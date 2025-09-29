Tuần thai thứ 26: Bé yêu lớn như trái dừa, mí mắt mở và phản xạ phát triển.

Mẹ tăng cân, bụng to, có thể khó ngủ hoặc sưng bàn chân.

Uống axit folic, bổ sung magie, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng giai đoạn bé ngày càng linh hoạt nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 26

Trong tuần thai thứ 26, bé yêu đạt bước tiến quan trọng: mí mắt mở, phản xạ phát triển, và phổi tiếp tục hoàn thiện. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng có thể gặp khó ngủ hoặc sưng bàn chân do áp lực tử cung.

Đây là giai đoạn mẹ chuẩn bị cho xét nghiệm glucose (nếu chưa làm) và theo dõi sức khỏe bé. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui vẻ để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 26 của thai kỳ, em bé dài khoảng 34-35cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dừa, quả bí spagetti), nặng 700-800g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây khó ngủ, sưng bàn chân, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, dễ nhận thấy khi đứng hoặc mặc quần áo ôm sát.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 6-8 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Khó ngủ có thể xảy ra do tư thế nằm khó chịu hoặc lo lắng, và sưng bàn chân xuất hiện do tăng lưu lượng máu. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 34-35cm (tính từ đầu đến gót chân, như trái dừa), nặng 700-800g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Mí mắt bé bắt đầu mở, cho phép phản ứng với ánh sáng. Phản xạ nắm tay và mút ngón tay phát triển. Phổi tiếp tục hình thành phế nang, và lớp mỡ dưới da dày hơn, giúp bé tròn trịa.

- Siêu âm cho thấy bé cử động rõ nét (đá, xoay, nấc cụt), với lông mày, móng tay, và da hồng hào hơn. Thật tuyệt vời!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 26

Trong tuần thứ 26 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi nổi bật:

- Tràn sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc lăn rõ nét, thường xuyên hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Khó ngủ: Tư thế nằm khó chịu, lo lắng, hoặc co bóp tử cung nhẹ có thể khiến mẹ khó ngủ.

- Sưng bàn chân: Tăng lưu lượng máu và áp lực tử cung gây sưng bàn chân, đặc biệt vào cuối ngày.

- Táo bón: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy co bóp tử cung đau, máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 26

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu magie (hạt điều, chuối), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để giảm táo bón và hỗ trợ phản xạ bé. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối kê đầu gối, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập hít thở chậm: Yoga bầu hoặc hít thở chậm giúp giảm đau lưng, cải thiện giấc ngủ, nhưng tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc răng miệng: Đánh răng nhẹ nhàng, dùng chỉ nha khoa, và khám răng nếu nướu sưng hoặc chảy máu.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc thiền để giữ tâm trạng vui vẻ và cải thiện giấc ngủ.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động rõ nét.

- Nếu lo lắng về khó ngủ hoặc xét nghiệm glucose, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón, sưng bàn chân, và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 26

- Xét nghiệm glucose: Nếu chưa làm ở tuần 24-25, mẹ có thể được yêu cầu xét nghiệm glucose tuần 26-28 để kiểm tra tiểu đường thai kỳ. Hỏi bác sĩ về hướng dẫn ăn uống trước xét nghiệm.

- Hiểu co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều, không đau là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, đi khám ngay.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc lăn trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Khó ngủ tuần 26 có bình thường không?

Có, khó ngủ là do tư thế nằm khó chịu hoặc lo lắng. Hít thở chậm, dùng gối kê đầu gối, và thư giãn trước khi ngủ giúp cải thiện.

2. Sưng bàn chân tuần 26 làm sao giảm?

Nâng chân khi ngồi, mặc vớ y khoa (nếu bác sĩ khuyên), uống đủ nước, và ăn thực phẩm giàu kali (chuối, bơ).

3. Cử động thai tuần 26 khác tuần 25 thế nào?

Bé cử động rõ nét hơn, với các lần đá hoặc lăn mạnh hơn, thường xuyên hơn khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Xét nghiệm glucose tuần 26 cần chuẩn bị gì?

Xét nghiệm kiểm tra tiểu đường thai kỳ, thường tuần 24-28. Hỏi bác sĩ về nhịn ăn hoặc chế độ ăn trước xét nghiệm.

5. Làm sao hỗ trợ phản xạ bé phát triển tuần 26?

Bổ sung magie (hạt điều, chuối) và omega-3 (cá hồi, hạt chia) để hỗ trợ phản xạ và hệ thần kinh bé.

Tóm tắt nhanh các việc mẹ bầu nên làm ở tuần thứ 26