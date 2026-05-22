Nhiều người có thói quen coi ngăn đá tủ lạnh là "chiếc hộp bảo quản thần kỳ" có thể giữ thức ăn tươi ngon mãi mãi. Tuy nhiên, vụ việc một cụ ông 79 tuổi suýt mất mạng vì viêm màng não mủ do thường xuyên ăn thực phẩm đông lạnh quá hạn đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, mỗi loại thực phẩm đều có một "tuổi thọ" nhất định trong tủ đông. Thức ăn quá hạn sau khi rã đông rất dễ bị vi sinh vật tấn công, nhẹ thì gây viêm dạ dày ruột cấp tính, nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và viêm màng não gây tử vong.

Thập tử nhất sinh vì thói quen tích trữ đồ quá hạn

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một cụ ông 79 tuổi họ Từ sống tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) bất ngờ bị ngã quỵ do cơ thể bủn rủn, sốt cao lên tới 40°C kèm theo các triệu chứng co cứng và run rẩy chân tay. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái lơ mơ, tiêu chảy và tiểu tiện không tự chủ. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị viêm màng não mủ.

Qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt, các bác sĩ phát hiện ông Từ là người có lối sống cực kỳ tiết kiệm, không bao giờ nỡ vứt bỏ thức ăn thừa hay đồ quá hạn. Các loại thịt, hải sản được ông tích trữ trong ngăn đá từ vài tháng, thậm chí đến một hai năm. Ngay cả sữa hay nước ngọt hết hạn ông vẫn tiếp tục uống.

Kiểm tra tủ lạnh nhà ông Từ, các bác sĩ rùng mình khi thấy bên trong bám đầy nấm mốc, nhiều thực phẩm đã biến chất. Tác nhân gây bệnh cho ông chính là vi khuẩn xâm nhập qua đường tiêu hóa, đi vào máu rồi tấn công thẳng lên não. May mắn nhờ được cứu chữa kịp thời, ông Từ đã giữ lại được mạng sống và đang dần hồi phục.

Tủ đông không phải "vạn năng": Thời hạn bảo quản của từng loại thực phẩm

Bác sĩ Nhan Tông Hải, Giám đốc Trung tâm Độc chất học thuộc Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết rất nhiều người lầm tưởng cứ tống đồ vào tủ đông là có thể để bao lâu tùy thích. Thực tế, thời gian "vứt xó" tối đa của mỗi loại thực phẩm là hoàn toàn khác nhau.

Để người dân dễ hình dung, bác sĩ Nhan đã đưa ra bảng thời gian khuyến cáo cụ thể cho từng loại thực phẩm khi để trong ngăn đông:

Loại thực phẩm Thời gian bảo quản tối đa trong tủ đông Ghi chú Xúc xích, thịt nguội 1-2 tháng Cần lưu ý thêm hạn sử dụng của nhà sản xuất. Cá béo (Cá hồi, cá thu...) 2-3 tháng Do chứa nhiều dầu nên dễ bị oxy hóa hơn. Cá gầy (Cá lóc, cá rô...) 6-8 tháng Ít mỡ nên bảo quản được lâu hơn. Hải sản có vỏ (Tôm, cua...) 6-18 tháng Khá bền vị trong môi trường đông lạnh. Thịt bò bít tết 4-12 tháng Biên độ dao động lớn tùy thuộc vào cách đóng gói. Thịt ba rọi xông khói (Bacon) 1 tháng Chỉ nên để ngăn mát khoảng 1 tuần. Xúc xích tươi, lạp xưởng tươi 1-2 tháng Làm từ thịt heo/gà sống, rất nhanh hỏng. Thịt băm, thịt xay làm hamberger 3-4 tháng Ngăn mát chỉ để được 1 - 2 ngày. Gà nguyên con Lên đến 1 năm Với điều kiện cấp đông sâu liên tục.

Hệ lụy từ đau bụng đến viêm màng não

Chuyên gia nhấn mạnh, khi thực phẩm quá hạn bị lấy ra khỏi tủ đông để rã đông, chúng sẽ biến chất cực kỳ nhanh dưới tác động của nhiệt độ phòng và trở thành "mồi ngon" cho các vi sinh vật trong môi trường bám vào.

Thông thường, ngộ độc thực phẩm chỉ dừng lại ở các triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính như: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sốt.

"Tuy nhiên, với những nhóm đối tượng có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, vi khuẩn sẽ không dừng lại ở đường ruột. Chúng sẽ tấn công vào máu gây nhiễm trùng huyết. Như trường hợp của cụ ông họ Từ, vi khuẩn theo vòng tuần hoàn máu xâm nhập thẳng vào đại não, gây ra viêm màng não mủ - một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao" - Bác sĩ Nhan phân tích.

Mỗi loại thực phẩm "nuôi" một loại vi khuẩn khác nhau

Nghiên cứu dịch tễ cho thấy các loại thực phẩm khác nhau sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn đặc thù:

Thịt và trứng: Dễ nhiễm vi khuẩn Salmonella (gây thương hàn, nhiễm trùng đường ruột).

Hải sản: Thường là "ổ" của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (phẩy khuẩn tả dị hình gây viêm ruột cấp tính).

Dù bài báo không nêu rõ cụ ông họ Từ nhiễm chính xác loại vi khuẩn nào, nhưng bác sĩ Nhan khẳng định, bất kể là loại vi khuẩn gì, một khi chúng đã tấn công vào máu và não của người già thì hậu quả đều khôn lường.

Đừng biến tủ lạnh thành "bãi rác công nghệ". Người dân cần thay đổi ngay tư duy "cứ đóng đá là an toàn" và từ bỏ thói quen tiếc rẻ thực phẩm quá hạn. Hãy mua sắm vừa đủ, quản lý tủ lạnh thông minh bằng cách ghi ngày tháng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho chính bản thân và gia đình.