Cô gái 30 tuổi "sụt" 20kg trong 3 tháng, buồng trứng đã già hóa như người mãn kinh chỉ vì 1 sai lầm khi giảm cân

“Tôi chỉ muốn giảm cân để gầy đi một chút, sao lại ra nông nỗi này?” - Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Tiểu Trương (hóa danh), một cô gái 30 tuổi tại Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc), không thể tin vào mắt mình.

Tiểu Trương là một nhân viên văn phòng. Với chiều cao 1,63m và cân nặng 65kg, cô luôn cảm thấy không hài lòng với vóc dáng của mình và khao khát được gầy hơn. Nghe theo lời khuyên "khóa miệng, sải chân" là cách giảm cân tốt nhất, mùa hè năm ngoái, cô đã hạ quyết tâm bắt đầu hành trình ăn kiêng khắc nghiệt.

Giảm 20kg đổi lấy cái giá quá đắt

Tiểu Trương cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, dùng các loại thực phẩm thay thế thay cho bữa chính, mỗi ngày chỉ ăn đúng 1 bữa, đôi khi còn kết hợp uống thêm thuốc giảm cân. Kết quả đến rất nhanh: Chỉ trong 3 tháng, cô sụt tới 20kg. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi từ tháng 7 năm ngoái, "ngày đèn đỏ" của cô bỗng dưng biến mất.

Ban đầu, vì kinh nguyệt trước đây cũng đôi khi thất thường nên cô không mấy để ý. Nhưng khi nhiều tháng trôi qua mà vẫn không thấy "tin vui", Tiểu Trương mới linh cảm có điều chẳng lành và đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Bắc Luân, thành phố Ninh Ba.

Tại đây, bác sĩ phụ khoa Lưu Phượng đã tiến hành một loạt các xét nghiệm cho cô. Kết quả cho thấy:

Chỉ số AMH (Anti-Müllerian Hormone - chỉ số quan trọng đánh giá dự trữ buồng trứng) của Tiểu Trương chỉ còn 0.04, tức là chỉ bằng 1/50 so với mức bình thường.

Kết quả siêu âm: Hai bên buồng trứng bị teo nhỏ.

Cuối cùng, cô được chẩn đoán mắc chứng Suy buồng trứng sớm.

Cảnh báo về tình trạng "lão hóa kiểu sụt vách đá"

Suy buồng trứng sớm là hiện tượng buồng trứng cạn kiệt trứng hoặc rối loạn chức năng trước tuổi 40. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm vô kinh, vô sinh, bốc hỏa, đổ mồ hôi, giảm ham muốn và các triệu chứng thiếu hụt estrogen khác. Về ngoại hình, làn da sẽ trở nên khô sạm, nếp nhăn tăng nhanh, tạo nên vẻ ngoài "lão hóa" trầm trọng.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao về trường hợp một phụ nữ 42 tuổi ở Sơn Đông bị "lão hóa kiểu sụt vách đá" (nhan sắc tàn phai kinh khủng chỉ trong 20 ngày) – nguyên nhân chính cũng bắt nguồn từ suy buồng trứng sớm.

Tại sao giảm cân lại gây suy buồng trứng?

Bác sĩ Lưu Phượng giải thích: "Ăn kiêng quá mức và sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc là yếu tố then chốt dẫn đến suy buồng trứng sớm. Đáng tiếc là tình trạng này không thể đảo ngược. Trong tương lai, Tiểu Trương buộc phải điều trị bằng hormone thay thế để duy trì chức năng nội tiết".

Trong thực tế lâm sàng, số lượng phụ nữ trẻ bị vô kinh do giảm cân quá đà không hề ít.

Thiếu hụt Protein: Nhịn ăn kéo dài dẫn đến thiếu đạm, gây suy dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng dưới đồi tiết hormone, từ đó gây suy buồng trứng.

Rối loạn nội tiết: Một số sản phẩm giảm cân chứa các thành phần hormone gây mất cân bằng nội tiết nghiêm trọng trong cơ thể.

Lời khuyên từ bác sĩ

Bác sĩ nhắc nhở rằng giảm cân là một quá trình cần sự kiên trì và khoa học, không được lấy sức khỏe làm cái giá phải trả. Đừng vì nôn nóng mà "dục tốc bất đạt".

Ngoài yếu tố ăn kiêng, áp lực tâm lý và nhịp sống quá nhanh hiện nay cũng khiến tỉ lệ suy buồng trứng sớm ở phụ nữ gia tăng. Để phòng ngừa, chị em phụ nữ cần:

Duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống điều độ.

Đảm bảo ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng và lo âu kéo dài.

Tăng cường tập thể dục để nâng cao thể chất.

Đặc biệt lưu ý: Nếu phát hiện chu kỳ kinh nguyệt ngắn lại, không đều hoặc lượng máu kinh giảm đột ngột, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.