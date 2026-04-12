Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Ăn uống không chỉ đơn thuần là lấp đầy dạ dày, mà còn là cách để trân trọng và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tháng Tư là thời điểm năng lượng dương của mùa xuân đạt đỉnh điểm, vạn vật bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ. Các loại rau củ tươi theo mùa có sẵn với số lượng lớn, và rau diếp ngồng (rau tiến vua hay rau diếp nếp) là một trong số đó. Rau diếp ngồng giàu chất xơ, mềm, giòn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nó cũng là một loại rau điển hình giúp tăng cường chức năng gan. Cách hữu ích nhất để giữ gìn sức khỏe là ăn uống theo mùa. Đây là trí tuệ mà tổ tiên chúng ta để lại. Mùa xuân này, bạn có thể ăn nhiều rau diếp ngồng hơn. Xào rau diếp ngồng với thịt bò. Món ăn này không chỉ ngon mà còn giúp bổ sung sắt và máu, tăng cường dương khí, bổ khí huyết và giúp bạn dễ ngủ. Nó có rất nhiều lợi ích.

Rau diếp ngồng chứa lactucin và các loại tinh dầu dễ bay hơi, có tác dụng an thần nhẹ. Chúng có thể làm giảm căng thẳng, làm dịu tâm trí và giúp cơ thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhiều thầy thuốc Đông y cũng khuyên bệnh nhân bị ứ trệ gan và hỏa, hay quên, nên ăn nhiều món làm từ rau diếp ngồng, chẳng hạn như salad rau diếp ngồng trộn và rau diếp ngồng xào.

Rau diếp ngồng giàu nước, rất ít calo và tạo cảm giác no lâu. Nó cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ độ ẩm và giảm sưng tấy. Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong rau diếp ngồng giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Ăn nhiều rau diếp ngồng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và đi tiêu dễ dàng hơn. Vì ít calo và ít chất béo, nên ăn nhiều rau diếp ngồng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Thịt bò nổi tiếng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, giàu chất sắt và có tác dụng mạnh mẽ trong việc bổ máu cũng như xây dựng cơ bắp. Ăn thịt bò với rau diếp ngồng có thể tăng cường chức năng và bảo vệ gan, đồng thời tăng gấp đôi hiệu quả bổ máu.

Nguyên liệu làm món rau diếp ngồng xào thịt bò

2 cây rau diếp ngồng, 200g thịt thăn bò, một nhúm muối, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm tiêu trắng, 1 quả ớt đỏ nhỏ, 2 tép tỏi và 1 miếng gừng.

Cách làm món rau diếp ngồng xào thịt bò

Bước 1: Bóc bỏ lớp vỏ cứng của rau diếp ngồng sau đó rửa sạch rồi thái lát mỏng hoặc cắt thành miếng nhỏ. Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Thái thịt bò thành các lát mỏng, cho vào bát rồi thêm một chút muối, tiêu trắng, nước tương và dầu hào. Trộn đều, sau đó thêm một thìa dầu ăn để giữ độ ẩm cho thịt bò. Trộn đều lần nữa và để sang một bên.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng, tỏi, ớt vào xào thơm. Tiếp theo cho thịt bò đã ướp vào xào. Xào thịt bò cho đến khi hơi vàng và chuyển màu hoàn toàn. Thịt thăn bò chín rất nhanh và có kết cấu mềm, vì vậy không cần xào quá lâu.

Bước 3: Cho rau diếp ngồng vào và xào chung. Rau xà lách có thể ăn sống. Thời gian xào tùy thuộc vào sở thích của bạn. Thêm một ít nước và đun nhỏ lửa một lúc để món ăn ẩm hơn. Cuối cùng, thêm một chút muối cho vừa ăn. Món ăn này đơn giản, nhẹ nhàng và ngon miệng.

Thành phẩm món rau diếp ngồng xào thịt bò

Rau diếp ngồng (hoặc cải ngồng) xào thịt bò sau khi hoàn thành có màu xanh mướt đẹp mắt đặc trưng của rau, thịt bò ngọt mềm, chín tới không dai và thấm gia vị. Món ăn hòa quyện, ngấm hương vị dậy mùi thơm của tỏi phi, hài hòa giữa vị ngọt của rau và vị đậm đà của thịt bò.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món rau diếp ngồng xào thịt bò!