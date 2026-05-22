Theo tờ Jimu News (Trung Quốc), một phụ nữ tên Tiểu Hạ ở Vũ Hán đã thấy màu thuốc nhuộm tóc "bưởi" nổi tiếng trên mạng vào giữa tháng 4 nên đã mua nó để tự nhuộm tóc tại nhà. Cô không thực hiện xét nghiệm dị ứng theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi bắt đầu nhuộm. Sau khi nhuộm xong, Tiểu Hạ ngay lập tức cảm thấy nóng rát và đỏ da đầu, nhưng cô nhầm tưởng đây là phản ứng bình thường với thuốc nhuộm tóc và không có biện pháp xử lý nào.

Vài ngày sau, da đầu của cô trở nên đỏ, sưng tấy hơn, có triệu chứng chảy dịch và loét, kèm theo rụng tóc đáng kể. Ngay cả khi tình trạng ngày càng xấu đi, Tiểu Hạ vẫn không đi khám kịp thời. Mãi đến khi các triệu chứng kéo dài nửa tháng mà không thuyên giảm, cô mới đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Hạ mắc "viêm da tiếp xúc nặng" do thuốc nhuộm tóc hóa học, biến chứng nhiễm trùng da đầu thứ phát. Các bác sĩ ngay lập tức lập kế hoạch điều trị bao gồm chống dị ứng, chống nhiễm trùng và làm lành vết thương da đầu.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng bệnh nhân cần chú ý những điểm sau để giúp phục hồi và chăm sóc vùng da bị tổn thương: nhẹ nhàng làm sạch dịch tiết và vảy trên da đầu bằng dung dịch nước muối sinh lý vô trùng, giữ cho vết thương khô ráo và sạch sẽ, không dùng dầu gội hoặc nước nóng để gội; làm theo lời khuyên của bác sĩ, thực hiện chườm ướt để làm se và sử dụng thuốc chống viêm và phục hồi; tuyệt đối không được gãi hoặc cào vảy, và tạm ngừng tất cả các hoạt động tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; trong quá trình điều trị, chế độ ăn uống nên nhẹ nhàng, tránh thức ăn cay nóng, kích ứng và hải sản, đồng thời duy trì lịch trình sinh hoạt đều đặn để giúp hàng rào bảo vệ da đầu phục hồi.

1 việc cần làm 48 giờ trước khi nhuộm tóc

Bác sĩ nhấn mạnh rằng bất kể loại thuốc nhuộm tóc nào được sử dụng hoặc đã từng sử dụng sản phẩm đó trước đây hay chưa, đều phải thực hiện kiểm tra dị ứng da trước mỗi lần nhuộm tóc, và chỉ ra các quy trình cụ thể sau:

- Lấy một lượng nhỏ thuốc nhuộm tóc đã pha và thoa lên vùng da phía sau tai hoặc bên trong cẳng tay, khoảng bằng kích thước đồng xu.

- Để nguyên trong 48 giờ sau khi khô tự nhiên, không rửa, chà xát hoặc che phủ.

- Nếu xuất hiện mẩn đỏ, sưng tấy, ngứa, rát hoặc nổi mẩn tại vị trí thoa thuốc trong vòng 48-72 giờ, đó là dấu hiệu của phản ứng dị ứng, và tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm.

Ngay cả khi trước đây đã sử dụng cùng sản phẩm mà không có phản ứng phụ nào, vẫn nên thử nghiệm trước mỗi lần sử dụng.

4 nhóm người không nên nhuộm tóc

Bác sĩ cảnh báo rằng các hóa chất trong thuốc nhuộm tóc có thể dễ dàng thấm vào da đầu, gây nhiễm trùng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh dị ứng. Do đó, không nên nhuộm tóc đối với một số người hoặc những người có tình trạng da đầu dễ bị tổn thương.

- Những người có tổn thương da đầu, chàm, viêm da, vảy nến hoặc viêm nang lông.

- Những người bị cháy nắng da đầu hoặc có vết thương ngoài da chưa lành.

- Những người đã từng gặp phải các phản ứng bất lợi như mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa sau khi nhuộm tóc.

- Những người bị dị ứng như nổi mề đay, hen suyễn và viêm mũi dị ứng.

Nếu những người này muốn nhuộm tóc, tốt hơn hết là họ nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước.

Về việc lựa chọn sản phẩm nhuộm tóc, bác sĩ khuyên người tiêu dùng nên mua sản phẩm có thương hiệu từ các hiệu thuốc, siêu thị hoặc salon tóc uy tín. Kiểm tra kỹ nhà sản xuất, số lô và chứng nhận an toàn. Khi chọn sản phẩm, hãy xem xét danh sách thành phần và tránh những sản phẩm có nồng độ cao các thành phần gây dị ứng mạnh như p-phenylenediamine.

Hơn nữa, một số loại thuốc nhuộm tóc thời thượng, độc đáo có thể gây kích ứng và tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cao hơn để tăng cường hiệu quả lên màu. Nếu người tiêu dùng bị nóng rát, đỏ, ngứa hoặc khó chịu khác trên da đầu sau khi nhuộm tóc, họ nên ngay lập tức rửa sạch da đầu bằng nước và đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Không nên trì hoãn, vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử nang tóc hoặc thậm chí rụng tóc vĩnh viễn.

5 tác hại thường gặp của việc nhuộm tóc thường xuyên

Tác hại của thuốc nhuộm tóc không chỉ giới hạn ở bề mặt tóc mà còn có thể ảnh hưởng sâu hơn đến sức khỏe. Dưới đây là 5 tác hại thường gặp của việc nhuộm tóc thường xuyên:

- Tóc hư tổn: Thuốc nhuộm tóc và thuốc uốn tóc có thể làm tóc khô và dễ gãy, dẫn đến gàu hoặc rụng tóc. Sử dụng lâu dài có thể làm tổn thương nang tóc, khiến tóc dần mỏng đi và thậm chí dẫn đến hói đầu. Các nghiên cứu cho thấy những người nhuộm tóc hàng tháng bị giảm độ chắc khỏe của tóc lên đến 40%.

- Dị ứng da: Một số người bị đỏ, sưng, ngứa, hoặc thậm chí nổi mụn nước trên da đầu sau khi nhuộm hoặc uốn tóc. Điều này là do các thành phần hóa học trong sản phẩm (đặc biệt là PPD) gây kích ứng da.

- Gánh nặng cho gan: Các hóa chất như hợp chất benzen trong thuốc nhuộm tóc có thể xâm nhập vào máu qua da đầu, và sự tích tụ lâu dài có thể gây tổn hại chức năng gan.

- Ngộ độc kim loại nặng: Một số loại thuốc nhuộm tóc kém chất lượng có thể chứa kim loại nặng như chì, thủy ngân và asen, có thể gây tổn hại mãn tính cho cơ thể nếu sử dụng lâu dài.

- Tăng nguy cơ mắc ung thư: Một nghiên cứu kéo dài 36 năm của Đại học Harvard tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng việc nhuộm tóc thường xuyên có thể liên quan đến nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư da, ung thư vú, ung thư buồng trứng và u lympho Hodgkin.

Nguồn và ảnh: SkyPost