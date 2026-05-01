Bí quyết "lão hóa ngược" của mỹ nhân "Bến Thượng Hải" nằm trọn trong 5 thói quen ăn uống và sinh hoạt cực kỳ đơn giản dưới đây.

Mới đây, nữ diễn viên Hong Kong Triệu Nhã Chi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng cháu gái tại sân bay. Ở tuổi 72, bà diện áo xanh trẻ trung kết hợp cùng quần jeans, khoe vóc dáng mảnh mai và nụ cười rạng rỡ.

Hình ảnh này lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả trầm trồ bình luận rằng nhìn hai người chẳng khác nào hai mẹ con, thậm chí có người còn nhầm tưởng đây là một phu nhân đài các đang đi cùng con gái lớn chứ không ai nghĩ họ là bà cháu.

Nhan sắc "bất tử" với thời gian

Triệu Nhã Chi bước chân vào làng giải trí sau khi lọt vào Top 4 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1973. Bà nhanh chóng vươn lên thành một trong "Tứ đại hoa đán" của TVB thập niên 70 bên cạnh Uông Minh Thuyên, Lý Tư Kỳ và Hoàng Thục Nghi. Tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt siêu phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bến Thượng Hải, Sở Lưu Hương, đặc biệt là vai diễn kinh điển trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - vai diễn mang lại cho bà danh xưng "Bạch Nương Tử đẹp nhất màn ảnh".

Về đời tư, bà kết hôn với bác sĩ Hoàng Hán Vĩ vào năm 1975, có với nhau hai con trai và hiện đã có một cháu gái, dù cuộc hôn nhân này sau đó đổ vỡ. Sau này, bà tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng hiện tại là Hoàng Cẩm Sâm.

Trải qua nhiều thăng trầm và liên tục thay đổi vai trò từ minh tinh màn bạc đến người vợ, người mẹ, người bà, nhưng nhan sắc của Triệu Nhã Chi dường như đã bị thời gian "bỏ quên". Trong những bức ảnh mừng sinh nhật được chia sẻ trên Weibo, Triệu Nhã Chi diện chiếc váy kim sa đỏ rực rỡ, nở nụ cười ngọt ngào bên bánh kem, toát lên khí chất trẻ trung không thua kém gì các cô gái đôi mươi.

5 bí quyết dưỡng nhan, giữ dáng của "Lão bà không tuổi"

Đã cống hiến cho nghệ thuật hơn 50 năm nhưng ngoại hình của Triệu Nhã Chi gần như không thay đổi. Bí quyết duy trì "huyền thoại không tuổi" của bà gói gọn trong 5 nguyên tắc sống lành mạnh sau:

1. Ăn uống cân bằng, không kiêng khem cực đoan

Triệu Nhã Chi cho biết bà không bao giờ kén ăn hay chỉ ăn duy nhất một loại thực phẩm. Thực đơn của bà luôn có đủ rau xanh, trái cây và các loại thịt để đảm bảo cơ thể nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng.

2. Chia nhỏ bữa ăn, chỉ ăn no đến 7 phần

Bên cạnh việc chọn lọc thực phẩm, nữ diễn viên rất nghiêm khắc trong việc kiểm soát lượng ăn. Bà duy trì thói quen chia nhỏ các bữa trong ngày và "chỉ ăn no đến 7 phần". Thói quen này giúp ổn định đường huyết, kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt tốt cho người lớn tuổi hoặc những ai có tiền sử trào ngược dạ dày.

3. Thường xuyên uống canh dưỡng sinh

Với người Hong Kong, các món canh bổ lượng là phương pháp thực dưỡng tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da và điều hòa cơ thể. Khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Triệu Nhã Chi từng nhấn mạnh: "Phụ nữ là phải uống nhiều nước".

Bà tiết lộ mùa hè mình thường nấu canh bí đao để thanh nhiệt, giải độc; mùa thu đông sẽ đổi sang các loại canh bổ dưỡng để nhuận phổi, chống khô da, làm ấm dạ dày và tránh cảm lạnh.

4. Rửa mặt bằng nước vo gạo để làm sáng da

Không chỉ có vóc dáng, làn da căng mịn, ít nếp nhăn của Triệu Nhã Chi cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Bà bật mí bản thân rất chuộng phương pháp dân gian là dùng nước vo gạo để rửa mặt. Trong gạo chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên giúp dưỡng ẩm và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, đồng thời hỗ trợ hòa tan dầu thừa, giúp da mặt sạch sâu và sáng mịn hơn.

5. Tập "Bát Đoạn Cẩm" mỗi tuần

Nhiều người khi về già thường gặp tình trạng gù lưng, sa sút phong độ, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn giữ được dáng đứng thẳng tắp, quý phái. Đó là nhờ thói quen tập thể dục từ 3 đến 5 lần một tuần, trong đó bà đặc biệt ưu tiên bộ môn "Bát Đoạn Cẩm" (một bài công pháp dưỡng sinh cổ truyền).

Y học cổ truyền nhận định, Bát Đoạn Cẩm giúp thúc đẩy tuần hoàn khí huyết toàn thân, khơi thông kinh mạch, từ đó điều chỉnh tư thế, giảm đau lưng mỏi gối. Do các động tác của bài tập này rất nhẹ nhàng, ít áp lực lên xương khớp nên cực kỳ phù hợp cho người lớn tuổi duy trì độ dẻo dai.