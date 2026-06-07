Nhiều người nghĩ mãn kinh chỉ xoay quanh các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ hay đổ mồ hôi đêm. Thế nhưng trên thực tế, không ít phụ nữ sau tuổi 50 lại âm thầm chịu đựng hàng loạt vấn đề khó nói như khô họng kéo dài, ngứa rát vùng kín... tái đi tái lại.

Theo các bác sĩ y học cổ truyền, những triệu chứng tưởng chừng không liên quan này lại có chung một “thủ phạm”: Cơ thể bị thiếu hụt âm dịch, hay còn gọi là “âm hư”.

Mãn kinh sớm vì cắt tử cung, nhiều năm khổ sở vì viêm họng mãn tính

Một bác sĩ Đông y tại Đài Loan chia sẻ trường hợp của nữ bệnh nhân 62 tuổi, từng cắt tử cung từ năm 36 tuổi nên bước vào thời kỳ mãn kinh sớm hơn bình thường. Điều khiến bà mệt mỏi không phải những cơn bốc hỏa quen thuộc, mà là tình trạng viêm họng mãn tính dai dẳng suốt nhiều năm.

Người phụ nữ thường xuyên bị khô họng, đau rát, có cảm giác vướng dị vật trong cổ. Mỗi khi ăn đồ cay nóng như ớt, cà ri, tiêu hay tỏi, các triệu chứng lại bùng phát dữ dội hơn. Không dừng lại ở đó, vài năm gần đây bà còn xuất hiện tình trạng nóng rát, châm chích vùng kín và nổi chàm quanh hậu môn vào mùa hè, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Vì sao mãn kinh dễ gây khô họng, ngứa vùng kín?

Theo quan điểm Đông y, phụ nữ sau mãn kinh thường rơi vào trạng thái “thận âm hư”. Có thể hiểu đơn giản, “âm” giống như nguồn dịch giúp cơ thể được nuôi dưỡng và giữ ẩm. Khi tuổi tác tăng lên, lượng âm dịch này dần hao hụt khiến cơ thể rơi vào trạng thái “khô hạn”.

Khi thiếu âm dịch, cơ thể dễ sinh “nội nhiệt”, giống như cỏ khô rất dễ bén lửa khi gặp kích thích. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ sau mãn kinh thường bị viêm nhiễm kéo dài ở họng, vùng kín hoặc da.

Đông y cho rằng phổi liên quan mật thiết đến cổ họng, còn thận lại liên quan tới vùng sinh dục và bài tiết. Vì vậy, khi tình trạng âm hư ảnh hưởng đến phổi sẽ gây khô họng, ho kéo dài, viêm họng mãn tính. Đồng thời, thiếu hụt âm dịch ở thận cũng khiến vùng kín dễ khô rát, viêm ngứa hoặc viêm âm đạo tuổi mãn kinh.

Điều trị không thể “một sớm một chiều”

Để cải thiện tình trạng này, bác sĩ sử dụng các bài thuốc có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt và làm dịu cơ thể. Một số vị thuốc thường dùng gồm sinh địa, huyền sâm để bổ thận âm; sa sâm, mạch môn, bách hợp giúp dưỡng phổi; kết hợp tri mẫu, hoàng bá để giảm tình trạng “hỏa vượng”.

Sau khi dùng thuốc, các triệu chứng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh thể trạng âm hư cần rất nhiều thời gian. Người phụ nữ này phải kiên trì điều trị hơn nửa năm mới dần ổn định, hiện chỉ cần “cấp cứu” khi lỡ ăn nhiều đồ cay nóng.

Ăn gì để “hạ hỏa”, giảm đau rát họng?

Với những người thường xuyên phải ăn ngoài, khó tránh khỏi các món nhiều gia vị cay nóng, bác sĩ gợi ý một số thực phẩm có thể hỗ trợ làm dịu cơ thể:

Khổ qua (mướp đắng): Có tính mát, giúp thanh nhiệt, giảm viêm, hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng rát ở họng.

Dưa leo: Giúp bổ sung nước, giảm khô miệng, dịu cổ họng hiệu quả nếu ăn sống.

Lê, dưa hấu, thanh long ruột trắng: Đây đều là các loại trái cây có tính mát, phù hợp khi bị đau họng, khô rát do “nóng trong”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý khi ăn dưa leo hoặc salad, nên hạn chế thêm tỏi, ớt, sa tế hay các loại gia vị cay nóng vì có thể khiến tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn.

Mãn kinh không chỉ là chuyện tuổi tác

Các chuyên gia cho rằng nhiều phụ nữ thường bỏ qua những dấu hiệu như khô họng kéo dài, ngứa vùng kín hay viêm da tái phát vì nghĩ đó là vấn đề riêng lẻ. Thế nhưng đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang mất cân bằng sau mãn kinh.

Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, chị em nên đi khám để được tư vấn và điều chỉnh sớm, tránh để tình trạng viêm nhiễm mạn tính kéo dài nhiều năm.

更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉