Một bức ảnh giản dị nhưng đủ khiến thế giới phải bàn tán. Trên trang Instagram cá nhân, Meghan Markle vừa đăng tải bức hình chụp cùng con gái Công chúa Lilibet trong khu vườn riêng của gia đình tại Montecito.

Trong ảnh, Meghan đứng chân trần, tay nắm tay con gái. Cô bé Lilibet, năm nay vừa tròn 4 tuổi, diện bộ trang phục hồng pastel đồng điệu với chiếc túi xách nhỏ xinh cùng mái tóc đỏ óng ánh dưới nắng. Meghan viết chú thích đầy cảm hứng: “Gửi tới tất cả các bé gái – thế giới này là của các con. Hãy làm mọi điều có thể để bảo vệ quyền lợi của mình, cất lên tiếng nói, ủng hộ nhau. Chúng ta – những người đi trước sẽ luôn làm điều tương tự cho các con". “Đó vừa là quyền lợi của các con, vừa là trách nhiệm của chúng ta. Tiến lên nào, các cô gái! Chúc mừng Ngày Quốc tế Trẻ em gái".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Fan Hoàng gia phát hiện ngay một chi tiết khiến ai cũng thích thú: mái tóc đỏ nổi bật – “di sản gen” đặc trưng của dòng họ Spencer mà bé Lilibet thừa hưởng từ cha, Vương tử Harry.

Một người bình luận trên X: “Công chúa tóc đỏ đáng yêu nhất thế giới – Lilibet Diana". Người khác viết: “Nhìn là biết, Lili có cả chiều cao lẫn mái tóc của cha rồi". Một fan khác tếu táo: “Harry nói đúng, gen tóc đỏ nhà Spencer mạnh thật!”.

Bức ảnh này cũng đi kèm một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô bé chạy tung tăng trong vườn – hiếm hoi lắm Meghan mới chia sẻ hình ảnh của con gái. Trước đó vài tháng, cô cũng đăng ảnh Lilibet đi chơi Disneyland mừng sinh nhật 4 tuổi.

Khác với nhiều thành viên Hoàng gia, Vương tử Harry và Meghan Markle luôn cố gắng bảo vệ đời tư cho hai con. Những hình ảnh của Lilibet và anh trai – Hoàng tử Archie (6 tuổi) được đăng tải rất hạn chế, hầu hết đều chụp góc nghiêng hoặc quay lưng để tránh lộ mặt. Nhưng chính điều đó lại khiến mỗi lần Meghan “phá lệ” chia sẻ hình ảnh đều trở thành hiện tượng mạng, đặc biệt khi người hâm mộ thấy rõ bé Lilibet ngày càng giống cha như đúc.

Giữa vô số bình luận ngợi khen, nhiều người nhận định bức ảnh mới không chỉ là khoảnh khắc mẹ con ấm áp, mà còn thể hiện thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, điều mà Meghan Markle vẫn luôn kiên định theo đuổi kể từ khi rời Hoàng gia.

Theo Express