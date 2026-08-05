Tối 4/8, Công chúa Sofía cùng Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor và Hoàng thái hậu Sofía tham dự buổi tiếp đón các quan chức quần đảo Balearic tại Cung điện Marivent ở Palma de Mallorca. Dù không phải là người thừa kế ngai vàng như chị gái Leonor, Sofía vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ phong thái tự tin cùng gu thời trang ngày càng chín muồi.

Trong lần xuất hiện này, Công chúa Sofía lựa chọn chiếc váy maxi cổ chữ V mang tên Libélula của thương hiệu Tây Ban Nha Momonì. Thiết kế có phom dáng mềm mại, phần thân váy buông nhẹ tạo cảm giác thanh thoát và rất phù hợp với không khí mùa hè Địa Trung Hải. Không sử dụng họa tiết cầu kỳ hay đường cắt táo bạo, chiếc váy vẫn đủ nổi bật nhờ chất liệu bay bổng cùng phom dáng nữ tính, giúp Sofía tôn lên vóc dáng cao ráo và vẻ trẻ trung ở tuổi 19.

Để hoàn thiện tổng thể, cô kết hợp cùng đôi sandal da ánh kim Biddy của thương hiệu Pedro García. Thiết kế quai mảnh đơn giản vừa mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển, vừa tạo điểm nhấn tinh tế mà không lấn át bộ trang phục chính.

Một chi tiết được nhiều người chú ý là chiếc thắt lưng kim loại của Zara. Phụ kiện nhỏ này giúp định hình vòng eo, đồng thời tạo thêm điểm nhấn hiện đại cho chiếc váy suông, khiến tổng thể trở nên gọn gàng và thời thượng hơn.

Phong cách của Công chúa Sofía thời gian gần đây được đánh giá có nhiều thay đổi. Nếu trước kia cô thường xuất hiện với những thiết kế đơn giản, thiên về sự an toàn, thì hiện tại Sofía bắt đầu thử nghiệm nhiều kiểu trang phục trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của Hoàng gia Tây Ban Nha. Cô cũng có xu hướng tiết chế phụ kiện, tập trung vào những món đồ có tính ứng dụng cao thay vì chạy theo xu hướng.

Dù thường đứng cạnh người chị nổi tiếng là Công chúa Leonor, Sofía ngày càng xây dựng được dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không cần những bộ trang phục quá cầu kỳ hay đắt đỏ, cô vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ hài hòa, tinh tế và phù hợp với từng sự kiện.

Lần xuất hiện tại Cung điện Marivent tiếp tục cho thấy Công chúa Sofía đang dần trưởng thành cả về hình ảnh lẫn phong cách. Với gu thời trang tối giản nhưng hiện đại, cô được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng thời trang trẻ đáng chú ý của các Hoàng gia châu Âu trong những năm tới.