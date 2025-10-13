Không phải những bộ váy lộng lẫy hay những lần xuất hiện trước công chúng, mà chính những khoảnh khắc đời thường, giản dị lại khiến Vương phi Kate được lòng người hâm mộ đến thế. Tuần này, trong chuyến thăm Home-Start Oxford – tổ chức chuyên giúp các gia đình trẻ vượt qua khó khăn về tài chính và nuôi dạy con, cô đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sở thích “đặc biệt đáng yêu” của cô con gái giữa lòng Hoàng gia: Công chúa Charlotte cực kỳ mê nghịch bẩn!

Trong buổi trò chuyện cùng hai chị em Mariam Namakula (30 tuổi) và Sumayya Nabatanzi (28 tuổi), Vương phi Kate đã bật cười chia sẻ: “Càng lộn xộn, càng vui!”, khi nói về cách chơi của con gái mình. Theo lời kể của hai bà mẹ Oxford, Kate cho biết Charlotte rất thích ra ngoài trời, khám phá, làm đồ thủ công và thường xuyên “tự tay làm mọi thứ”, một thói quen khiến cô bé 9 tuổi được khen là năng động và sáng tạo giống mẹ.

Bên cạnh đó, Kate cũng tiết lộ Hoàng tử George – nay đã 12 tuổi sắp bắt đầu vào cấp trung học, còn Hoàng tử Louis thì “ngày càng bám mẹ và hay pha trò”. Những chia sẻ giản dị ấy khiến hình ảnh Vương phi Kate càng trở nên gần gũi hơn, một người mẹ bình thường giữa cuộc sống phi thường.

Xuất hiện trong bộ suit thanh lịch của Victoria Beckham, Vương phi không chỉ gây chú ý bởi gu thời trang tinh tế mà còn bởi những suy ngẫm sâu sắc về cách nuôi dạy con trong thời đại công nghệ. Sau buổi gặp, cô đích thân đăng bài trên X (Twitter): "Sự chú tâm là hình thức đơn giản nhất của tình yêu. Trong thế giới ngày càng phân tâm, điều quan trọng nhất là vẫn giữ được sự kết nối với bản thân, với người khác, và với thế giới xung quanh".

Không chỉ nói, Kate còn làm. Trước đó, cô cùng giáo sư Robert Waldinger – giám đốc nghiên cứu Harvard Study of Adult Development đồng viết một bài luận về “nền tảng cảm xúc” trong tuổi thơ, cảnh báo về “đại dịch mất kết nối” do smartphone và mạng xã hội gây ra. “Các thiết bị kỹ thuật số hứa hẹn kết nối con người, nhưng thực tế lại khiến ta xa cách hơn. Chúng ta ngồi cùng một phòng, nhưng tâm trí lang thang qua hàng tá ứng dụng, thông báo và mạng xã hội. Thể xác có mặt, nhưng tâm trí lại vắng mặt”, Kate viết.

Giữa thời đại mà ai cũng bận rộn với điện thoại, lời nhắn nhủ của Vương phi Kate được xem như “cú chạm thức tỉnh” đầy ấm áp: Hãy nhìn lên, dành sự chú ý cho những người ta yêu thương bởi đó mới là nền tảng thật sự của hạnh phúc.

Theo Express