Kết hôn 6 năm chưa có con, tôi quyết định làm IVF nhưng thái độ của chồng khiến tôi sốc

Tôi và chồng kết hôn đã 6 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. 6 năm không phải quãng thời gian quá dài với một cuộc hôn nhân, nhưng đủ để tôi trải qua không biết bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè, người thân lần lượt sinh con, tôi lại chạnh lòng. Những dịp về quê, câu hỏi bao giờ có em bé dường như đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Có những lúc tôi chỉ muốn trốn tránh tất cả những cuộc gặp gỡ như vậy.

Sau nhiều lần thăm khám, vợ chồng tôi biết khả năng sinh sản của chồng không tốt, tỷ lệ tinh trùng sống thấp. Bác sĩ cũng tư vấn nếu thực hiện IVF thì có thể chọn lọc tinh trùng phù hợp để hỗ trợ quá trình thụ tinh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định sẽ thử phương pháp này. Dù biết hành trình phía trước có thể tốn kém, mệt mỏi và chưa chắc thành công, tôi vẫn muốn cố gắng một lần để có cơ hội làm mẹ.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là tiền bạc hay những mũi tiêm, những lần xét nghiệm, mà là thái độ của chồng. Anh có điều kiện kinh tế, chi phí làm IVF không phải vấn đề quá lớn với gia đình tôi. Thế nhưng từ ngày biết kết quả khám bệnh đến nay, gần như mọi việc đều do tôi tự tìm hiểu. Tôi đọc thông tin về các bệnh viện, tham khảo bác sĩ, tìm hiểu quy trình kích trứng, chọc hút trứng, tạo phôi, chuyển phôi và tính toán các khoản chi phí.

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Chồng tôi chẳng chủ động tìm hiểu bất cứ điều gì. Anh cũng không hỏi tôi đã liên hệ được bệnh viện nào, cần chuẩn bị những gì hay quá trình điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao. Mọi chuyện cứ mặc định là việc của vợ. Đến việc anh phải ăn uống những gì cũng là tôi chuẩn bị sẵn cho anh. Còn anh chỉ chờ đến khi tôi nhắc lịch thì cùng đi viện, giống như một người được thông báo đến đúng giờ để hoàn thành phần việc của mình.

Có những đêm đọc về các trường hợp IVF thất bại, tôi lo lắng đến mất ngủ. Tôi chỉ mong chồng có thể ngồi xuống, cùng tôi bàn bạc, động viên hoặc ít nhất thể hiện rằng anh cũng đang mong chờ đứa con này. Nhưng sự thờ ơ của anh khiến tôi cảm thấy mình đang đơn độc trong cuộc tìm kiếm con.

Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi biết nguyên nhân hiếm muộn không phải lỗi của riêng ai, nhưng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ rằng nếu lấy một người khác, biết đâu tôi đã có con tự nhiên, chẳng phải trải qua bao nhiêu thủ tục, tiền bạc và áp lực như hiện tại.

Tôi không muốn vì chuyện con cái mà đánh mất 6 năm hôn nhân, nhưng cũng không biết mình có thể tiếp tục sống với một người đàn ông thiếu sự đồng hành như vậy hay không. Bởi điều tôi cần đôi khi không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là cảm giác có một người chồng thực sự cùng mình gánh vác những khó khăn của cuộc đời.