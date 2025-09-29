Phụ nữ sau tuổi 40 phải đối mặt với rất nhiều thay đổi, trong đó có không ít điều khiến chị em cảm thấy tồi tệ và xấu hổ, chẳng hạn như tình trạng tiểu không tự chủ. Tiểu không tự chủ là triệu chứng đường tiết niệu thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là sau khi mãn kinh.

Theo "Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia" (Trung Quốc) năm 2021 của Cơ quan Y tế Quốc gia, phụ nữ từ 40-59 tuổi sau mãn kinh báo cáo rằng tỷ lệ rò rỉ nước tiểu trong thời kỳ mãn kinh do ho, cười, hắt hơi hoặc căng bụng là 8,3%; Tỷ lệ rò rỉ nước tiểu do không thể đi vệ sinh kịp thời là 4,2%, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Hơn một nửa phụ nữ mãn kinh bị rò rỉ nước tiểu

Liu Huixuan, giám đốc Khoa Tiết niệu Phụ nữ tại Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Mackay Memorial (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng phụ nữ mãn kinh có thể gặp các triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và khô âm đạo do giảm dần tiết nội tiết tố nữ; trong số đó, hơn 50% người sẽ có vấn đề về đường tiết niệu, và hơn 50% người phàn nàn về tiểu không tự chủ hay bàng quang hoạt động quá mức.

Liu Huixuan chỉ ra rằng phụ nữ có nhiều khả năng gặp vấn đề rò rỉ nước tiểu hơn nam giới do niệu đạo ngắn bẩm sinh, và khi già đi, cơ bàng quang dễ bị teo, dẫn đến các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu đêm, rò rỉ nước tiểu, tiểu không tự chủ.

Xây dựng 5 thói quen hàng ngày để cải thiện tình trạng rò rỉ nước tiểu trong thời kỳ mãn kinh

Tiểu không tự chủ không chỉ là một tình trạng sinh lý mà còn liên quan đến các vấn đề vệ sinh cá nhân và xã hội và gần như không thể đảo ngược theo tuổi tác. Các chuyên gia y tế đưa ra "5 lời khuyên" giúp phụ nữ mãn kinh thoát khỏi tình trạng rò rỉ nước tiểu, có thể điều chỉnh bắt đầu từ thói quen sinh hoạt để cải thiện chất lượng cuộc sống như sau:

1. Kiểm soát cân nặng của bạn

Thừa cân làm tăng nguy cơ rò rỉ nước tiểu, vì vậy nên kiểm soát chỉ số khối cơ thể (BMI) trong khoảng 18,5 - 24.

Phân loại (theo WHO châu Á – Thái Bình Dương) Chỉ số BMI (kg/m²) Ý nghĩa với sức khỏe Thiếu cân < 18,5 Nguy cơ loãng xương, thiếu dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch Bình thường 18,5 – 22,9 Tình trạng cân nặng lý tưởng, ít nguy cơ bệnh tật Thừa cân 23 – 24,9 Nguy cơ bắt đầu tăng (tim mạch, tiểu đường) Béo phì độ I 25 – 29,9 Nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính Béo phì độ II ≥ 30 Nguy cơ rất cao, dễ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, tăng huyết áp

2. Rèn luyện sức mạnh

"Tập luyện cơ sàn chậu" có thể tăng cường các nhóm cơ sàn chậu và ngăn ngừa rò rỉ nước tiểu.

Cơ sàn chậu đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bàng quang và ngăn ngừa rò rỉ nước tiểu. Các bài tập tăng cường cơ sàn chậu, chẳng hạn như bài tập Kegel, có thể giúp cải thiện sức mạnh và độ đàn hồi của các cơ này. Cách thực hiện bài tập Kegel:

Xác định cơ sàn chậu: Khi đi tiểu, hãy thử dừng dòng nước tiểu giữa chừng để cảm nhận cơ sàn chậu hoạt động.

Thực hiện bài tập: Siết chặt cơ sàn chậu trong 5-10 giây, sau đó thả lỏng trong khoảng thời gian tương tự. Lặp lại 10-15 lần mỗi lần tập, 2-3 lần mỗi ngày.

Kiên trì: Kết quả có thể mất vài tuần đến vài tháng để thấy rõ, nhưng việc duy trì đều đặn sẽ mang lại hiệu quả lâu dài.

Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu để được hướng dẫn cụ thể.

3. Uống đủ nước và đi tiểu đúng cách

Việc duy trì thói quen uống nước và đi tiểu đúng cách không chỉ giúp bàng quang hoạt động hiệu quả mà còn giảm nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Dưới đây là một số lưu ý:

Uống đủ nước tùy thuộc vào cân nặng và mức độ hoạt động: Uống quá ít nước có thể gây kích ứng bàng quang, trong khi uống quá nhiều có thể làm tăng áp lực lên bàng quang.

Đi tiểu đều đặn: Hãy tạo thói quen đi tiểu cứ mỗi 2-3 giờ, ngay cả khi bạn chưa cảm thấy buồn tiểu. Điều này giúp bàng quang hoạt động theo lịch trình ổn định.

Không nhịn tiểu: Việc nhịn tiểu quá lâu có thể làm suy yếu cơ bàng quang và tăng nguy cơ rò rỉ nước tiểu.

4. Kiểm soát chế độ ăn uống

Một số loại thực phẩm và đồ uống có thể kích thích bàng quang, làm trầm trọng thêm tình trạng tiểu không tự chủ. Để giảm thiểu kích ứng, bạn nên:

- Tránh hoặc giảm tiêu thụ cà phê, trà, rượu, đồ uống có ga, thực phẩm cay, hoặc các loại thực phẩm chứa nhiều đường nhân tạo. Những chất này có thể kích thích bàng quang và làm tăng tần suất đi tiểu.

- Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để tránh táo bón, vì táo bón có thể gây áp lực lên bàng quang và làm nặng thêm tình trạng tiểu không tự chủ.

5. Giữ vệ sinh sạch sẽ

Vệ sinh cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng và giữ cho vùng đáy chậu luôn khô ráo, thoải mái. Một số gợi ý để duy trì vệ sinh tốt:

Rửa sạch bằng nước ấm: Khi có dịch tiết hoặc sau khi đi tiểu, hãy rửa vùng đáy chậu bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, không chứa hương liệu để tránh kích ứng da.

Giữ vùng đáy chậu khô ráo: Sử dụng khăn mềm, sạch để lau khô sau khi rửa. Nếu cần, bạn có thể sử dụng các sản phẩm thấm hút như băng vệ sinh hoặc miếng lót chuyên dụng dành cho tiểu không tự chủ để giữ cảm giác khô thoáng.

Thay quần áo thường xuyên: Mặc quần áo thoáng khí, làm từ chất liệu cotton để giảm nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng.