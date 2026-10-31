Tôi vừa lấy chồng được 3 tháng mà ngày nào họ hàng nhà ngoại cũng kéo đến ầm ĩ nhờ vả: Thái độ của mẹ chồng mới đáng sợ

Tôi lấy chồng được 3 tháng, cuộc sống hôn nhân vẫn đang trong giai đoạn làm quen với nhiều điều mới mẻ. Chồng tôi là giám đốc một công ty tư nhân, công việc khá bận rộn, thu nhập tốt và có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh. Trước khi cưới, tôi cũng biết anh có vị trí nhất định trong công việc, nhưng không nghĩ chuyện đó lại khiến cuộc sống của mình trở nên khó xử đến vậy.

Ngày mới về làm dâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng hai vợ chồng sống với nhau hòa thuận, đối xử tốt với hai bên gia đình là được. Thế nhưng từ khi họ hàng bên ngoại biết chồng tôi làm giám đốc, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Người đầu tiên gọi điện cho tôi là một người bác họ, nhờ hỏi chồng xem công ty có vị trí nào phù hợp cho con trai bác không? Sau đó đến lượt thím, rồi các cô, các dì. Người muốn xin việc cho con, người muốn nhờ tìm chỗ làm cho em gái, thậm chí có người còn nhắn tin gửi cả hồ sơ của người quen để tôi chuyển cho chồng.

Điều khiến tôi khó xử là hầu hết mọi người đều mong muốn một công việc ổn định, lương cao, giờ giấc tốt. Có người đang thất nghiệp, có người muốn nghỉ công ty cũ vì lương thấp, có người mới học xong nhưng chưa có kinh nghiệm. Họ đều nghĩ chỉ cần tôi nói một câu với chồng là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

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Tôi mới làm vợ người ta được 3 tháng, còn chưa hiểu hết công việc của chồng, làm sao dám can thiệp vào chuyện tuyển dụng? Tôi cũng biết một công ty không thể muốn nhận ai thì nhận, phải có năng lực, vị trí phù hợp và quy trình riêng. Nhưng mỗi lần từ chối, tôi lại bị trách là có điều kiện mà không biết giúp đỡ họ hàng.

Khó xử nhất là những lần người thân đến nhà chơi, ngồi trước mặt cả mẹ chồng tôi rồi vô tư kể chuyện muốn nhờ anh xin việc. Có người còn nói bóng gió rằng tôi lấy được chồng giỏi thì cả nhà ngoại cũng phải được nhờ. Tôi chỉ biết cười trừ, trong lòng nóng ran vì xấu hổ.

Mẹ chồng tôi không nói thẳng, nhưng tôi nhận ra ánh mắt bà dành cho mình đã khác. Có lần, sau khi một người họ hàng vừa ra về, bà nhìn tôi rồi buông một câu rằng nhà có con dâu mới mà khách khứa đến nhờ vả liên tục, chẳng biết sau này còn thế nào. Tôi hiểu bà đang không hài lòng, thậm chí có phần coi thường cách cư xử của gia đình tôi.

Tôi càng ngại với chồng hơn. Anh chưa từng phàn nàn, nhưng tôi cũng không muốn vừa cưới về đã khiến anh nghĩ mình lấy chồng vì địa vị, rồi kéo cả họ hàng đến nhờ vả. Tôi thương gia đình bên ngoại, nhưng cũng không thể biến cuộc hôn nhân của mình thành một chiếc cầu để mọi người tìm kiếm công việc. Tôi nên làm thế nào để giải quyết chuyện này được êm đẹp đây?