữ quyền, thể hiện rõ hình ảnh người mẹ tận tâm của Meghan – người không chỉ quan tâm đến các vấn đề toàn cầu mà còn luôn hướng về tương lai của chính con mình.

Trước đó chỉ vài ngày, Meghan cùng chồng – Vương tử Harry xuất hiện tại New York để tham dự hai sự kiện lớn. Tại Project Healthy Minds Gala, họ nhận giải thưởng vì những đóng góp nhân đạo. Trong bài phát biểu, Vương tử Harry cảnh báo rằng “tác động của mạng xã hội đến trẻ em là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại”. Anh cũng cho biết đã có hơn 4.000 gia đình đệ đơn kiện thông qua Social Media Victims Law Center để bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trực tuyến.

Meghan nói thêm rằng cô và Harry luôn trăn trở về việc nuôi dạy hai con – Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) sao cho tận dụng được mặt tích cực của công nghệ nhưng vẫn giữ được an toàn trong thế giới số đầy cám dỗ.

Ngay sau đó, cặp đôi tiếp tục góp mặt tại World Mental Health Day Festival, nơi Quỹ Archewell Foundation của họ công bố hợp tác mới với tổ chức ParentsTogether nhằm thúc đẩy an toàn mạng và bảo vệ gia đình.

Từ một bài đăng nhỏ, Meghan Markle một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình không chỉ là một biểu tượng thời trang hay nàng dâu Hoàng gia, mà còn là người mẹ hiện đại, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

Theo Express