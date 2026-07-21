Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống vitamin D mỗi ngày trong nhiều năm?

Qua tuổi 40, xương âm thầm "rút ruột" mỗi năm

Sức khỏe phụ nữ · Sau tuổi 40

Có một buổi sáng, chị dậy sớm hơn thường lệ, đứng cạnh cửa sổ pha tách cà phê và để nắng chạm nhẹ lên vai. Chỉ vài phút thôi, nhưng đó gần như là lần đầu tiên trong tuần chị thực sự "ra ngoài trời" - không phải để đi làm, đón con, hay chạy việc nhà.

Chính khoảnh khắc nhỏ ấy lại chạm đến một điều nhiều phụ nữ ngoài 40 như chị không ngờ tới: Cơ thể chị, từ độ tuổi này, đang âm thầm cần ánh nắng - và cần vitamin D - nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó.

Sau tuổi 30, mật độ xương bắt đầu giảm dần mỗi năm một cách tự nhiên. Bước sang tuổi 40 - đặc biệt khi tiền mãn kinh đến gần - tốc độ mất xương có xu hướng nhanh hơn, trong khi khả năng hấp thụ canxi của cơ thể lại giảm đi. Vitamin D chính là "chìa khóa" giúp canxi thực sự đi vào xương thay vì trôi qua vô ích.

Vấn đề là, quá trình này diễn ra lặng lẽ, không đau, không triệu chứng rõ ràng - cho đến khi một cú ngã, một lần gãy xương, mới khiến người ta giật mình nhìn lại.

41% Người Mỹ trưởng thành thiếu vitamin D Từ 30 Tuổi, mật độ xương bắt đầu giảm dần 600-800 IU LÀ Nhu cầu vitamin D khuyến nghị mỗi ngày

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01 Xương và canxi Khi xương bắt đầu "lên tiếng" theo cách âm thầm nhất Vitamin D không tự nhiên làm xương chắc khỏe. Nó giống như một người trung gian thầm lặng: giúp cơ thể hấp thụ canxi, khoáng chất quan trọng nhất cho xương. Theo bác sĩ nội tiết Marilyn Tan tại Stanford Medicine (Mỹ), khi vitamin D vào cơ thể, thận sẽ chuyển hóa nó thành calcitriol - dạng hoạt động sinh học của vitamin D. Chính calcitriol này thúc đẩy ruột hấp thụ canxi, từ đó giúp xương phát triển, đồng thời hỗ trợ hấp thụ phốt pho để xương chắc khỏe hơn. Nhưng có một điều ít người để ý: nếu cơ thể chị vốn không thiếu vitamin D, việc uống thêm gần như không mang lại khác biệt gì cho xương. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người khỏe mạnh dùng vitamin D không gãy xương ít hơn so với nhóm dùng giả dược. Nói cách khác: vitamin D không phải phép màu cho tất cả mọi người - nó chỉ thực sự có ý nghĩa với những ai đang thiếu hụt. 02 Răng miệng Cả nụ cười cũng cần đến vitamin D Ít ai nghĩ răng miệng cũng liên quan đến vitamin D, nhưng răng - giống như xương - cần canxi để chắc khỏe. Thiếu vitamin D kéo dài có liên hệ với tình trạng răng miệng kém đi theo thời gian. Vitamin D giúp cơ thể duy trì cân bằng khoáng chất, từ đó hỗ trợ quá trình khoáng hóa của răng. BS. Wassim Diab — Phó khoa Nội, BV Đại học Staten Island (Northwell Health) Một chi tiết nhỏ, nhưng có thể là lý do khiến nhiều chị em sau 40 bắt đầu để ý đến vitamin D không chỉ vì xương, mà vì cả nụ cười của mình.

03 Thăng bằng & sức cơ Đứng lên khỏi ghế mà thấy chao đảo - đừng vội nghĩ là do tuổi tác Nhiều phụ nữ trung niên tự trấn an rằng cảm giác mất thăng bằng, đau mỏi cơ chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Nhưng thiếu vitamin D cũng có thể là thủ phạm giấu mặt. Bác sĩ Diab cho biết tình trạng thiếu hụt vitamin D có liên quan đến đau và yếu cơ, làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc cải thiện nồng độ vitamin D ở người thiếu hụt có thể giúp thăng bằng, sức mạnh cơ bắp và dáng đi tốt hơn. Một chiếc cầu thang quen thuộc, một bước hụt chân bất chợt - đôi khi câu trả lời không nằm ở tuổi tác, mà ở một xét nghiệm máu đơn giản chưa từng được làm. ✦ ✦ ✦ 04 Liều lượng Nhưng uống nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn Đây là phần nhiều người bỏ qua: vitamin D dùng quá liều có thể gây hại thật sự. Dư thừa vitamin D khiến canxi trong máu tăng cao bất thường - tình trạng gọi là tăng canxi máu. Buồn nôn, nôn Đau bụng Mất tập trung Mất nước "Tình trạng kéo dài có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, bao gồm suy thận và rối loạn nhịp tim nguy hiểm" - bác sĩ Diab cảnh báo. Theo bác sĩ Tan, nhóm có nguy cơ cao nhất là người mắc bệnh thận mạn tính, cùng với những người gặp khó khăn trong hấp thụ vitamin này. Bà cũng khuyên nên uống vitamin D - vốn tan trong chất béo - cùng một bữa ăn hoặc món ăn nhẹ có chất béo để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

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