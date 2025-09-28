"Có những điều tôi ước mình đã biết", chuyên gia dinh dưỡng 53 tuổi Manisha chia sẻ trong một video TikTok khi hồi tưởng về tuổi tác của mình. "Những điều đó có thể đã giúp tôi dễ dàng hơn một chút khi bước vào tuổi 50".

Từ dinh dưỡng, sức khỏe đến sự khỏe mạnh tổng thể, cô cho rằng phụ nữ đã bị lừa dối về thập kỷ thường bị sợ hãi này, tạo ra những rào cản cho sự thành công của họ. Để đối phó với định kiến và nỗi sợ hãi xung quanh việc phụ nữ già đi, Manisha đang cố gắng thay đổi cách nhìn về việc bước vào tuổi 50 bằng cách chia sẻ những hiểu biết mà cô ước gì người khác đã chia sẻ với mình.

Dưới đây là 3 điều mà người phụ nữ 53 tuổi này ước mình được biết trước khi bước vào tuổi 50:

1. Bạn không 'quá già'

Dù đó là một mục tiêu dài hạn, một mối quan hệ mới hay thay đổi sự nghiệp, đừng bao giờ để tuổi tác là lý do khiến bạn từ bỏ theo đuổi điều gì đó. Bạn không bao giờ quá già để sống cuộc sống tốt nhất của mình - bất kể điều đó trông như thế nào với bạn, luôn có cách để thực hiện nó.

"Bạn không quá già để bắt đầu một sở thích mới", Manisha nói, "và chắc chắn bạn không quá già để rời bỏ mối quan hệ tệ hại hoặc cuộc hôn nhân độc hại mà bạn đang mắc kẹt".

Hãy xem tuổi 50 là thời điểm chuyển giao, nơi bạn có thể nhìn lại và tái cấu trúc cuộc sống để phù hợp hơn với những nhu cầu, mong muốn và mục tiêu đang thay đổi của mình. Nếu điều đó có nghĩa là xem xét lại cuộc hôn nhân bạn đã duy trì hàng thập kỷ và cuối cùng thay đổi quyết định về việc tiếp tục, thì cứ làm như vậy.

Ngày nay, ngày càng nhiều người ly hôn ở tuổi 50 hơn bao giờ hết - khi những người được trao quyền bước ra khỏi các nghĩa vụ xã hội và đón nhận hạnh phúc cùng cá tính riêng.

2. Tuổi tác không phải là rào cản khiến bạn không thể giảm cân và duy trì "sức khỏe"

"Không phải vì bạn ở độ tuổi 40 mà bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân.Việc đó vẫn tương đối dễ dàng với bạn. Nó giống như bạn nói với người ở độ tuổi 30 rằng giờ đây mọi thứ dễ dàng với họ khi bạn đã ở tuổi 40", Manisha nói.

Mặc dù các đặc điểm đặc trưng theo độ tuổi như mãn kinh có thể thay đổi cơ thể bạn, nhưng cuối cùng, lý do nhiều người tăng cân hoặc gặp khó khăn trong việc giảm cân là do lối sống của họ.

Dù là ngủ ít hơn, chịu nhiều căng thẳng hơn, ít vận động hơn, hay hy sinh các khía cạnh của chế độ ăn uống và dinh dưỡng, không chỉ đơn thuần là tuổi tác khiến việc giảm cân trở nên khó khăn, vì vậy đừng "từ bỏ" mục tiêu của mình vì định kiến đó.

3. Bạn hoàn toàn có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh

"Bạn có cơ hội giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh, như ung thư, Alzheimer, bệnh tim, loãng xương… tất cả đều sẽ giúp bạn sống một lối sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Và bạn có thể già đi và tận hưởng điều đó", Manisha cho biết.

Thay vì chấp nhận định kiến rằng người lớn tuổi ít có khả năng duy trì lối sống lành mạnh, hãy viết lại kịch bản của riêng bạn. Các nghiên cứu về sức khỏe tim mạch từ Viện Lão hóa Quốc gia cho thấy giảm căng thẳng, ưu tiên chế độ ăn uống tốt hơn và duy trì lối sống "lành mạnh" với vận động có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tất nhiên, bạn có thể không còn khả năng, hoặc thậm chí không quan tâm, đến việc thực hiện cùng một thói quen tập luyện hay ăn uống như vài thập kỷ trước, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tái cấu trúc để phù hợp hơn với hiện tại.

Đó chính là những gì bạn cần ở tuổi 50. Đây là thời điểm để tái cấu trúc, xem xét lại và điều chỉnh lại thói quen, lối sống, tư duy và mục tiêu của mình để hỗ trợ bạn trong những thập kỷ tiếp theo của cuộc đời. Bạn xứng đáng được thể hiện bản thân, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải yếu đuối trước những gì bạn thực sự cần.