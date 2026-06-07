hời gian gần đây, cộng đồng mạng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về tựa game đi bộ có tên "Pikmin". Thậm chí, có cư dân mạng còn chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân: Nhờ trò chơi này mà anh tự ép mình đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, kết quả là giảm tới 20kg sau một năm.

Dưới góc nhìn y học và sinh lý học, các bác sĩ chỉ ra rằng phương pháp giảm cân bằng cách đi bộ này hiệu quả là nhờ vào một từ khóa cốt lõi: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) - Tiêu hao năng lượng từ các hoạt động không phải tập thể dục. Đây là phương pháp vô cùng nhẹ nhàng và ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu.

Sức mạnh đáng kinh ngạc của NEAT: Chiếm tới 15% tổng lượng calo tiêu thụ

Bác sĩ Thái Minh Cật, chuyên khoa Nội tiết và Chuyển hóa tại Đài Loan, Trung Quốc, cho biết nhiều người lầm tưởng rằng muốn giảm cân thì nhất định phải lao vào phòng gym tập luyện đến mướt mải mồ hôi.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh các bài tập thể thao chỉ chiếm khoảng 5% tổng năng lượng tiêu hao của cơ thể. Yếu tố thực sự quyết định lượng calo đốt cháy hàng ngày lại chính là NEAT - điều mà hầu hết chúng ta đều vô tình ngó lơ.

Đi ít nhất 5.000 bước mỗi ngày: Quản lý cân nặng nhẹ nhàng không tốn sức

Bác sĩ Thái Minh Cật phân tích: Nếu mỗi ngày bạn chịu khó đi bộ, đứng nhiều hơn hoặc vận động chân tay để đốt cháy thêm khoảng 200 kcal, thì sau một tháng, bạn đã tích lũy được 6.000 kcal tiêu hao. Về mặt lý thuyết, để đốt cháy 1kg mỡ thừa, cơ thể cần tiêu hao khoảng 7.700 kcal. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần chăm đi bộ hơn một chút, bạn đã có thể giảm gần 1kg mỡ thuần một cách tự nhiên sau một tháng.

Chuyên gia khuyến nghị mọi người có thể tự đặt ra mục tiêu nhỏ cho bản thân:

Đi bộ ít nhất 5.000 bước/ngày: Tương đương với việc đốt cháy từ 150 đến 200 kcal.

Thay đổi thói quen di chuyển: Hạn chế đi xe máy, thay vào đó hãy chuyển sang đi tàu điện, xe buýt kết hợp đi xe đạp công cộng (YouBike).

Đây đều là những cách tuyệt vời giúp tăng chỉ số NEAT và quản lý cân nặng hiệu quả.

'Rời khỏi chiếc ghế' là bạn đã bắt đầu chiến thắng

Bác sĩ Thái nhấn mạnh, thói quen ngồi lì một chỗ chính là "sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe. Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, ngồi liên tục trong 1 tiếng đồng hồ gây ra tác hại cho cơ thể tương đương với việc hút hai điếu thuốc lá.

Khi chúng ta ngồi bất động, các nhóm cơ lớn ở vùng chi dưới sẽ rơi vào trạng thái "ngủ đông". Lúc này, hiệu suất chuyển hóa đường huyết và chất béo của cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2. Do đó, chỉ cần bạn chịu đứng dậy và đi lại, bạn đã bắt đầu hành trình chiến thắng bệnh tật.

'Game hóa' thói quen giúp hành trình giảm cân ngập tràn niềm vui

Theo bác sĩ Thái Minh Cật, rào cản lớn nhất của việc giảm cân là khi ý chí và sự kiên nhẫn bị bào mòn. Sự kỳ diệu của phương pháp "game hóa" (Gamification) nằm ở chỗ nó biến việc đi bộ nhàm chán thành những thử thách thú vị như thu thập linh kiện hay trồng hoa trong thế giới ảo.

Khi đạt được thành tích trong game, não bộ sẽ tiết ra dopamine. Cơ chế phản hồi tích cực này giúp chúng ta có thêm động lực tự thân để bước đi, biến giảm cân từ một cực hình thành một niềm vui mỗi ngày.

Nếu bạn đang cảm thấy việc giảm cân quá gian nan, hãy thử bắt đầu bằng việc tải một ứng dụng game đi bộ. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân; hãy bắt đầu bằng niềm vui, và bạn sẽ thấy cơ thể mình đang âm thầm thay đổi từng ngày.

Theo Health 2.0 / Ảnh: Shutterstock

https://health.tvbs.com.tw/regimen/363038