Đi mua mít thấy quả có 3 đặc điểm này thì phải mua ngay bởi 100% chín tự nhiên, vừa giòn ngọt béo ngậy lại cực kỳ bổ dưỡng

Thời gian gần đây, giá mít Thái giảm mạnh nên có không ít bà nội trợ rủ nhau mua về cho gia đình thưởng thức. Mít vừa thơm ngọt, lại dồi dào dinh dưỡng nên phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình.

Trong Đông y, múi mít chín có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng chỉ khát, trợ phế khí, trừ chứng âm nhiệt. Ngoài ra, cây mít cũng có thể tận dụng hạt nhựa, lá... để làm thuốc chữa bệnh.



Nghiên cứu y học hiện đại đã xác nhận rằng mít rất giàu carbohydrate, protein, vitamin B (B1, B2, B6), vitamin C, khoáng chất... có vai trò nhất định trong việc duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể.

Tuy mít bổ dưỡng như vậy nhưng nhiều chị em vẫn lưỡng lự trước khi mua vì lo ngại sẽ mua phải quả bị tiêm thuốc kích chín, quả mít non không ngọt... Nếu muốn chọn được quả mít vừa ngọt thơm lại 100% chín tự nhiên, bạn có thể tham khảo những lưu ý dưới đây.

Dấu hiệu mít chín cây 100%, ngọt lịm đi chợ thấy phải mua ngay

1. Vỏ ngả vàng

Theo một người nông dân trồng mít lâu năm trả lời trên tờ Sohu, quả mít chín cây tự nhiên thường có màu ngả vàng, nếu mít có vỏ hoàn toàn xanh nghĩa là chúng vẫn còn non, hoặc bị tiêm kích chín. Những quả mít vỏ còn xanh ăn sẽ không đủ đột ngọt, thậm chí còn hơi chát.

Những quả mít tự nhiên không chỉ thơm ngon hơn mà còn bổ dưỡng hơn, chúng chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, thúc đẩy tiêu hóa và sự hấp thụ của dạ dày và ruột. Đồng thời, có chứa hàm lượng lớn vitamin B có tác dụng dưỡng tóc, bổ sung độ ẩm cho tế bào da, chống mất nước, khô da.

2. Gai mít mềm

Khi đi mua mít, bạn nên lựa chọn những quả có phần gai càng mềm càng tốt, đây là dấu hiệu mít đã chín tự nhiên, lúc này phần gai cũng to ra, bớt nhọn. Ngược lại những quả mít non sẽ có phần gai rất sắc và sờ vào gây đau đớn. Mít có gai mềm chín tự nhiên nên rất ngọt, đồng thời dinh dưỡng lúc này cũng được đảm bảo dồi dào nhất. Khi chín cây, mít sẽ có nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C có thể giúp tăng cường sức đề kháng để cơ thể chống nhiễm virus và nhiễm khuẩn. Hơn nữa, mít chín cây rất giàu magiê, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

3. Mít có mùi thơm

Một đặc điểm vô cùng khác biệt mà mít bị tiêm thuốc kích chín không bao giờ có đó là mùi thơm. Mít chín tự nhiên thường có mùi thơm nồng, da hơi nứt một chút. Hơn nữa ở chỗ nứt nhìn vào múi thấy múi vừa to vừa vàng, đó là biểu hiện một quả mít ngon nên mua ngay để hấp thụ dinh dưỡng tuyệt vời từ chúng.

Mít chín tự nhiên, không bị tiêm thuốc kích chín có chứa nhiều chất sắt, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và kiểm soát việc giúp lưu thông máu trong cơ thể. Đối với những người ăn kiêng thì mít là loại trái cây tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt mà không sợ bị béo phì.

Mít rất ngon nhưng nên ghi nhớ vài lưu ý để không ảnh hưởng đến sức khỏe

- Cần phải nhai thật kỹ khi ăn mít

Khi ăn mít, chuyên gia lưu ý mọi người phải nhai từng múi thật kỹ, nhất là mít dai vì mít cứng, khó tiêu, nhai không kỹ sẽ gây đau dạ dày. Ngoài ra, nên ăn mít kèm với những loại trái cây khác để có thể cung cấp thêm vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

- Không nên ăn mít khi đói

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không được ăn mít lúc bụng đói vì sẽ khiến cơ thể bị đầy bụng, khó tiêu. Bạn cũng không nên ăn vào chiều tối và tối bởi mít có hàm lượng chất xơ cao, ăn vào thời điểm này sẽ gây cảm giác ấm ách, khó chịu vào ban đêm.

- Bệnh nhân béo phì, tiểu đường không nên ăn mít

Người tiểu đường không nên ăn mít vì trong loại quả này có chứa nhiều đường fructoza và đường glucoza. Khi ăn vào sẽ dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Đối tượng béo phì có khả năng tổng hợp đường thành mỡ rất nhanh, nếu ăn nhiều loại quả chứa đường như mít sẽ gây ra tình trạng tích mỡ trong bụng khiến mạch máu lưu thông kém.

