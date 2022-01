Khi mua thịt lợn về ăn Tết hãy cố gắng chọn được 4 phần này, người bán hàng thường muốn giữ lại để tiêu thụ, ít ai biết để mua

Thịt lợn rất phổ biến trên bàn ăn của người Việt Nam. Tùy thuộc vào vùng miền mà công thức chế biến sẽ khác nhau, tuy nhiên món nào có nguyên liệu từ thịt lợn cũng ngon lành và giàu dinh dưỡng.

Nhưng để miếng thịt lợn được thơm ngon, khâu chọn lựa thực sự rất quan trọng. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), tiêu chí đầu tiên khi đi mua thịt lợn để lựa chọn miếng thịt ngon lành đó là thịt phải có màu hồng, bì mềm, thớ thịt săn, đàn hồi tốt, có mùi thơm tự nhiên. Ngược lại, miếng thịt nếu có mùi hôi tanh, nhiều nhớt, thì tốt nhất là không nên ăn để tránh nguy hại cho sức khỏe, hơn nữa cũng không ngon lành.

Theo các chuyên gia, khi đi mua thịt lợn việc lựa chọn được bộ phận thịt ngon cũng rất quan trọng. Nhiều người khi nhắc đến thịt lợn thường chỉ nghĩ tới thịt ba chỉ, hay xương ống để hầm cháo. Trên thực tế, giá trị dinh dưỡng của các bộ phận này còn thấp hơn nhiều so với những bộ phận khác.

Cận Tết nếu các bà nội trợ mua thịt lợn về nhà để chế biến các món ngon đãi cả gia đình thì có thể lựa chọn 4 phần dưới đây, vừa ăn ngon lạ miệng lại chứa nguồn dinh dưỡng rất cao.

Khi mua thịt lợn về ăn Tết hãy cố gắng chọn được 4 phần này

1. Phần lưỡi lợn



Lưỡi lợn là bộ phận tương đối quý hiếm của lợn, vì mỗi con lợn chỉ có một chiếc lưỡi. Muốn mua bộ phận này bạn cần phải đi chợ sớm hoặc dặn trước người bán. Lưỡi lợn sau khi mua về có thể đem xào sả ớt, xào chua ngọt, hầm tiêu cay... đều rất ngon lành.

Lưỡi lợn có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Theo Đông y, lưỡi lợn giúp bổ thận tư âm, bổ dưỡng can huyết, nhuận táo, nhuận da. Đặc biệt là rất phù hợp với người suy nhược sau khi ốm dậy, sưng thũng...

2. Phần đuôi lợn



Một trong những phần bổ dưỡng nhất của con lợn phải kể đến phần đuôi. Một con lợn chỉ có một chiếc đuôi nên nhiều người đi chợ muộn sẽ không kịp mua chúng.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), theo y học cổ truyền thì đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn/bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt dẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc...

Theo nghiên cứu y học, phần đuôi lợn có chứa chủ yếu là phần da, chứa nhiều collagen, elastin, keratin, albumin, globulin… đây đều là các chất có tác dụng tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da, bảo vệ làn da trước sự tấn công của môi trường.

3. Sườn heo non

Khi mua thịt lợn cho ngày Tết, bạn có thể tìm mua những miếng sườn non thay vì xương ống. Bởi phần sườn này nhiều dinh dưỡng hơn, lại ngọt thơm hơn. Sườn heo non giàu protein và vitamin, sườn non còn chứa một lượng lớn canxi photphat, collagen,… có thể cung cấp đầy đủ canxi cho cơ thể con người, phụ nữ ăn rất tốt.

4. Thịt dải

Có không ít người bán hàng đã ví phần thịt dải là phần: Ngon nhất, thơm nhất của con lợn. Đã vậy mỗi con chỉ có một miếng nên nhiều khi họ không muốn đem bán mà muốn giữ lại để ăn.

Thịt dải chính là phần thịt gần với tim lợn, cóc chức năng ngăn cách các mô của khoang ngực và khoang bụng, giúp bảo vệ tim. Thịt dải dù làm món nướng, kho hay luộc cũng đều mềm thơm, bên trong dai giòn, không hề bị khô.

Phần thịt dải heo có chứa protein chất lượng cao giúp cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, tái tạo mô và tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trong phần thịt dải heo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, D...